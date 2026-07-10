Viettel đã trúng đấu giá đầu số di động 095 với mức 252,5 tỷ đồng, gấp 100 lần giá khởi điểm là 2,5 tỷ đồng.

Đầu số di động 095 mà mạng S- Fone từng sử dụng được bộ KH&CN đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 2,5 tỷ đồng. Việc đấu giá này thông qua Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) diễn ra ngày 10/7.

Một nguồn tin cho VietNamNet hay có 40 doanh nghiệp viễn thông tham gia đấu giá đầu số 095. Viettel đã trúng đấu giá đầu số di động 095 với mức 252,5 tỷ đồng, gấp 100 lần giá khởi điểm là 2,5 tỷ đồng.

Đại diện Viettel cho biết: "Việc sở hữu đầu số 095 không chỉ giúp Viettel mở rộng nguồn tài nguyên kho số mà còn mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt là những người yêu thích các đầu số 10 số truyền thống. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa đầu số mới vào khai thác, bảo đảm khách hàng được trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ trên hệ sinh thái số Viettel với chất lượng đồng nhất và ổn định".

Hiện Viettel sở hữu danh mục đầu số di động đa dạng nhất Việt Nam, gồm các đầu số 096, 097, 098, 086 và dải đầu số 03 (032–039).

Việc bổ sung đầu số 095 tiếp tục mở rộng lựa chọn kho số, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của cơ quan quản lý, Viettel sẽ triển khai đồng bộ các hạng mục kỹ thuật và đưa đầu số 095 vào khai thác trên toàn quốc.

Gần đây, một số khách hàng cũ của S-Fone có gửi đến VietNamNet bản cam kết giữ số đẹp cho khách hàng khi mạng này dừng hoạt động.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện Cục Viễn thông cho biết, kho số là tài nguyên quốc gia không phải là tài sản của khách hàng và nhà mạng nên việc thu hồi, đấu giá phải theo quy định của pháp luật.

Ngày 1/7/2003, mạng di động S-Fone ra đời theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa SLD Telecom (Hàn Quốc) và SPT trong thời hạn 15 năm.

Thế nhưng, sự xuất hiện của người mở đường phá thế độc quyền trên thị trường thông tin di động S-Fone lại là câu chuyện buồn.

Một thời gian khá dài mô hình tổ chức luôn có những bất đồng quan điểm dẫn đến chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” trong dự án S-Fone của SPT và đối tác, nhiều cơ hội kinh doanh vàng đã trôi tuột qua trước mắt.

Cuối cùng, năm 2010 SK Telecom đã tuyên bố rút khỏi dự án S-Fone và đặt SPT vào cảnh lặn lội đi tìm đối tác mới để chống lưng cho mạng S-Fone.

SK Telecom tuyên bố rút lui khỏi dự án trong bối cảnh hàng loạt mạng di động ở Việt Nam và thế giới cũng tuyên bố khai tử công nghệ này.

Sau đó, SaigonTel đã mua cổ phần của SPT và tham gia HĐQT của công ty, đồng thời có nhiệm vụ tìm kiếm đối tác cả trong và ngoài nước để đầu tư vào mạng S-Fone. Tuy nhiên, SaigonTel không đủ sức lấp khoảng trống sau khi SK Telecom rút lui khỏi dự án S-Fone.

Cuối cùng S-Fone cũng phải nói lời chia tay thị trường. Sau khi S-Fone chia tay thị trường, nhiều doanh nghiệp cũng “nhòm ngó” tần số và kho số mà S-Fone từng sử dụng. Tuy nhiên, những tài nguyên quốc gia này được cấp thông qua đấu giá.