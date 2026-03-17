Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.320 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (17/3), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 44.307.824.700 đồng (hơn 44,3 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Song hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 11.078.842.550 đồng (hơn 11 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.320 của loại hình xổ số Power 6/55 là 12 - 26 - 28 - 43 - 50 - 54 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 52.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 12 - 26 - 28 - 43 - 50 - 54. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 52.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là hơn 9,9 tỷ đồng.

Bên cạnh giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 11 tỷ đồng, ở kỳ quay số lần thứ 1.320 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 14 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.023 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 19.932 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Trưa nay, Vietlott cũng tìm được 1 tấm vé trúng giải độc đắc trị giá gần 14,6 tỷ đồng ở loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35.

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 523 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay là 03 - 09 - 21 - 33 - 35 và số đặc biệt là 02.