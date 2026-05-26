Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.350 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (26/5), Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 vé số trúng giải thưởng Jackpot 1 trị giá 83.319.176.100 đồng (hơn 83,3 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 01 - 14 - 15 - 19 - 23 - 34 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 29.

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55 ngày 26/5 của Vietlott.

Cũng trong kỳ quay hôm nay, hệ thống của Vietlott đã xác định giá trị giải Jackpot 2 trị giá 5.957.364.550 đồng (gần 6 tỷ đồng).

Vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số còn lại trùng với con số may mắn mà Vietlott chọn ngẫu nhiên.

Dãy số của giải Jackpot 1 hôm nay là 01 - 14 - 15 - 19 - 23 - 34. Tấm vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số trên và số 29. Kỳ quay ngày hôm nay, có 2 khách hàng cùng trúng giải Jackpot 2.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng.

Theo đó, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 hôm nay sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương hơn 8,3 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà người chơi trúng Jackpot 1 nhận về là gần 75 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 1 và 2, ở kỳ quay số mở thưởng của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm được 32 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.414 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 25.901 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.