Từ ngày 24/10 đến 12/11/2026, Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) triển khai chiến dịch quảng bá VietQRGlobal trên xe buýt du lịch 2 tầng Hop-on Hop-off tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động góp phần đưa nhận diện thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR đến gần hơn với người dùng Việt Nam và du khách quốc tế trên hành trình khám phá Việt Nam.

Việt Nam hấp dẫn du khách bởi sự giao thoa giữa giá trị văn hóa, lịch sử và nhịp sống hiện đại. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách châu Á chiếm 74,2%.

Tại Hà Nội và TP.HCM, xe buýt du lịch 2 tầng Hop-on Hop-off mang đến trải nghiệm khám phá những công trình kiến trúc, di tích lịch sử và không gian văn hóa đặc sắc.

Đồng hành cùng hành trình này, hình ảnh VietQRGlobal xuất hiện trên xe buýt Hop-on Hop-off tại Hà Nội từ ngày 24/10 đến 2/11/2026 và TP.HCM từ ngày 6 đến 12/11/2026. Hoạt động góp phần quảng bá thương hiệu, giúp du khách nhận diện các điểm chấp nhận thanh toán QR xuyên biên giới khi tham quan, mua sắm và sử dụng dịch vụ tại Việt Nam.

Từ Nhà hát Lớn Hà Nội, xe buýt du lịch 2 tầng mang hình ảnh VietQRGlobal di chuyển qua nhiều tuyến phố và địa danh tiêu biểu của Thủ đô, đưa du khách khám phá các địa danh tiêu biểu như Tượng đài Lê Thái Tổ, Nhà thờ Lớn, Cột cờ Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền Quán Thánh, Chùa Trấn Quốc, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bưu điện Hà Nội.

Mỗi điểm dừng chân, mỗi cung đường mở ra một góc nhìn về lịch sử, văn hóa và đời sống Hà Nội, góp phần khắc họa hình ảnh thủ đô giàu bản sắc trong mắt du khách.

Tiếp nối hành trình tại Hà Nội, hình ảnh nhận diện VietQRGlobal tiếp tục hiện diện trên xe buýt du lịch 2 tầng Hop-on Hop-off tại TP. Hồ Chí Minh, qua những địa danh nổi tiếng như Bưu điện Thành phố, Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bến Bạch Đằng. Giữa không gian di sản và nhịp sống đô thị sôi động, sự hiện diện của VietQRGlobal góp thêm một dấu ấn về một Việt Nam hiện đại, nơi các giải pháp thanh toán số ngày càng gắn với hoạt động đời thường.

Di chuyển qua nhiều tuyến phố và địa danh nổi tiếng, xe buýt Hop-on Hop-off trở thành kênh quảng bá trực quan, giúp VietQRGlobal tiếp cận đông đảo du khách và người dân, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự tiện lợi của thanh toán số trong hành trình khám phá Việt Nam.

Với VietQRGlobal, du khách quốc tế có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc để quét mã QR tại các điểm chấp nhận thanh toán ở Việt Nam. Giải pháp này không chỉ nâng cao trải nghiệm du lịch mà còn giúp nhà hàng, khách sạn, cửa hàng và hộ kinh doanh mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng quốc tế.

Theo số liệu của NAPAS, trong 8 tháng đầu năm 2026, giao dịch của du khách Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần về số lượng và 6 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 8/2026, giao dịch của du khách Trung Quốc quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam tăng gấp 3 lần về số lượng và gấp 4 lần về giá trị so với tháng 4/2026.

Chia sẻ tại Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR - Động lực mới cho bán lẻ và du lịch” được tổ chức cuối tháng 9/2026, ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: “Du khách hiện lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn dựa trên mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình, từ tìm kiếm thông tin, đặt vé, đặt phòng đến thanh toán, mua sắm, hoàn thuế và chăm sóc sau chuyến đi”.

Từ những chuyến xe buýt khám phá Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến các điểm chấp nhận thanh toán trên khắp cả nước, VietQRGlobal từng bước trở nên gần gũi hơn với du khách quốc tế. Cùng các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và đối tác, NAPAS đang tiếp tục mở rộng kết nối, phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán, góp phần nâng cao trải nghiệm du lịch và lan tỏa hình ảnh Việt Nam hiện đại, thân thiện và sẵn sàng hội nhập.

(Nguồn: Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam)