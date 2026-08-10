Sự kiện diễn ra trước sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, cùng lãnh đạo cấp cao và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, trong khuôn khổ Diễn đàn Tech Connect tại Sydney - diễn đàn quy mô lớn giữa Việt Nam và Australia chuyên sâu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục.

Tiên phong đến cửa ngõ hàng không mới của Australia

Trong dấu mốc quan trọng của quan hệ Việt Nam - Australia, Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng TP.HCM - Western Sydney từ ngày 9/1/2027, trở thành một trong những hãng hàng không tiên phong kết nối quốc tế tới sân bay mới nhất Australia.

Đường bay khai thác 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần, kết nối TP.HCM - trung tâm kinh tế năng động hàng đầu Việt Nam - với Western Sydney (WSI), một cực tăng trưởng mới của Australia, mở rộng dòng chảy hành khách, hàng hóa, thương mại và đầu tư giữa hai nền kinh tế.

Vietjet và Sân bay Quốc tế Western Sydney cùng các doanh nghiệp Việt Nam và Australia trao văn kiện hợp tác trước sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, cùng lãnh đạo cấp cao và cộng đồng doanh nghiệp hai nước

Các chuyến bay từ TP.HCM khởi hành vào thứ Ba và thứ Bảy lúc 21h20, đến WSI lúc 10h ngày hôm sau. Chiều ngược lại khởi hành từ WSI vào thứ Tư và Chủ Nhật lúc 12h05, đến TP.HCM lúc 16h30 cùng ngày (giờ địa phương).

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Vietjet, cho biết: “Vietjet tự hào là một trong những hãng hàng không tiên phong kết nối Việt Nam với Western Sydney - cửa ngõ hàng không quốc tế mới và một trung tâm tăng trưởng mới của Australia. Mỗi đường bay mới không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn mở thêm những dòng chảy du lịch, thương mại, đầu tư, tri thức và cơ hội giữa hai quốc gia. Với mạng bay ngày càng rộng khắp, đội tàu hiện đại và dịch vụ chất lượng, Vietjet mong muốn góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Australia ngày càng gần gũi, hiệu quả và bền vững.”

Chào mừng Vietjet đến với cửa ngõ hàng không mới, ông Simon Hickey, CEO Sân bay Quốc tế Western Sydney, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi Vietjet chính thức mở bán vé từ hôm nay cho đường bay mới dự kiến khai thác từ tháng 1/2027. Tây Sydney là một trong những khu vực đa văn hóa và phát triển nhanh nhất Australia, đồng thời là nơi sinh sống của hơn một nửa cộng đồng người Việt tại vùng đại đô thị Sydney, với hơn 70.000 người thường xuyên có nhu cầu đi lại, thăm thân.”

Kết nối hai trung tâm tăng trưởng

WSI là sân bay quốc tế đầu tiên được xây dựng mới hoàn toàn tại Australia trong hơn 50 năm, hoạt động 24/7 và là hạt nhân của Western Sydney Aerotropolis - trung tâm kinh tế, logistics và đổi mới sáng tạo mới của Sydney. Sân bay được quy hoạch công suất 82 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng TP.HCM - Western Sydney

Sydney và TP.HCM đều là những trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và cửa ngõ quốc tế quan trọng. Vì vậy, kết nối trực tiếp giữa hai đô thị không chỉ mang ý nghĩa hàng không, mà còn góp phần hình thành một hành lang mới cho du lịch, thương mại, đầu tư, giáo dục, công nghệ và giao lưu nhân dân Việt Nam - Australia.

Australia hiện là một trong những thị trường quốc tế chiến lược của Vietjet. Với mạng bay kết nối Việt Nam tới Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth và nay là Western Sydney, Vietjet tiếp tục mở rộng hiện diện tại Australia, mang tới thêm nhiều lựa chọn bay thuận tiện với chi phí hợp lý cho người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp.

Từ những đường bay nối các thành phố đến những cầu nối giữa các nền kinh tế, Vietjet tiếp tục sứ mệnh mở rộng bầu trời, đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam, góp phần tạo nên những động lực tăng trưởng mới cho quốc gia và khu vực.

(Nguồn: Vietjet)