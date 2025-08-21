ALPHA30: Từ “Alpha 1.0” đến “Alpha 2.0 - Năng lực kiến tạo”

Trong lĩnh vực đầu tư, “Alpha” (α) vốn được biết đến như thước đo hiệu suất sinh lời vượt trội. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và công nghệ thay đổi không ngừng, thước đo này không còn đủ để đo lường tầm vóc của một tập đoàn chiến lược. Bởi vậy, Vietnam Report đưa ra khái niệm “Alpha 2.0 - Năng lực kiến tạo”, một tổ hợp toàn diện của các năng lực cốt lõi: hiệu quả đầu tư, quản trị bền vững, sức bật trước biến động và khả năng kiến tạo hệ sinh thái.

Nếu Alpha 1.0 là kết quả, Alpha 2.0 là năng lực tạo ra kết quả một cách bền vững - biến doanh nghiệp từ vai trò hưởng lợi từ thị trường sang định hình thị trường. Giá trị cốt lõi của Bảng xếp hạng ALPHA30 chính là tôn vinh những “kiến trúc sư doanh nghiệp”: tiên phong áp dụng mô hình Holding, quản trị danh mục đầu tư phức hợp, dẫn dắt dòng vốn vào các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, năng lượng xanh…

Phương pháp luận của ALPHA30 được xây dựng dựa trên Khung phân tích 3 trụ cột - bao gồm Hiệu quả đầu tư và tài chính, Quản trị và sức bật, Tầm ảnh hưởng và năng lực lãnh đạo - với sự tham vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước, bảo đảm tính khách quan và chiều sâu của xếp hạng. Nhờ vậy, bảng xếp hạng không chỉ phản ánh kết quả, mà còn nhận diện những doanh nghiệp đại diện cho lực lượng tiên phong - vừa dẫn đầu về quy mô, vừa đóng vai trò định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng chuẩn quản trị và kiến tạo giá trị bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.

Đó là những doanh nghiệp có khả năng xây dựng một “vòng tuần hoàn giá trị” tự cường và khép kín, một liên minh tài chính - công nghiệp quyền lực, một mô hình hợp nhất chiến lược, một sức bật phi thường để trở lại đường đua, hay một bậc thầy về truyền thông thương hiệu…





Sức mạnh vượt trội của ALPHA30

Về quy mô, ALPHA30 sở hữu tổng tài sản gần 2,43 triệu tỷ đồng, sử dụng gần 540 nghìn lao động, tạo ra tổng doanh thu hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 9,5% GDP danh nghĩa Việt Nam năm 2024. Đặc biệt, quy mô tổng tài sản trung bình của mỗi doanh nghiệp ALPHA30 đạt khoảng 81.022 tỷ đồng tài sản, gấp 3,6 lần quy mô trung bình của nhóm doanh nghiệp tiệm cận, khẳng định vị thế và tầm vóc vượt trội của 30 tập đoàn có tên trong danh sách.

Về hiệu quả tài chính, dù tốc độ tăng trưởng doanh thu kép (CAGR) giai đoạn 2020 - 2024 của nhóm ALPHA30 ở mức 11,6%, thấp hơn so với tăng trưởng GDP danh nghĩa (16,3%), nhưng điều này ẩn chứa ý nghĩa về câu chuyện trưởng thành và các cuộc tái cấu trúc quyết liệt. Nhiều tập đoàn đã chủ động thoái vốn khỏi các mảng kinh doanh có quy mô lớn nhưng biên lợi nhuận thấp để tập trung vào các lĩnh vực có chất lượng tăng trưởng cao hơn trong tương lai.

ROE trung bình 3 năm gần nhất của ALPHA30 đạt 9,5%, cao hơn đáng kể so với 5,5% của nhóm tiệm cận, cho thấy năng lực tối ưu hóa vốn chủ sở hữu hiệu quả. Trong khi đó, ROA trung bình 3 năm gần nhất của ALPHA30 ở mức 4,7%, thấp hơn so với mức 4,8% của nhóm tiệm cận, phản ánh đặc thù đầu tư dài hạn, quy mô lớn, hướng đến các dự án chiến lược.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng đầy ấn tượng vẫn còn những thách thức mang tính hệ thống như: Khung pháp lý chưa theo kịp thực tiễn kinh doanh phức tạp; Sự thiếu minh bạch và hạn chế về năng lực quản trị làm giảm niềm tin từ các nhà đầu tư; Cuộc cạnh tranh khốc liệt để thu hút và giữ chân nhân tài…

Sau ba thập kỷ phát triển nhờ lợi thế lao động giá rẻ, thu hút FDI gia công và khai thác tài nguyên, mô hình tăng trưởng này đang dần bộc lộ giới hạn. Thách thức về năng suất, sự cạnh tranh gay gắt trong khu vực và yêu cầu dịch chuyển lên chuỗi giá trị cao hơn đòi hỏi Việt Nam phải tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới - chất lượng hơn, bền vững hơn và tự chủ hơn.

ALPHA30: Chuẩn mực mới của doanh nghiệp Việt Nam

Thước đo cho sự vĩ đại của một doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới đã thay đổi. Từ việc “chấm điểm” kết quả, cách tiếp cận chuyển sang đo năng lực tạo ra kết quả một cách bền vững - chính là Alpha 2.0. Những doanh nghiệp được tôn vinh trong danh sách ALPHA30 là những tổ chức giữ vai trò hạt nhân, có khả năng kiến tạo hệ sinh thái cộng hưởng, làm chủ nghệ thuật phân bổ - xoay vòng vốn, dũng cảm tái cấu trúc trong khủng hoảng và có tầm nhìn hợp nhất để nâng chuẩn ngành.

Khi bối cảnh toàn cầu không ngừng biến động, các nhà lãnh đạo những tập đoàn hàng đầu phải luôn thích ứng, đổi mới và chứng tỏ sức bật. Không đơn thuần là những nhà vận hành, chân dung thế hệ lãnh đạo mới phải là những “kiến trúc sư doanh nghiệp” với khả năng làm chủ và đổi mới sáng tạo. ALPHA30 được thiết kế như một tấm bản đồ chiến lược giúp cộng đồng doanh nghiệp và giới đầu tư nhận diện, học hỏi và dự báo nhằm hướng đến chuẩn mực “Alpha 2.0 - Năng lực kiến tạo” trong giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế. Do đó, ALPHA30 sẽ tiếp tục là một sân chơi mở, khuyến khích những giá trị mới nâng tầm, bền vững hơn và được chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế.

Lễ công bố Top 30 Tập đoàn Đầu tư Chiến lược Việt Nam năm 2025 sẽ được Vietnam Report và Báo VietNamNet tổ chức trọng thể lần đầu tiên vào tháng 10/2025 tại TP. Hà Nội, trong khuôn khổ lễ vinh danh Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam & Top 10 Công ty uy tín các ngành kinh tế trọng điểm.

(Nguồn: Vietnam Report)