Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cùng những dấu ấn tại các bảng xếp hạng quốc tế đang củng cố vị thế của Vinamilk trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường.

Tăng trưởng từ thị trường trong nước đến quốc tế

Mới đây, Vinamilk công bố kết quả kinh doanh quý III năm 2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.465 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.962 tỷ đồng, tăng 18%.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 53.461 tỷ đồng, tăng 14,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 8.605 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng hai chữ số ở cả hai chỉ tiêu, phản ánh kết quả từ hoạt động kinh doanh và những nỗ lực cải thiện hiệu quả vận hành.

Biên lợi nhuận gộp quý III đạt 41,4%, giảm nhẹ 20 điểm cơ bản so với cùng kỳ do chi phí đầu vào có xu hướng tăng. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, chỉ số này đạt 42,5%, tăng 120 điểm cơ bản.

Đổi mới danh mục sản phẩm và tăng cường trải nghiệm, tiếp cận người tiêu dùng giúp Vinamilk tiếp tục tăng trưởng doanh thu quý III. Ảnh: Vi Nam

Doanh thu thuần trong nước quý III đạt 14.718 tỷ đồng, tăng 8,8%; lũy kế 9 tháng năm 2026 đạt 41.313 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Vinamilk cũng đã vượt mốc 1.000 cửa hàng trên toàn quốc, góp phần mở rộng độ phủ và tăng cường khả năng kết nối trực tiếp người tiêu dùng.

Mặt khác, hoạt động kinh doanh quốc tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng vào kết quả chung của Vinamilk. Doanh thu thuần thị trường nước ngoài Quý III đạt 3.747 tỷ đồng, tăng 8,3%; lũy kế 9 tháng năm 2026 đạt 12.148 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, kết quả này cho thấy khả năng thích ứng và nỗ lực của Vinamilk. Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đối tác để tối ưu kế hoạch cung ứng và giao hàng, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án vận hành phù hợp với diễn biến của từng thị trường. Tính lũy kế đến thời điểm hiện nay, công ty đã xuất khẩu đến 67 thị trường quốc tế.

Đổi mới sản phẩm, đón đầu xu hướng tiêu dùng

Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, doanh nghiệp đang tập trung nâng chuẩn danh mục sản phẩm theo hướng trẻ hóa, cao cấp hóa, tiên phong cho các nhu cầu đang là xu hướng nổi trội trên thế giới như cao đạm, ít đường, không lactose và dinh dưỡng chuyên biệt.

“Ông lớn” ngành sữa tiên phong cho ra mắt các sản phẩm là xu hướng nổi trội trên thế giới được người tiêu dùng đón nhận. Ảnh: Vi Nam

“Đổi mới sáng tạo và chuyên biệt hóa sản phẩm bám sát nhu cầu người tiêu dùng là động lực phát triển của Vinamilk. Công ty luôn chủ động đón đầu các xu hướng tiêu dùng mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng”, ông Trí cho biết.

Vừa qua, Vinamilk đã cải tiến dòng sản phẩm sữa Flex, với hình ảnh hiện đại và các đặc tính không chứa lactose, giàu canxi và bổ sung đạm, cho nhu cầu dinh dưỡng của người trẻ tuổi và ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng mở rộng trải nghiệm tiêu dùng thông qua các sản phẩm và quy cách mới như lốc 4 hộp sữa chua ăn Star kết hợp hai vị hay sữa chua uống sệt tiệt trùng ít đường dạng túi.

Việc tiếp cận và ứng dụng các thành tựu nghiên cứu mới là hướng đầu tư quan trọng của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm. Vinamilk Optimum Gold là một trong những ví dụ. Đây là sản phẩm sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phức hợp 6 HMO.

Vinamilk Optimum Gold, sản phẩm sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng 6 HMO, được vinh danh Thương hiệu của năm tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 - 2027. Ảnh: Desmond Liu

Tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 - 2027 (World Branding Awards 2026 - 2027) diễn ra ở Vương quốc Anh, Vinamilk Optimum Gold được vinh danh Thương hiệu của năm (Brand of the Year).

Khẳng định thương hiệu qua các dấu mốc trong nước và quốc tế

Song song với kết quả kinh doanh và đổi mới sản phẩm, năm 2026 cũng ghi dấu nhiều thành tựu đáng chú ý của Vinamilk trong hành trình xây dựng thương hiệu và phát triển doanh nghiệp.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, doanh nghiệp vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bà Mai Kiều Liên là nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam duy nhất ba năm liên tiếp được Fortune vinh danh trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất Châu Á và Vinamilk liên tục trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 diễn ra tại TP.HCM đầu tháng 11, bà Mai Kiều Liên, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk, tiếp tục được Fortune vinh danh trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á.

Đáng chú ý, bà là nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam duy nhất có 3 năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng này. Cùng thời điểm, Vinamilk tiếp tục duy trì vị trí trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Ở trong nước, doanh nghiệp tiếp tục được công nhận là Thương hiệu Quốc gia lần thứ 9 liên tiếp, với 12 dòng sản phẩm được xét chọn trong kỳ năm 2026.

Có thể nói, những ghi nhận từ các tổ chức trong nước và quốc tế góp phần củng cố uy tín thương hiệu Vinamilk, đồng thời phản ánh hành trình phát triển của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho nền kinh tế.

Tú Uyên