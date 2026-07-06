Trong làn sóng tìm kiếm các nguyên liệu tự nhiên và bản địa trên toàn cầu, nhiều đặc sản Việt Nam đang có cơ hội bước ra thị trường quốc tế bằng một diện mạo mới.

Khai mở giá trị của một nguồn tài nguyên bản địa

Thay vì chỉ dừng lại ở một đặc sản địa phương, Vietnipa lựa chọn hướng đi dài hạn hơn: phát triển mật dừa nước thành các dòng sản phẩm hữu cơ có khả năng tiếp cận thị trường hiện đại và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Vietnipa phát triển đa dạng các sản phẩm gia vị và đồ uống từ Mật dừa nước

Trong những năm qua, thương hiệu đã phát triển nhiều dòng sản phẩm từ mật dừa nước như Mật dừa nước cô đặc, Đường dừa nước, Nước màu và Nước tương. Các sản phẩm này hiện đã đạt các chứng nhận hữu cơ quốc tế như USDA Organic (Mỹ), EU Organic (Liên minh châu Âu) và JAS Organic (Nhật Bản).

Không chỉ dừng lại ở các tiêu chuẩn quốc tế, các sản phẩm Vietnipa còn được ghi nhận thông qua nhiều chứng nhận và danh hiệu trong nước như OCOP 4 sao TP.HCM, Hàng Việt Nam Chất lượng cao và Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Theo đại diện thương hiệu, các chứng nhận này đóng vai trò như nền tảng quan trọng giúp Vietnipa từng bước mở rộng thị trường và đưa giá trị của mật dừa nước Việt Nam ra quốc tế.

Các sản phẩm đạt nhiều tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế và vinh danh nội địa

Đầu năm 2026, Vietnipa đã xuất khẩu lô hàng đầu tiên gồm Mật cô đặc, đường, nước tương từ mật dừa nước hữu cơ sang thị trường Mỹ. Đây được xem là cột mốc mới trong hành trình đưa nguyên liệu bản địa Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu.

Trong bối cảnh người tiêu dùng quốc tế ngày càng quan tâm đến các sản phẩm tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng và mang tính bản địa, mật dừa nước được xem là một trong những nguyên liệu còn nhiều tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Sau khi xây dựng nền tảng ở nhóm sản phẩm gia vị và nguyên liệu tạo ngọt tự nhiên, Vietnipa tiếp tục mở rộng sang ngành hàng đồ uống với việc ra mắt dòng Mật dừa nước tươi đóng lon. Khác với tính chất thường thấy của các sản phẩm đặc sản truyền thống vốn khó bảo quản và khó tiếp cận đại chúng, phiên bản đóng lon được phát triển theo hướng tiện lợi hơn, phù hợp với nhịp sống hiện đại và nhu cầu tiêu dùng nhanh của nhóm khách hàng trẻ. Sản phẩm có thể được sử dụng như một thức uống giải khát tự nhiên hoặc dùng trong pha chế.

Sản phẩm nước giải khát từ mật dừa nước tươi tiệt trùng đóng lon tiện dụng

“Chúng tôi mong muốn mật dừa nước không chỉ được biết đến như một đặc sản địa phương mà còn trở thành một nguyên liệu và thức uống quen thuộc hơn với người tiêu dùng hiện đại. Việc phát triển dòng sản phẩm đóng lon là bước tiếp theo để mở rộng khả năng tiếp cận của mật dừa nước trong nước lẫn quốc tế”, đại diện Vietnipa chia sẻ.

Từ “vị lành mới” đến khát vọng nâng tầm nguyên liệu Việt

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và mang giá trị bền vững, các nguyên liệu bản địa đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế của mình.

Với Vietnipa, mật dừa nước không chỉ là một sản phẩm đồ uống hay gia vị tạo ngọt mà còn là câu chuyện về việc khai mở giá trị của một nguồn tài nguyên bản địa Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững.

Từ một nguyên liệu bản địa của Cần Giờ, mật dừa nước đang được kể lại bằng một ngôn ngữ mới hiện đại và phù hợp hơn với xu hướng tiêu dùng toàn cầu. Hành trình ấy đang góp phần giới thiệu đến người tiêu dùng một “vị lành mới” - vị ngọt thanh từ thiên nhiên, mang theo giá trị cộng đồng và niềm tự hào về nguyên liệu Việt Nam. Với VIETNIPA, đây không chỉ là phát triển một sản phẩm, mà còn là cách mở rộng giá trị cho nguyên liệu Việt Nam trên bản đồ F&B quốc tế.

BOX:

Vietnipa là thương hiệu Việt tiên phong phát triển sản phẩm từ mật dừa nước hữu cơ tự nhiên. Đây là một nguồn nguyên liệu lành mạnh được chắt lọc từ hệ sinh thái rừng dừa nước ngập mặn tại Cần Giờ. Mỗi sản phẩm của Vietnipa đều hướng đến hành trình nuôi dưỡng nhịp sống bền vững của tự nhiên, cộng đồng và con người.

(Nguồn: Vietnipa)