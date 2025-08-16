Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.230 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (16/8), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 67.268.820.900 đồng (hơn 67 tỷ đồng). Song chưa có người chơi nào trúng giải độc đắc này.

Nhưng trong kỳ quay hôm nay, hệ thống của Vietlott xác định có 4 vé số cùng trúng giải Jackpot 2. Giá trị của giải Jackpot 2 này trị giá 3.560.535.452 đồng (gần 3,6 tỷ đồng). Như vậy, giá trị giải Jackpot 2 này sẽ được chia cho 4 người.

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.230 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 14 - 23 - 32 - 36 - 47 - 48 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 05.

4 vé số trúng giải độc đắc Vietlott với tổng trị giá gần 3,6 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số còn lại trùng với con số may mắn mà Vietlott chọn ngẫu nhiên.

Dãy số của giải Jackpot 1 hôm nay là 14 - 23 - 32 - 36 - 47 - 48. Tấm vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số trên và số 05.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng.

Theo đó, 4 vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 hôm nay sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, số tiền mà mỗi người chơi nhận về là hơn 800 triệu đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.230 của loại hình xổ số Power 6/55 hôm nay, ngoài giải Jackpot 2 trị giá gần 3,6 tỷ đồng, Vietlott cũng tìm ra 17 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 907 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 16.795 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.