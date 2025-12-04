Ảnh: Midjourney

Vietnam AI Contest 2025 chứng kiến một thế hệ trẻ Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo không chỉ với tư duy kỹ thuật, mà còn với khát vọng cải thiện cuộc sống, giáo dục, văn hóa và những giá trị nhân văn. Nếu như những mùa trước còn thiên về trình diễn kỹ thuật, thì năm nay, các dự án vượt qua vòng loại trực tuyến lại cho thấy một chuyển dịch rõ rệt: AI trong mắt người trẻ không chỉ là công nghệ - mà là cách để trả lời những câu hỏi rất đời thường của xã hội hôm nay.

Điểm nổi bật của mùa giải năm nay là sự trỗi dậy của những dự án kết hợp hài hòa giữa công nghệ và con người, giữa kỹ thuật và cảm xúc, giữa tham vọng sáng tạo và nhận thức đạo đức. Những dự án như chiếc đèn học tích hợp AI có khả năng lắng nghe học sinh và quan tâm đến tư thế ngồi, sức khỏe đôi mắt - minh chứng cho một xu hướng quan trọng: AI đang tiến dần vào những vật dụng quen thuộc nhất, chăm sóc từng hành vi nhỏ của con người với sự tinh tế và thấu hiểu. Cách mà nhóm phát triển sản phẩm kết hợp phần cứng - cảm biến - nhận dạng giọng nói để tạo ra một “người bạn học đường” cho thấy tầm nhìn rõ ràng về tương lai: công nghệ chỉ có giá trị khi nó khiến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Song song với đó, nhiều đội thi lại lựa chọn những bài toán xã hội rộng hơn, như sức khỏe và dinh dưỡng. Dự án ứng dụng dinh dưỡng thông minh - dù khai thác một chủ đề phổ biến - lại thu hút bởi cách nhóm xây dựng trải nghiệm người dùng vượt trội và khả năng cá nhân hóa bữa ăn hằng ngày bằng AI. Điều đáng chú ý không phải là việc sử dụng API hay thuật toán phức tạp gì, mà chính là tư duy “đưa công nghệ vào tay mọi người”. Một ứng dụng nhỏ, nhưng mở ra tương lai lớn: nơi mà mỗi cá nhân đều có thể tự quản lý sức khỏe của mình bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Trong lĩnh vực giáo dục, tinh thần đổi mới càng thể hiện rõ. Dự án gia sư AI - một nền tảng tổng hợp toàn bộ kiến thức phổ thông - không chỉ táo bạo về mặt kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu về chương trình giáo dục quốc gia. Khi người trẻ chọn giải quyết bài toán giáo dục khổng lồ này, điều họ hướng đến không phải chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà là một hệ sinh thái học tập nơi AI đóng vai trò hỗ trợ, cá nhân hóa, theo dõi tiến trình và truyền cảm hứng. Thách thức về dữ liệu, về tinh chỉnh mô hình theo sách giáo khoa không làm họ chùn bước - trái lại, nó đánh dấu một thế hệ sẵn sàng đi vào những bài toán khó nhất để tạo tác động lớn nhất.

Tinh thần này cũng thể hiện trong nhóm tập trung vào robotics - lĩnh vực vốn đòi hỏi sự am hiểu sâu về thuật toán điều khiển và tư duy kỹ thuật. Chatbot lập trình robot mà một đội thi xây dựng đã biến những nội dung khô khan thành trải nghiệm học tập dễ tiếp cận cho học sinh phổ thông, giáo viên và cả những người yêu công nghệ. Khi AI có thể giải thích mã, mô phỏng thuật toán hay cách viết thuật toán chỉ trong vài giây, ranh giới giữa “người mới bắt đầu” và “người có kinh nghiệm” trở nên mờ đi - mở đường cho một thế hệ robot Việt Nam tự tin bước vào sân chơi quốc tế.

Nhưng điều làm Vietnam AI Contest 2025 thực sự đặc biệt nằm ở sự giao thoa giữa công nghệ và cảm xúc. Ở hạng mục Film Park, nhiều thí sinh đã chọn kể những câu chuyện rất người - ký ức, tình yêu thương, nỗi tiếc nuối, khát vọng vượt lên nghịch cảnh, hay niềm tự hào về lịch sử dân tộc.

Có đội tái hiện một thế giới ảo lưu giữ kỷ niệm đẹp đã qua để nhắc nhở rằng AI có thể gợi lại quá khứ, nhưng không bao giờ thay thế được sự chân thật của hiện tại. Có đội kể hành trình của một thần đồng bóng đá từ nghèo khó đến huyền thoại - câu chuyện không chỉ khắc họa nghị lực mà còn cho thấy khả năng của AI trong việc tạo ra những phim ngắn giàu cảm xúc và triết lý. Có nhóm tái tạo hình tượng các vị nữ anh hùng Việt Nam, để lịch sử không còn nằm trên trang sách mà trở lại sống động trước mắt thế hệ trẻ bằng công nghệ mới.

Nhìn tổng thể, các dự án năm nay phản ánh một chuyển dịch quan trọng: AI không chỉ là chuyện kỹ thuật nữa, mà đã trở thành một không gian sáng tạo, nơi người trẻ Việt Nam khám phá những giá trị mà họ muốn mang đến cho xã hội. Từ sức khỏe, giáo dục, văn hóa đến những câu chuyện truyền cảm hứng, họ đang xây dựng những mảnh ghép đa chiều của tương lai AI Việt Nam.

Và chính sự đa dạng ấy - từ chiếc đèn học biết lắng nghe, ứng dụng dinh dưỡng thông minh, nền tảng gia sư AI, chatbot lập trình robot, cho tới những bộ phim cảm xúc tái hiện lịch sử - đã khẳng định một thông điệp xuyên suốt: Mỗi dự án, dù nhỏ hay lớn, đều góp phần đẩy AI Việt Nam tiến lên một bước.

Vietnam AI Contest 2025 không chỉ tìm kiếm những sản phẩm tốt nhất. Cuộc thi tìm kiếm tinh thần sáng tạo, khát vọng đổi mới và trách nhiệm đạo đức trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Và qua các dự án đã lọt vào vòng trong, có thể nói: một thế hệ mới đang nổi lên - thế hệ trẻ biết mơ lớn, nghĩ khác và quan trọng nhất: dùng AI để thay đổi thế giới theo cách nhân văn nhất!

Nguyễn Quỳnh Ngọc