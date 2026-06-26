Đây cũng là lần đầu tiên Vincom triển khai chuỗi hoạt động kết hợp livestream O2O và trải nghiệm mua sắm trực tiếp.

Hàng nghìn gian hàng đồng loạt vào “đường đua” ưu đãi

Vincom Red Sale 2026 đánh dấu sự trở lại của lễ hội mua sắm thường niên trên toàn hệ thống trung tâm thương mại Vincom, với 2.246 gian hàng đồng loạt giảm giá. Trong gần một tháng diễn ra chương trình, khách hàng có cơ hội tiếp cận hàng nghìn sản phẩm giảm giá, voucher giới hạn, quà tặng chính hãng và những chương trình ưu đãi được thiết kế riêng tại từng địa điểm.

Lễ hội mua sắm mùa hè được chờ đón nhất trong năm tại Vincom chính thức diễn ra từ ngày 25/6

Năm nay, chương trình ghi nhận sự tham gia của các thương hiệu thuộc nhiều ngành hàng, từ thời trang, thể thao, làm đẹp đến gia dụng, ẩm thực và giải trí. Mức ưu đãi cao nhất lên tới 70% được áp dụng tại nhiều gian hàng trên toàn hệ thống.

Ở nhóm thời trang và phụ kiện, các thương hiệu như Zara, Massimo Dutti, Uniqlo, Max&Co., Weekend Max Mara, MLB, Pedro, Charles & Keith... triển khai nhiều chương trình giảm giá dành cho mùa mua sắm hè, trong đó có các bộ sưu tập mới ra mắt giảm đến 70%.

Không gian mua sắm ngày “sale đỏ” sôi động tại Vincom Center Đồng Khởi, TP.HCM

Các thương hiệu thể thao và phong cách sống như Skechers, Puma, Anta, Salomon, Li-Ning, Kappa, Havaianas hay Mujosh cũng đồng loạt tham gia chương trình với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng, giảm thêm từ 10 - 15% khi mua nhiều sản phẩm.

Trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc cá nhân, người tiêu dùng có thể tìm thấy các chương trình khuyến mại, tặng thêm quà khi đủ điều kiện hoá đơn từ Creed, Maison Margiela, L’Occitane, The Body Shop, Dyson cùng nhiều thương hiệu khác. Nhóm hàng gia dụng và phong cách sống có sự góp mặt của KKV, Oh!Some, Samsonite…

Nhiều thương hiệu mỹ phẩm, phụ kiện giảm sâu thu hút sự quan tâm của khách hàng

Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu ẩm thực như Haidilao, Long Wang, Tian Long, Hachiban Ramen, Shuyi hay Boost Juice Bars cũng triển khai các chương trình tặng thêm món, giảm giá khi đi theo nhóm đông trong thời gian diễn ra lễ hội.

Ngoài giảm giá trực tiếp, nhiều thương hiệu còn áp dụng voucher theo giá trị hóa đơn, quà tặng chính hãng và các chương trình giảm giá thêm đến 20% cho khách hàng thành viên của VinClub. Mỗi trung tâm thương mại sẽ có thêm những chương trình riêng, giúp hành trình săn deal tại từng địa điểm mang một màu sắc khác biệt.

Quầy thanh toán tại các cửa hàng hoạt động hết công suất

Vincom Red Sale 2026 diễn ra cùng thời điểm với đợt đầu tiên của Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia năm 2026 do Bộ Công Thương triển khai. Trong bối cảnh thị trường bán lẻ bước vào giai đoạn cao điểm mùa hè, nhiều doanh nghiệp đang tăng cường các hoạt động kích cầu nhằm thúc đẩy sức mua. Đây cũng là thời điểm các ngành hàng thời trang, mỹ phẩm, gia dụng, ẩm thực và giải trí ghi nhận nhu cầu tiêu dùng gia tăng nhờ mùa du lịch và nghỉ hè.

Việc triển khai các chương trình ưu đãi quy mô lớn được kỳ vọng góp phần gia tăng lưu lượng khách đến trung tâm thương mại, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng cho các thương hiệu bán lẻ.

Lần đầu kết nối trải nghiệm mua sắm trực tiếp với các nền tảng số ngay tại TTTM

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, Vincom Red Sale 2026 còn ghi nhận điểm mới là chuỗi hoạt động kết hợp giữa trải nghiệm trực tiếp tại trung tâm thương mại với các nền tảng nội dung số.

Chương trình sẽ khởi động tại Vincom Center Bà Triệu ngày 25/6 với TikTok Creator Tour, Red Deal Live - Giờ đỏ mở deal và Fashion Show Red Sale Runway. Trong đó, TikTok Creator Tour quy tụ các nhà sáng tạo nội dung trực tiếp trải nghiệm không gian mua sắm và các chương trình ưu đãi nổi bật tại trung tâm thương mại.

TikTok Creator Tour thu hút nhiều nhà sáng tạo nội dung chia sẻ trực tiếp hành trình săn sale

Red Deal Live - Giờ đỏ mở deal là chương trình livestream O2O lần đầu tiên được tổ chức tại Vincom. Trong hơn 10 giờ phát sóng liên tục, hàng trăm sản phẩm, voucher và quà tặng từ các thương hiệu sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng theo từng khung giờ.

Phiên phát sóng trực tiếp kéo dài liên tục 10 tiếng tại 2 đầu cầu Hà Nội và TP.HCM

Không thể không nhắc tới chuỗi hoạt động Fashion Show Red Sale Runway - chương trình mang các bộ sưu tập mùa hè mới nhất và sản phẩm đang áp dụng ưu đãi lên sàn diễn, với sự tham gia của Zara, Uniqlo, Anta cùng nhiều thương hiệu thời trang khác.

Vincom Red Sale 2026 sẽ kéo dài gần 1 tháng với nhiều ưu đãi và hoạt động kích cầu hấp dẫn

Diễn ra trên quy mô 90 trung tâm thương mại cùng sự tham gia của hàng ngàn gian hàng, Vincom Red Sale 2026 hứa hẹn là một trong những chương trình kích cầu lớn của thị trường bán lẻ mùa hè năm nay, mang đến thêm lựa chọn mua sắm cho người tiêu dùng và cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp bán lẻ.

Thu Loan