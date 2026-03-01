Từ hôm nay (1/3), hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ được vận hành đồng bộ. Trong đó mỗi bất động sản như nhà riêng lẻ, chung cư, sản phẩm trong dự án sẽ có một mã định danh điện tử riêng theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP.

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản (bao gồm nhà ở và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng) là một chuỗi ký tự gồm số và chữ, có độ dài tối đa không quá 40 ký tự. Mã này được cấp riêng cho mỗi căn nhà (chung cư, nhà ở riêng lẻ) hoặc bất động sản trong công trình xây dựng được quản lý trong hệ thống.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Đối với nhà ở, mã định danh điện tử được hình thành từ các nhóm thông tin cơ bản như mã định danh thửa đất, mã số thông tin dự án, công trình xây dựng, mã định danh địa điểm (nếu có) và một dãy ký tự tự nhiên.

Mã định danh này được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Sở Xây dựng các địa phương thực hiện việc gắn mã định danh điện tử cho nhà ở thuộc các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, đồng thời với thời điểm ban hành văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, đối với nhà ở hình thành trong tương lai.

Đối với phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, mã định danh điện tử cũng được cấu thành từ các nhóm thông tin tương tự, bao gồm mã định danh thửa đất, mã số thông tin dự án hoặc công trình, mã định danh địa điểm (nếu có) và dãy ký tự tự nhiên.

Ngoài ra, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở cũng có mã định danh điện tử.

Khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu

Theo quy định, toàn bộ dữ liệu hình thành trong hệ thống là tài sản Nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý, được bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo mật dữ liệu cá nhân. Những thông tin được công bố công khai trên Cổng thông tin là dữ liệu tổng hợp.

Tại Điều 27 của Nghị định, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có dữ liệu chủ chuyên ngành và dữ liệu mở. Trong đó, dữ liệu chủ chuyên ngành chứa thông tin cơ bản nhất về nhà ở và thị trường bất động sản, làm cơ sở tham chiếu, đồng bộ dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Dữ liệu mở là dữ liệu được công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ, miễn phí và được công khai trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Chương V Nghị định quy định cụ thể về việc khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Theo đó, Bộ Xây dựng được khai thác toàn bộ thông tin, dữ liệu đã được tích hợp, kết nối và chia sẻ trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, các hoạt động khai thác liên quan đến dữ liệu cá nhân và dữ liệu chủ thể phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và cơ chế quản trị dữ liệu. Việc truy cập được thực hiện theo phân quyền cụ thể, có giám sát và phải nêu rõ mục đích sử dụng; đối với dữ liệu nhạy cảm, thông tin phải được ẩn danh hoặc cấp quyền truy cập đặc biệt.

Các bộ, ngành khác được phép khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong phạm vi lĩnh vực mình phụ trách. Trường hợp cần khai thác ngoài phạm vi này phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý hệ thống thông tin.

UBND cấp tỉnh được quyền truy cập toàn bộ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trong địa bàn quản lý, phục vụ điều hành, quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin chuyên ngành hoặc dữ liệu chi tiết, việc tiếp cận được thực hiện thông qua phiếu yêu cầu theo các hình thức: nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng, gửi qua bưu chính hoặc thông qua hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ.

Trong thời hạn không quá 7 ngày kể từ khi nhận được đăng ký cấp quyền khai thác, Bộ Xây dựng sẽ xem xét cấp quyền truy cập bằng hình thức điện tử hoặc theo mẫu thông báo. Trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng phải trả lời và nêu rõ lý do.

Tổ chức nước ngoài chỉ được truy cập, khai thác thông tin, dữ liệu qua API an toàn hoặc bản sao ẩn danh; không được sao chép dữ liệu gốc chứa thông tin định danh.

Về chi phí khai thác thông tin, dữ liệu, việc chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước là không thu phí, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tổ chức, cá nhân khai thác thông tin, dữ liệu phải trả các chi phí liên quan đến khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo quy định pháp luật về giá.

Nghị định cũng nêu rõ, các tổ chức, cá nhân không được lợi dụng việc chia sẻ, cung cấp thông tin để sách nhiễu, trục lợi, phát tán thông tin trái pháp luật hoặc cản trở việc khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy định.