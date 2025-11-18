Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Nội và Hệ thống đào tạo tiếng Trung Thanhmaihsk diễn ra trong thời điểm hoạt động logistics tại Việt Nam mở rộng nhanh, chịu tác động trực tiếp từ sự bùng nổ thương mại điện tử và luồng giao thương liên tục giữa hai thị trường Việt - Trung.

Lễ ký kết hợp tác giữa Thanhmaihsk và Viettel Post Hà Nội

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 181 tỷ USD, duy trì vị trí đối tác lớn nhất của Việt Nam. Song song, báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam cho thấy ngành logistics trong nước tăng trưởng 12-14% mỗi năm - thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Tốc độ tăng trưởng này khiến nhu cầu nhân lực có khả năng sử dụng tiếng Trung trong công việc trở nên cấp thiết, đặc biệt tại các vị trí phải xử lý chứng từ, trao đổi dữ liệu và phối hợp trực tiếp với đối tác Trung Quốc. Việc thiếu hụt nhân sự có khả năng sử dụng tiếng Trung thành thạo trở thành thách thức đối với các doanh nghiệp logistics, trong đó có Viettel Post.

Trước yêu cầu thực tiễn đó, Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Nội đã lựa chọn hợp tác với Thanhmaihsk để phát triển chương trình đào tạo tiếng Trung theo hướng ứng dụng. Tại buổi lễ, Viettel Post Hà Nội khẳng định việc lựa chọn Thanhmaihsk làm đối tác chiến lược không chỉ bởi năng lực đào tạo chuyên sâu, mà còn ở tầm nhìn phát triển nguồn nhân lực bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh quốc tế.

Mô hình đào tạo tiếng Trung tại Thanhmaihsk dành cho doanh nghiệp được thúc đẩy phát triển dựa trên phương pháp M-Contask - phương pháp giảng dạy theo nhiệm vụ và bối cảnh được ứng dụng thành công cho hàng trăm nghìn học viên tại Thanhmaihsk.

Khác với cách học truyền thống thiên về lý thuyết, M-Contask đặt người học vào các tình huống nghề nghiệp thường gặp trong vận hành logistics xuyên biên giới: trao đổi thông tin lô hàng, xác nhận dữ liệu, làm việc với kho đối tác, mô tả yêu cầu vận chuyển hay xử lý sai lệch chứng từ. Nhờ đó, người học hình thành phản xạ ngôn ngữ ngay trong quá trình giải quyết nghiệp vụ - yếu tố được đánh giá là phù hợp với đặc thù tốc độ cao của lĩnh vực logistics.

TS. Trần Thị Thanh Mai - Nhà sáng lập Hệ thống đào tạo Thanhmaihsk chia sẻ tại buổi ký kết

TS. Trần Thị Thanh Mai - Nhà sáng lập Hệ thống đào tạo Thanhmaihsk chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là dạy tiếng Trung, mà là giúp CBNV của doanh nghiệp làm được việc ngay bằng tiếng Trung - tức là học được hành ngay”.

Ngay sau lễ ký kết, khóa đào tạo đầu tiên với 50 nhân sự nòng cốt của Viettel Post Hà Nội đã được triển khai. Đây là nhóm thường xuyên tiếp xúc với đối tác nước ngoài, phụ trách vận hành các tuyến giao nhận quốc tế - những vị trí có nhu cầu sử dụng tiếng Trung liên tục. Theo Thanhmaihsk, người học sẽ được đánh giá theo chuẩn đầu ra ứng dụng của TMEDU, tập trung vào 3 năng lực chính: giao tiếp nghề, xử lý nghiệp vụ và phối hợp liên phòng ban bằng tiếng Trung.

Lễ khai giảng khóa học tiếng Trung dành riêng cho nhân sự nòng cốt của Viettel Post Hà Nội

Với Viettel Post Hà Nội, đào tạo tiếng Trung được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Theo Chiến lược phát triển logistics quốc gia, ngành này có thể đạt quy mô 80-90 tỷ USD vào năm 2030. Khi số lượng đơn hàng xuyên biên giới tăng, năng lực phối hợp với đối tác Trung Quốc - thị trường có mật độ giao thương cao - trở thành điều kiện cốt lõi để nâng cao hiệu quả vận hành.

Sự hợp tác giữa Viettel Post Hà Nội và Thanhmaihsk được kỳ vọng không chỉ giải quyết nhu cầu nhân lực trước mắt, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp logistics Việt Nam, nơi ngoại ngữ đang trở thành năng lực bắt buộc trong kỷ nguyên thương mại xuyên biên giới.

Tiếng Trung Thanhmaihsk là trung tâm đào tạo Hán ngữ ngắn hạn được phát triển trên nền tảng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã. Trong 13 năm hoạt động, Thanhmaihsk đã đào tạo hơn 150.000 học viên trên toàn quốc. Hai sản phẩm học thuật chủ lực gồm giáo trình Msutong và phương pháp M-Contask, được triển khai tại nhiều cơ sở đào tạo và doanh nghiệp lớn trên cả nước. Tìm hiểu thêm thông tin về Thanhmaihsk tại:

https://thanhmaihsk.edu.vn/

Phương Dung