Khoảng cách vô hình giữa nhà bán hàng toàn cầu và nhà sản xuất Việt

Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã tận dụng lợi thế chủ chốt của quốc gia như vị trí địa lý gần Trung Quốc và nằm trên các tuyến vận tải biển quốc tế, hệ thống hiệp định thương mại tự do rộng mở (CPTPP, EVFTA, RCEP…), cùng với làn sóng FDI mạnh mẽ từ các tập đoàn toàn cầu… để trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đóng vai trò ngày càng nổi bật hơn trong chiến lược di dời sản xuất “Trung Quốc cộng một”.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải Quan, tính đến ngày 15/10/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 610,56 tỷ USD, tăng 16,4%. Trong đó, xuất khẩu đạt 315,9 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị xuất khẩu của các nhóm sản phẩm chủ lực của Việt Nam (Từ ngày 1/1/2024 đến 15/10/2024)

Đặc biệt, theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, năm 2024 thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa Việt, với giá trị xuất khẩu tăng trung bình 55%/năm và số sản phẩm trên các sàn quốc tế tăng 24%.

Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm cùng với những thách thức. Trong thương mại điện tử toàn cầu, thách thức lớn nhất giữa nhà bán hàng quốc tế và nhà sản xuất Việt không còn là khoảng cách địa lý mà là khoảng cách về niềm tin, quy trình và tiêu chuẩn. Nhiều nhà sản xuất Việt có sản phẩm chất lượng cao nhưng khó tiếp cận nhà bán hàng quốc tế do thiếu sự minh bạch trong hợp đồng pháp lý, thiếu đồng bộ và thiếu hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu.

Sản phẩm Việt, với chất lượng đã được khẳng định, đang đứng trước cơ hội bứt phá ra thế giới

Ngược lại, nhà bán hàng nước ngoài dù muốn hợp tác nhưng gặp khó trong việc xác minh năng lực, sự ổn định nguồn hàng và mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế (ISO, CE, FDA, FSC…), sự thiếu hụt các chứng nhận cần thiết (C/O, chứng chỉ chất lượng, an toàn, môi trường) của nhà sản xuất, rủi ro logistics và thanh toán.

VinaSources - Mô hình kết nối toàn diện cho hàng “Made in Vietnam”

VinaSources được thiết kế như một nền tảng kết nối toàn diện giữa nhà bán hàng quốc tế và nhà sản xuất Việt khi giải quyết đồng thời ba vấn đề cốt lõi: minh bạch thông tin - tiêu chuẩn hóa quy trình - tối ưu chuỗi cung ứng. Đơn vị xây dựng một cơ sở dữ liệu sản phẩm “Made in Vietnam” đã được kiểm chứng với đầy đủ hồ sơ năng lực nhà sản xuất, chứng nhận chất lượng và khả năng cung ứng.

VinaSources - Nền tảng kết nối người mua thế giới với nhà sản xuất Việt

Ông Nguyễn Quang Đông - Nhà sáng lập VinaSources, khẳng định: “Chúng tôi không chỉ cung cấp danh mục sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu mà còn xây dựng một hệ sinh thái kết nối nhà sản xuất, nhà bán hàng và các dịch vụ hỗ trợ từ logistics, kho bãi, fulfillment, thanh toán… Mục tiêu là giúp hàng Việt chinh phục thị trường quốc tế nhanh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn”.

VinaSources mang đến hệ sinh thái hoàn hảo cho nhà bán hàng quốc tế và nhà sản xuất Việt

Lợi thế công nghệ - Động lực đưa hàng Việt vươn xa

Điểm khác biệt chiến lược của VinaSources nằm ở việc ứng dụng công nghệ lõi tiên tiến để quản trị toàn bộ chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu. Hệ thống tận dụng khai thác dữ liệu lớn (Big Data) để phân tích thị trường và dự báo nhu cầu; trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa điều phối đơn hàng và hỗ trợ ra quyết định; cùng Blockchain để xác minh nguồn gốc, truy xuất minh bạch từng lô hàng Việt Nam trước khi đến tay đối tác quốc tế.

Nhờ sự tích hợp này, toàn bộ chuỗi - từ nhập liệu sản phẩm, giám sát chất lượng, quản lý chứng từ, đến vận hành logistics và giao nhận quốc tế - đều được số hóa, thống nhất và liền mạch. Điều này giúp nhà nhập khẩu toàn cầu theo dõi thông tin đơn hàng theo thời gian thực, đồng thời giúp nhà sản xuất Việt Nam chủ động kiểm soát tiến độ và chất lượng, hạn chế tối đa rủi ro ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.

VinaSources áp dụng công nghệ giúp đồng bộ hóa toàn bộ chuỗi cung ứng trên một nền tảng

Không chỉ đơn thuần là một nền tảng kết nối sản xuất Việt với thị trường quốc tế, VinaSources còn mang trong mình sứ mệnh quảng bá văn hóa và thương hiệu Việt Nam ra thế giới. Bằng việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tiếp cận nhà bán hàng quốc tế, nền tảng còn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm Việt, từ đó gia tăng tỷ trọng hàng “Made in Vietnam” trên các sàn thương mại điện tử và thị trường quốc tế.

