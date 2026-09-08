Dự án đánh dấu sự kết hợp giữa viễn thông, trò chơi điện tử và thể thao điện tử, hướng đến việc đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng đa dạng của người dùng trẻ. Không chỉ phục vụ việc chơi game, Phantom SIM còn đồng hành cùng người dùng trong quá trình theo dõi giải đấu, cập nhật nội dung về tuyển thủ và tương tác với cộng đồng yêu thích thể thao điện tử.

Thông qua sự hợp tác này, Vietnamobile và Saigon Phantom kỳ vọng đưa sản phẩm viễn thông đến gần hơn với đời sống của game thủ, đồng thời mở rộng những trải nghiệm kết nối xoay quanh nội dung, đội tuyển và cộng đồng người hâm mộ.

Khi kết nối trở thành một phần trong đời sống game thủ

Đối với người chơi game trên thiết bị di động, nhu cầu sử dụng dữ liệu không chỉ xuất hiện trong thời gian trực tiếp tham gia trận đấu. Kết nối còn đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi giải đấu, xem nội dung, cập nhật hoạt động của tuyển thủ và giao lưu với cộng đồng thể thao điện tử.

Phantom SIM hướng đến nhóm game thủ trẻ từ 16 - 25 tuổi, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người hâm mộ Saigon Phantom và những người dùng có nhu cầu sử dụng dữ liệu di động thường xuyên.

Từ nhu cầu đó, Phantom SIM được phát triển như một cầu nối giữa kết nối, trò chơi điện tử, thể thao điện tử và cộng đồng. Sản phẩm không chỉ giúp người dùng duy trì kết nối mà còn đưa họ đến gần hơn với những nội dung, hoạt động và trải nghiệm gắn liền với sở thích chơi game.

Trong dự án, Vietnamobile đảm nhận vai trò đối tác viễn thông và kết nối, đưa các sản phẩm, dịch vụ dữ liệu tiếp cận người dùng trẻ trong bối cảnh sử dụng gắn liền với trò chơi điện tử.

Saigon Phantom đóng vai trò kết nối sản phẩm với cộng đồng thông qua thương hiệu đội tuyển, lực lượng người hâm mộ và hệ thống nội dung xoay quanh tuyển thủ, giải đấu cùng các hoạt động thể thao điện tử.

Sự kết hợp giữa hai bên góp phần mở ra một hướng tiếp cận mới cho sản phẩm viễn thông. Thay vì chỉ tập trung giới thiệu các đặc tính của SIM, Phantom SIM được đặt trong hành trình trải nghiệm quen thuộc của người dùng trẻ, từ chơi game, theo dõi tuyển thủ đến giao lưu và chia sẻ cùng cộng đồng.

Phantom SIM - “Bật data, nhập trận cùng Bóng Ma”

Sản phẩm trung tâm của dự án là Phantom SIM - SIM dữ liệu dành cho game thủ.

Phantom SIM có mức giá 90.000 đồng, với phí duy trì từ tháng thứ hai là 50.000 đồng.

Với thông điệp “Phantom SIM - Bật data, nhập trận cùng Bóng Ma”, sản phẩm được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối thường xuyên của người chơi game trên thiết bị di động và người hâm mộ thể thao điện tử, từ tham gia trận đấu đến theo dõi nội dung và các hoạt động cộng đồng.

Phantom SIM cũng là điểm khởi đầu để người dùng bước vào Phantom’s Arena - không gian truyền thông và trải nghiệm được Vietnamobile cùng Saigon Phantom phát triển xuyên suốt dự án.

Phantom’s Arena - mở “đấu trường kết nối” dành cho game thủ

Nếu Phantom SIM là sản phẩm cụ thể hóa sự hợp tác giữa Vietnamobile và Saigon Phantom, Phantom’s Arena là ý tưởng chủ đạo định hướng toàn bộ chiến dịch.

Phantom’s Arena được xây dựng như một “đấu trường kết nối” được mở ra bởi Phantom SIM. Qua đó, chiếc SIM không chỉ cung cấp kết nối mà còn trở thành điểm chạm đưa người dùng bước vào thế giới của “Bóng Ma”, đồng hành cùng Saigon Phantom trong các hoạt động trò chơi điện tử và thể thao điện tử.

Với thông điệp “Phantom’s Arena - Mở vùng kết nối, dẫn lối mọi trận game”, chiến dịch được triển khai trên các nền tảng số, mạng xã hội, nội dung phát trực tiếp và các hoạt động thể thao điện tử. Phantom SIM sẽ xuất hiện trong những trải nghiệm vốn quen thuộc với cộng đồng game thủ như theo dõi tuyển thủ, xem nội dung, tương tác trên mạng xã hội và kết nối với những người có chung sở thích.

Thông qua Phantom’s Arena, Vietnamobile và Saigon Phantom hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái truyền thông kết nối sản phẩm, đội tuyển và người hâm mộ trong cùng một câu chuyện, thay vì dừng lại ở một chiến dịch giới thiệu sản phẩm đơn lẻ.

Trong chiến dịch, Jiro là gương mặt trung tâm kết nối Phantom SIM với cộng đồng game thủ, đồng thời tham gia các nội dung truyền thông nhằm lan tỏa tinh thần và câu chuyện của Phantom’s Arena. Với sự hợp tác này, Phantom SIM kỳ vọng xuất hiện tự nhiên trong bối cảnh trò chơi điện tử đồng thời tạo nên điểm kết nối trực tiếp giữa Vietnamobile, đội tuyển và cộng đồng người hâm mộ Saigon Phantom.

Tú Uyên