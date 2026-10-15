Chia sẻ về Công viên công nghệ số, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhấn mạnh điều thành phố chờ đợi là một trung tâm công nghệ có sức cạnh tranh, có khả năng thu hút nhân tài, làm chủ công nghệ và tạo ra những giá trị kinh tế mới.

Phối cảnh Tòa nhà Công nghệ số 1 có tổng mức đầu tư hơn 1.311 tỷ đồng, được xây dựng trên lô đất CNS1 rộng 17.217 m², gồm 7 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tum; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 69.831,5 m². Công trình có chức năng văn phòng, cấp I, thời hạn sử dụng theo thiết kế không nhỏ hơn 50 năm.

Hà Nội có thêm một cực tăng trưởng kinh tế số

Ngày 15/10, FPT tổ chức lễ khởi công Tòa nhà Công nghệ số 01 thuộc dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội.

Đây là bước triển khai cụ thể cam kết của Tập đoàn FPT với UBND Thành phố Hà Nội, đồng thời mở ra không gian làm việc, học tập, nghiên cứu và hợp tác cho đội ngũ công nghệ; hướng tới thu hút nhân lực chất lượng cao, kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế, đóng góp vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô và Việt Nam.

Đầu năm 2026, thành phố Hà Nội cùng Tập đoàn FPT khởi công tổng thể Dự án Khu Công viên Công nghệ số FPT tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu.

Tập đoàn FPT cam kết tập trung nguồn lực để triển khai dự án đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Việc khởi công Tòa nhà Công nghệ số 01 là bước triển khai cụ thể tiếp theo của cam kết này, đưa một phần dự án từ quy hoạch và chuẩn bị đầu tư sang xây dựng thực tế.

Tòa nhà dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000 chuyên gia công nghệ số và lao động phụ trợ. FPT định hướng đây không chỉ là nơi làm việc, mà còn là không gian để kỹ sư, chuyên gia, sinh viên, nhà khoa học và doanh nghiệp gặp gỡ, học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm và cùng giải các bài toán công nghệ thực tế.

Thông qua đó, FPT kỳ vọng góp phần hình thành lực lượng nhân lực công nghệ chất lượng cao và nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhấn mạnh Lễ khởi công hôm nay là cột mốc quan trọng, hình mẫu về hợp tác giữa chính quyền kiến tạo và doanh nghiệp tiên phong, là điểm khởi đầu của một hành trình xa hơn.

Từ thời khắc này, điều Thành phố chờ đợi không chỉ là tiến độ hoàn thành công trình, mà là tốc độ hình thành một trung tâm công nghệ có sức cạnh tranh, có khả năng thu hút nhân tài, làm chủ công nghệ và tạo ra những giá trị kinh tế mới.

Ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh, với quy mô gần 200 héc-ta, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 86 nghìn tỷ đồng, quy tụ khoảng 75 nghìn cán bộ, kỹ sư, chuyên gia. Ngay tại đây, chúng ta đang đặt nền móng cho một cực tăng trưởng kinh tế số mới của Thủ đô.

Tòa nhà Công nghệ số 01 hôm nay chính là viên gạch đầu tiên của khát vọng đó, là không gian làm việc, sản xuất, kinh doanh và phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số; mở đầu cho một hệ sinh thái lớn hơn, nơi hội tụ nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

“Hà Nội đang phấn đấu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp ít nhất 40% GRDP. Đây là một khát vọng lớn, đòi hỏi phải thay đổi căn bản phương thức tăng trưởng của nền kinh tế Thủ đô. Hà Nội cần những doanh nghiệp công nghệ đủ mạnh để xuất khẩu phần mềm, trí tuệ nhân tạo, giải pháp số ra thế giới, và quan trọng hơn, cần công nghệ của chính những doanh nghiệp ấy đi vào các nhà máy, bệnh viện, trường học, ngân hàng, hệ thống logistics và hoạt động quản trị đô thị; để từng doanh nghiệp sản xuất hiệu quả hơn, từng ngành kinh tế có năng suất cao hơn, từng người dân được thụ hưởng những dịch vụ tốt hơn”, ông Trương Việt Dũng nói.

FPT muốn có một “triển lãm sống” về công nghệ chiến lược

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT khẳng định: “Hà Nội từ lâu được biết đến là nơi hội tụ tri thức, khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng tôi trân trọng điều đó và biết ơn lãnh đạo Thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đã đồng hành, tháo gỡ khó khăn để dự án có thể đi đến dấu mốc khởi công ngày hôm nay. Vùng đất này hôm nay đã mở ra một hành trình mới: trở thành nơi phát triển con người, nuôi dưỡng công nghệ, tri thức và các nguồn lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô”.

Ông Nguyễn Văn Khoa cũng chia sẻ mong muốn vùng đất này sẽ trở thành nơi “trồng người” theo đúng nghĩa: nơi những tài năng công nghệ được học tập, làm việc và trưởng thành; nơi tri thức được kết nối với nghiên cứu, sản xuất và thị trường; từ đó tạo ra những công nghệ mới và những nguồn lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Từ hình ảnh “vườn hoa Tây Tựu”, FPT đặt mục tiêu từng bước xây dựng nơi đây thành một “triển lãm sống” về công nghệ chiến lược - nơi học sinh, sinh viên có thể đến học tập và trải nghiệm; nhà khoa học, kỹ sư và doanh nghiệp có thể trao đổi, hợp tác; người dân có thể trực tiếp nhìn thấy những công nghệ mới được nghiên cứu và ứng dụng.

Theo định hướng này, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, UAV, và các công nghệ chiến lược mới không chỉ được giới thiệu qua mô hình hoặc sự kiện, mà hướng tới được nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và ứng dụng ngay trong hệ sinh thái.

FPT kỳ vọng Tây Tựu - Phú Diễn từng bước trở thành địa chỉ gắn với hình ảnh Hà Nội của khoa học, công nghệ và tương lai.

Với quy mô gần 200 héc-ta, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 86 nghìn tỷ đồng, quy tụ khoảng 75 nghìn cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, Công viên công nghệ số đang đặt nền móng cho một cực tăng trưởng kinh tế số mới của Thủ đô.

Tổng giám đốc FPT nhấn mạnh, thông qua dự án, FPT hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời hỗ trợ Hà Nội thu hút nhân lực công nghệ chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu - đào tạo - doanh nghiệp cùng phát triển, hình thành thêm sản phẩm công nghệ mới và từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ chiến lược.

Về quy mô, Tòa nhà Công nghệ số 01 có tổng mức đầu tư hơn 1.311 tỷ đồng, được xây dựng trên lô đất CNS1 rộng 17.217 m², gồm 7 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tum; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 69.831,5 m².

Công trình có chức năng văn phòng, cấp I, thời hạn sử dụng theo thiết kế không nhỏ hơn 50 năm. Thời gian thực hiện dự án khoảng 12 tháng.

Công trình được định hướng thiết kế hài hòa với cảnh quan, tối ưu công năng, tạo môi trường làm việc mở và thuận tiện cho kết nối, trao đổi, sáng tạo.

Tòa nhà hướng tới vận hành hiệu quả, sử dụng năng lượng hợp lý và kết nối đồng bộ với hạ tầng chung; có nguồn điện phụ trợ từ năng lượng mặt trời, trụ sạc xe điện, giải pháp thu gom một phần nước mưa để tưới cây, rửa đường và hệ thống xử lý nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống chung.