Không chỉ là một “concert độc bản”, Y-Fest 2025 còn là hành trình tri ân khách hàng, tạo sân chơi sáng tạo cho giới trẻ trên khắp cả nước, đồng thời mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Viettel Telecom.

Y-Fest sẽ có màn khởi động ấn tượng tại cố đô Huế từ ngày 3 - 5/10/2025

Khởi động tại cố đô Huế từ ngày 3 - 5/10/2025, Y-Fest sẽ đi qua 6 tỉnh, thành phố trải dài Bắc - Trung - Nam: Huế, An Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Hải Phòng và bùng nổ tại TP.HCM bằng một siêu đại nhạc hội hoành tráng. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ hàng đầu Việt Nam và quốc tế, được thay đổi tại mỗi điểm đến hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mới mẻ và đặc sắc. Đặc biệt, Y-Fest 2025 cũng chứng kiến sự trở về quê hương của các nghệ sỹ như Quang Hùng Master D tại Huế, Isaac - Cần Thơ, và Vũ Cát Tường - An Giang… , được kỳ vọng sẽ mang lại màn trình diễn độc đáo, kết nối hàng triệu trái tim trong không gian âm nhạc đầy cảm xúc.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Bảo tàng số, mang đến một không gian trải nghiệm công nghệ tương tác.

Viettel Y-Fest 2025 là sự kết hợp đột phá giữa âm nhạc và công nghệ hiện đại. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Bảo tàng số “SYNC OF HEART” tại mỗi điểm dừng chân của Y-Fest, mang đến không gian trải nghiệm công nghệ tương tác cùng nghệ thuật chưa từng có và câu chuyện về bản sắc địa phương, sự kết nối với cộng đồng.

Lịch trình chuỗi sự kiện Y-Fest 2025

Thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện Y-Fest 2025 và cách thức nhận vé tham dự được cập nhật trên fanpage Viettel Telecom và tổng đài 198 (miễn phí).

Thuỳ Linh