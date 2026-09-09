Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 874 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào đêm qua (8/9), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị của giải độc đắc là 30.222.001.000 đồng (hơn 30,2 tỷ đồng). Song chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm ra 8 vé cùng trúng giải nhất với trị giá 1.286.224.500 đồng (gần 1,3 tỷ đồng).

Vietlott tìm được 8 khách hàng cùng trúng giải nhất ở loại hình Lotto 5/35.

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 874 của loại hình xổ số Lotto 5/35 là 04 - 07 - 14 - 16 - 23 và số đặc biệt là 10.

Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 8 vị khách hàng may mắn trúng giải nhất ở kỳ quay thưởng thứ 874 của loại hình xổ số Lotto sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, mỗi người trúng giải nhất sẽ nhận về số tiền gần 1,16 tỷ đồng.

Ngoài 8 giải nhất trị giá gần 1,3 tỷ đồng mỗi giải, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 874 của loại hình xổ số Lotto 5/35, Vietlott còn tìm được 127 người trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 44,66 triệu đồng; 1.387 tấm vé trúng giải ba, mỗi giải trị giá 4,13 triệu đồng; 3.657 người trúng giải tư, mỗi giải trị giá 1,475 triệu đồng.