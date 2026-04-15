Đại diện Vinafeed nhận chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026

Danh hiệu là kết quả của quá trình khảo sát nghiêm ngặt, với sự tham gia của đông đảo người tiêu dùng, cùng hệ thống nhà bán lẻ trên toàn quốc, kết hợp thẩm định từ các cơ quan chức năng. Việc duy trì sự hiện diện qua nhiều năm, trong danh sách bình chọn, không chỉ là minh chứng cho chất lượng ổn định, mà còn thể hiện niềm tin bền vững của cộng đồng người chăn nuôi Việt Nam, đối với các sản phẩm mang thương hiệu Vinafeed.

Các doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026

Với hơn 33 năm phát triển, Vinafeed đã xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, và kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, mang đến những sản phẩm dinh dưỡng hiệu quả, an toàn và phù hợp với điều kiện chăn nuôi trong nước. Không chỉ dừng lại ở chất lượng, Vinafeed còn định hướng phát triển bền vững, thông qua việc đầu tư mạnh vào nghiên cứu, cải tiến sản phẩm và tối ưu giải pháp cho người chăn nuôi, trong bối cảnh ngành đang chuyển mình mạnh mẽ.

Danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026” không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cam kết để Vinafeed tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn, lan tỏa giá trị Việt, và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi nước nhà.

Lệ Thanh