Từ hạ tầng đến ứng dụng: 4 lớp năng lực số được quốc tế ghi nhận

Trong quá trình chuyển đổi số và ứng dụng AI, doanh nghiệp không chỉ cần thêm tài nguyên tính toán. Một hệ thống số hoàn chỉnh còn phải đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng điện toán, nền tảng ứng dụng, quản trị dữ liệu và hạ tầng vận hành bền vững cho phát triển dài hạn.

4 giải thưởng Viettel IDC đạt được tại Globee Awards for Technology 2026 lần lượt minh chứng cho năng lực đáp ứng toàn diện này: Viettel Virtual Private Cloud ở lớp hạ tầng điện toán; Viettel Kubernetes Service ở lớp phát triển và vận hành ứng dụng; Viettel Database Service ở lớp quản trị dữ liệu; và hệ thống 9 trung tâm dữ liệu ở lớp hạ tầng vận hành.

Minh chứng chất lượng dịch vụ của Viettel IDC.

Trong đó, bên cạnh giải Bạc cho Viettel Database Service, các dịch vụ Viettel Virtual Private Cloud, Viettel Kubernetes Service và hệ thống trung tâm dữ liệu đều đạt hạng Vàng, đồng thời là “Best of Category” - sản phẩm xuất sắc nhất trong từng hạng mục, vượt qua nhiều đề cử từ các doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ trên toàn cầu.

Các giải thưởng không chỉ ghi nhận chất lượng của từng sản phẩm, dịch vụ riêng lẻ mà còn phản ánh kiến trúc hạ tầng số toàn diện của Viettel IDC. Đây còn được xem là nền tảng giúp các khách hàng doanh nghiệp triển khai ứng dụng nhanh hơn, vận hành ổn định, bảo vệ dữ liệu hiệu quả và sẵn sàng mở rộng trong dài hạn.

Viettel IDC hướng tới hỗ trợ khách hàng toàn trình và hiệu quả

Ông Lê Bá Tân, Tổng Giám đốc Viettel IDC chia sẻ: “Mục tiêu của Viettel IDC không phải là đưa ra nhiều dịch vụ riêng biệt, mà là giúp khách hàng giải quyết trọn vẹn bài toán hạ tầng số. Từ khả năng kiểm soát dữ liệu, triển khai ứng dụng đến vận hành an toàn và sử dụng năng lượng hiệu quả, mỗi lớp dịch vụ đều phải tạo ra một giá trị đo lường được cho hoạt động kinh doanh.”

An toàn dữ liệu và Phát triển bền vững - Năng lực cốt lõi nâng tầm hệ sinh thái số.

4 giải Globee nằm trong chuỗi 8 giải thưởng quốc tế Viettel IDC đạt được trong nửa đầu năm 2026. Bên cạnh Cloud và Trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp cũng khẳng định uy tín ở lĩnh vực An toàn thông tin và Phát triển bền vững - hai trụ cột quan trọng giúp hoàn thiện một hệ sinh thái số vững mạnh.

Tại Cybersecurity Excellence Awards, Viettel IDC giành 3 giải Vàng nhờ năng lực bảo vệ toàn diện. Cụ thể, danh hiệu Nhà cung cấp dịch vụ bảo mật được quản lý của năm (MSSP of the Year) và Đội ngũ kiểm thử xâm nhập của năm (Pentest Team of the Year) là minh chứng cho trình độ của đội ngũ chuyên gia đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp chủ động phát hiện rủi ro và ứng phó với sự cố an toàn thông tin. Dịch vụ Viettel Cloud Web Application Firewall (CWAF) được vinh danh ở hạng mục Bảo mật ứng dụng web, khẳng định hiệu quả thực tế trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công phổ biến, bảo vệ tối đa hiệu năng vận hành cho các ứng dụng trực tuyến.

Hệ sinh thái dịch vụ MSSP toàn diện

Không chỉ đầu tư vào năng lực công nghệ, Viettel IDC cũng theo đuổi mục tiêu phát triển hạ tầng số hiệu quả và bền vững. Giải Vàng CSR & ESG Leadership - Doanh nghiệp Tiên phong tại Global CSR & ESG Awards 2026 ghi nhận định hướng chiến lược của doanh nghiệp khi hiện thực hóa cam kết ESG, kiến tạo những trung tâm dữ liệu xanh và hạ tầng số thân thiện với môi trường, thiết lập mô hình tăng trưởng cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Đại diện Viettel IDC cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào các nền tảng Cloud phục vụ ứng dụng AI, phát triển dịch vụ quản trị dữ liệu, mở rộng hệ sinh thái an toàn thông tin và nâng cao hiệu quả năng lượng của hệ thống trung tâm dữ liệu.

Globee Awards for Technology (thuộc hệ thống Globee Awards) là một trong những giải thưởng công nghệ lâu đời, tôn vinh các doanh nghiệp, sản phẩm và giải pháp có đóng góp nổi bật trong đổi mới công nghệ. Các hạng mục được đánh giá bởi hội đồng chuyên gia quốc tế theo nhiều tiêu chí khắt khe như mức độ đổi mới, giá trị ứng dụng, tác động đối với khách hàng và khả năng tạo ảnh hưởng trong ngành. Cybersecurity Excellence Awards là giải thưởng quốc tế uy tín trong lĩnh vực an toàn thông tin và an ninh mạng. Giải thưởng có quy trình đánh giá nghiêm ngặt, tập trung vào năng lực kỹ thuật, hiệu quả triển khai thực tế và mức độ đóng góp trong việc nâng cao an toàn không gian mạng. Global CSR & ESG Awards là giải thưởng quốc tế có ảnh hưởng lớn, đặc biệt ở khu vực Châu Á, tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG). Hội đồng đánh giá xem xét toàn diện các sáng kiến và kết quả thực tiễn trên các khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị, hướng tới ghi nhận những mô hình phát triển bền vững có tác động tích cực và lâu dài.

(Nguồn: Viettel IDC)