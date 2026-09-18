Ngày 18/9 tại Hà Nội, Lễ công bố Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026 diễn ra với chủ đề “Sống rực rỡ”.

Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phối hợp Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ra đời năm 2024, Vietnam iContent hướng tới trở thành hoạt động thường niên nhằm ghi nhận những cá nhân, tổ chức có đóng góp cho lĩnh vực sáng tạo nội dung số.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, chương trình năm nay có sự tham gia của các KOL, nghệ sĩ và cơ quan quản lý.

Ông cho rằng phát triển nội dung số và làm lành mạnh không gian mạng là trách nhiệm chung của cộng đồng.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho rằng phát triển nội dung số và làm lành mạnh không gian mạng là trách nhiệm chung của cộng đồng.

Vietnam iContent Awards thêm hạng mục MCN

Hoạt động trọng tâm là Vietnam iContent Awards 2026, diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12/2026. Giải thưởng gồm Vòng Đề cử từ 7/9 đến 30/9, Vòng Bình chọn từ 8/10 đến 29/10 và Vòng Chung kết từ 9/11 đến 23/11.

Các hạng mục chia thành 4 nhóm: Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số, Vì cộng đồng và MCN (mạng lưới đa kênh) của năm.

Trong đó, MCN của năm là hạng mục mới, dành cho các mạng lưới đa kênh có hoạt động nổi bật trong kết nối, hỗ trợ và phát triển nhà sáng tạo nội dung.

Tiêu chí xét giải tập trung vào dấu ấn sáng tạo, chất lượng nội dung, mức độ lan tỏa, giá trị cộng đồng và đóng góp cho hệ sinh thái sáng tạo nội dung số.

Năm nay, chương trình lần đầu tổ chức cuộc thi “Sống rực rỡ”, diễn ra từ 18/9 đến hết 11/12, gồm video, ảnh và bài viết, với tổng giá trị giải thưởng gần 200 triệu đồng. Nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang là Đại sứ chương trình.

Hơn 30 nghệ sĩ tham gia “Sao Chọn”

“Sao Chọn” là chương trình trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Việt Nam, với sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ, người có ảnh hưởng cùng các đầu bếp.

Các nhân vật sẽ khám phá nhiều điểm đến, trải nghiệm món ăn đặc sắc và gặp gỡ những người góp phần gìn giữ, sáng tạo bản sắc ẩm thực vùng miền.

Mang thông điệp “Vạn dặm Việt Nam - Vạn vị rực rỡ”, chương trình khai thác câu chuyện về văn hóa, con người và vùng đất phía sau mỗi hương vị.

Bên cạnh đó, Creative Vodcast Series giới thiệu hành trình và kinh nghiệm sáng tạo của các nhà sáng tạo nội dung nổi bật, trong đó có những cá nhân từng được vinh danh tại các mùa Vietnam iContent.

Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026 diễn ra với chủ đề “Sống rực rỡ”.

Chuỗi hoạt động khép lại bằng Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026, diễn ra ngày 11/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TPHCM.

Ngày hội gồm diễn đàn, triển lãm - trải nghiệm, giao lưu cộng đồng và Lễ vinh danh Vietnam iContent Awards 2026.

Diễn đàn Top Creators and Brands Forum quy tụ đại diện cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp, thương hiệu và các nhà sáng tạo để trao đổi về xu hướng và cơ hội phát triển của ngành.

Hoạt động Idol Live Battle dành cho idol mạng xã hội và các nhóm biểu diễn, gồm vòng nhận hồ sơ, bán kết và chung kết. Tại vòng chung kết, thí sinh và đội thi xuất sắc sẽ biểu diễn trực tiếp, đồng thời livestream trên TikTok.

Tâm điểm Ngày hội là Lễ vinh danh Vietnam iContent Awards 2026, công bố các cá nhân, tổ chức và sản phẩm đạt giải.

Theo ban tổ chức, Vietnam iContent 2026 dự kiến thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, tương tác trực tuyến và hàng nghìn lượt tham dự trực tiếp.