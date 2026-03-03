Sự dịch chuyển “khẩu vị” của giới tinh hoa

Theo Knight Frank Wealth Report dự đoán, đến năm 2028, Việt Nam dự kiến có 978 cá nhân siêu giàu, tăng gần 30% và nhanh thứ 5 Châu Á. Tốc độ tăng trưởng này kéo theo nhu cầu sở hữu bất động sản siêu sang có tính biểu tượng, vừa khẳng định vị thế, vừa bảo toàn và gia tăng giá trị dài hạn.

Sự khan hiếm nhà thấp tầng nội đô và tốc độ hoàn thiện của cơ sở hạ tầng mới tại khu Tây Nam Hà Nội thúc đẩy xu hướng “biệt thự hóa” chung cư cao tầng, hướng đến không gian sống thoáng đãng, tiện nghi và đủ tách biệt nhưng vẫn dễ dàng di chuyển vào các khu vực trung tâm. Bên cạnh đó, theo JLL Vietnam, an ninh và cộng đồng cư văn minh là những ưu tiên hàng đầu của nhóm khách hàng này khi lựa chọn môi trường sống mới.

Villa khối đế - Nâng tầm phong cách sống sang

Trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển sang phân khúc hạng sang ngày càng rõ nét, từ dữ liệu của Batdongsan.com, mức độ quan tâm tới phân khúc này trong quý III/2025 tăng 168% so với cùng kỳ. Theo đó, các loại hình duplex, penthouse và đặc biệt là villa khối đế tại chung cư khối đế đang trở thành lựa chọn, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của giới tinh hoa về tiêu chuẩn sống, tiện ích chu đáo và kết nối thuận lợi.

Nổi bật như một “dinh thự nghỉ dưỡng tầm cao”, villa khối đế sở hữu thiết kế sang trọng, tầm nhìn mở rộng và không gian linh hoạt phù hợp cho nhu cầu của mọi gia đình đa thế hệ. Lợi thế khác biệt của loại hình này nằm ở trải nghiệm riêng tư, với những đặc quyền như thang máy và hồ bơi riêng, cùng không gian thư giãn ngoài trời hay sân vườn được đan cài tinh tế.

Các căn villa khối đế sở hữu view (tầm nhìn) thoáng đãng. Ảnh phối cảnh dự án Parc Régent

Tỷ lệ diện tích xanh lớn hơn đáng kể so với các căn hộ truyền thống đã củng cố chuẩn mực “resort living” của các căn villa trong chung cư khối đế. Đồng thời, số lượng dự án khan hiếm và tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp giúp loại hình căn hộ này luôn được đánh giá cao về khả năng giữ giá và gia tăng giá trị dài hạn.

Parc Régent: Chuẩn sống tầmthời thượng mới tại Tây Hà Nội

Kế thừa tầm nhìn ParkCity Hanoi, Parc Régent mang đến chuẩn mực mới cho chất sống tầm cao với tuyển tập 7 loại hình căn hộ cao cấp với diện tích lớn dao động từ 111,36 đến 707,69 m2.

Trong đó, villa khối đế là điểm nhấn ấn tượng cho lối sống tinh tuyển nơi đây với số lượng giới hạn chỉ 10 căn villa trong tổng thể 309 căn, được kiến tạo như một đặc quyền hiếm hoi, nơi trải nghiệm sống đẳng cấp được đặt trong khuôn khổ của sự riêng tư tuyệt đối và tính cá nhân hóa cao độ dành cho những chủ nhân tinh anh.

Sự khác biệt về mức độ riêng tư được thể hiện rõ khi mỗi căn villa khối đế trong chung cư đều sở hữu riêng gara đỗ xe ngay tại căn hộ, lên tới 4 chỗ đỗ xe/căn. Hai sảnh thang máy tốc độ cao được bố trí riêng cho khối đế 10 căn villa, vừa tối ưu sự thuận tiện trong di chuyển, vừa duy trì không gian sống biệt lập đúng chuẩn sống hạng sang cho gia chủ.

Thang máy riêng trong mỗi căn villa mang tới sự tiện nghi và sang trọng tại Parc Régent. Ảnh phối cảnh dự án Parc Régent Ảnh minh họa

Bên trong mỗi căn villa, không gian sống được mở rộng tối đa với diện tích lên tới 751 m2, với lựa chọn từ 2-3 tầng linh hoạt và ban công lớn, tạo nên sự kết nối liền mạch giữa trong nhà và ngoài trời. Tầm nhìn hướng ra dải xanh rộng hơn 5.000 m2 tại tầng 1 và khoảng không gian thoáng đãng xung quanh giúp căn hộ luôn giữ được sự yên tĩnh, riêng tư nhưng không hề khép kín.

Thiết kế tinh tế giúp cho các căn villa tại chung cư khối đế vừa đảm bảo sự kín đáo, vừa hưởng trọn vẻ đẹp thiên nhiên. Ảnh phối cảnh dự án Parc Régent

Riêng biệt nhưng không tách rời, các chủ nhân villa vẫn thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích của dự án Khu đô thị ParkCity Hanoi, đồng thời dễ dàng tiếp cận hơn 30 tiện ích nội khu dành riêng cho cư dân Parc Régent như lounge chìm giữa hồ bơi, câu lạc bộ cư dân đến phòng golf mô phỏng..., tạo nên một chuẩn mực sống sang trọng và kín đáo.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp và chuẩn sống không ngừng được tái định nghĩa, villa tại chung cư khối đế tại Parc Régent là một tuyên ngôn cho phong thái sống tinh tuyển. Tại đây, giá trị của sự riêng tư, không gian xanh và thiết kế đẳng cấp đã kiến tạo một chuẩn mực sống sang bền vững, xứng đáng trở thành tài sản truyền đời của những chủ nhân tinh hoa.