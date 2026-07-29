Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1). Thanh tra tập trung vào việc tuân thủ quy định về chuyển nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu về nước theo pháp luật về quản lý ngoại hối.

Trong thời kỳ thanh tra (từ 1/1/2025 đến thời điểm thanh tra), tổng công ty đã thực hiện việc chuyển toàn bộ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu về tài khoản tại các ngân hàng trong nước theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Pháp lệnh Ngoại hối và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 70.

Tổng công ty nhận tiền thanh toán từ các đối tác thông qua hình thức chuyển tiền điện tử về tài khoản ngoại tệ của tổng công ty mở tại 9 ngân hàng thương mại.

Các khoản thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tổng công ty được thanh toán phù hợp với thời hạn ghi trên hóa đơn, chứng từ và hợp đồng xuất khẩu ký giữa Vinafood 1 với các đối tác nước ngoài.

Vinafood 1 không bị phát hiện tồn tại, hạn chế trong việc chuyển nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu về nước. Ảnh minh họa: Hồ Hải

Kết luận thanh tra cho thấy doanh nghiệp không để xảy ra các tồn tại, hạn chế về chuyển nguồn thu ngoại tệ trong thời kỳ thanh tra.

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 đề nghị tổng công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị nội bộ; cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến việc xuất khẩu; thường xuyên theo dõi, đối chiếu công nợ với các đối tác nước ngoài, đặc biệt đối với các khoản phải thu chưa đến hạn thanh toán; chủ động phối hợp với các ngân hàng để bảo đảm toàn bộ nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu được chuyển về tài khoản mở tại ngân hàng trong nước theo quy định.

Trường hợp nhận thấy đối tác có biến động bất thường ảnh hưởng đến khả năng thanh toán, tổng công ty cần chủ động áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi đầy đủ tiền hàng đã xuất khẩu.

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc được thành lập năm 1995 trên cơ sở tổ chức lại các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lương thực Trung ương I và các doanh nghiệp lương thực thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Vốn điều lệ của Tổng công ty hiện nay là hơn 4.359 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Sơn Hà - Tổng Giám đốc.

Vinafood 1 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh, chế biến, xuất nhập khẩu lương thực, nông sản và một số ngành hàng liên quan.