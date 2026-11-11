Hợp tác giữa VietinBank, JCB và Hanoi Metro dự kiến đưa giải pháp thanh toán không tiếp xúc vào đường sắt đô thị Hà Nội từ đầu năm 2027, tạo thuận tiện cho người dân và du khách.

Giải pháp thanh toán hiện đại, nâng cao trải nghiệm di chuyển

Vừa qua, Tổ chức thẻ quốc tế JCB và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác triển khai giải pháp JCB Transit trên mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội, với sự đồng hành của VietinBank trong vai trò cung cấp giải pháp thanh toán.

Sự hợp tác giữa JCB, Hanoi Metro và VietinBank hướng tới mở rộng ứng dụng thanh toán không tiếp xúc trong giao thông công cộng, góp phần nâng cao trải nghiệm di chuyển, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) và Tổ chức thẻ quốc tế JCB.

Theo kế hoạch, dịch vụ JCB Transit dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027. Khi được triển khai, chủ thẻ JCB có thể sử dụng thẻ thanh toán không tiếp xúc hoặc thiết bị tương thích để chạm trực tiếp tại cổng soát vé metro, thay vì phải mua vé riêng hoặc sử dụng tiền mặt.

Trong khuôn khổ hợp tác, VietinBank đồng hành cung cấp giải pháp thanh toán, góp phần kết nối phương thức thanh toán thẻ quốc tế với hệ thống giao thông công cộng. Đây là bước tiến trong việc đưa các tiện ích thanh toán số vào đời sống hằng ngày, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng đa dạng của người dân và du khách.

Kết nối dịch vụ ngân hàng với giao thông công cộng

Việc triển khai JCB Transit được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực như thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, (mở rộng ứng dụng thanh toán không tiếp xúc trong giao thông công cộng, góp phần phát triển hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam).

Đồng thời, gia tăng tiện ích cho du khách quốc tế: tạo điều kiện để chủ thẻ JCB sử dụng phương thức thanh toán quen thuộc khi đi metro tại Hà Nội, giảm nhu cầu mua vé riêng hoặc mang theo tiền mặt.

Cùng với đó, nâng cao trải nghiệm di chuyển: góp phần đơn giản hóa quy trình thanh toán, tăng tính thuận tiện và khả năng tiếp cận dịch vụ giao thông công cộng.

Thông qua việc đồng hành cung cấp giải pháp thanh toán trong dự án JCB Transit, VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò kết nối các dịch vụ tài chính – ngân hàng với nhu cầu thực tiễn của khách hàng.

Việc đưa giải pháp thanh toán thẻ vào hệ thống giao thông công cộng không chỉ góp phần gia tăng tiện ích cho người sử dụng mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, liền mạch và thuận tiện.

Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, VietinBank sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác triển khai những giải pháp thanh toán tiên tiến, góp phần phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho người dân, du khách trong các hoạt động thường ngày.

(Nguồn: VietinBank)