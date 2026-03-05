Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.315 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (5/3), Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 114.662.129.250 đồng (gần 115 tỷ đồng). Đáng chú ý, có 1 vé số đã trúng giải độc đắc này.

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.315 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 14 - 16 - 35 - 38 - 43 - 51 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 37.

Tấm vé trúng giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 14 - 16 - 35 - 38 - 43 - 51. Vé số trúng giải Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số trên và số 37.

Dãy số may mắn của Vietlott ngày hôm nay

Nhưng trong kỳ quay hôm nay, Vietlott chưa tìm thấy tấm vé số nào trúng giải Jackpot 2.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng.

Theo đó, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 hôm nay sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương gần 11,5 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.315 này, Vietlott đã tìm ra 20 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.401 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 28.653 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.