Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.350 ở loại hình xổ số Power 6/55 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) diễn ra tối qua (26/5), hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 1 tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng.

Tấm vé trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm xổ số Power 6/55 trong kỳ quay vào tối 26/5 chứa dãy số 01 - 14 - 15 - 19 - 23 - 34.

Thông tin từ Vietlott cho hay, tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.350 ở loại hình xổ số Power 6/55 được bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương hơn 8,3 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà người chơi trúng giải Jackpot này nhận về là gần 75 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.350, Vietlott cũng tìm được 2 tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot 2 với tổng giá trị 5.957.364.550 đồng (gần 6 tỷ đồng). Mỗi giải Jackpot 2 trị giá 2.978.682.275 đồng (gần 3 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải Jackpot 2 là tấm vé chứa dãy số 01 - 14 - 15 - 19 - 23 - 34 và số 29.

Hai khách hàng trúng giải độc đắc Jackpot 2 này sống tại tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Cần Thơ.

Hai khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương gần 300 triệu đồng. Số tiền mà người chơi trúng Jackpot 2 nhận được là gần 2,7 tỷ đồng.