VinCons thông báo khởi động đợt tuyển dụng quy mô lớn với 30.000 công nhân phục vụ thi công hai siêu dự án: Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh) và Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ), với mức thu nhập có thể lên tới 50 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, doanh nghiệp mở rộng cơ hội cho cả những người chưa có kinh nghiệm, được đào tạo nghề và hưởng chế độ đãi ngộ vượt trội.

30.000 việc làm tại 2 dự án trọng điểm, cơ hội cho cả lao động chưa có kinh nghiệm

Để đáp ứng nhu cầu thi công tại 2 đại công trường trọng điểm, bảo đảm tiến độ và chất lượng thi công, VinCons dự kiến tuyển 10.000 công nhân cho Vinhomes Global Gate Hạ Long và 20.000 công nhân cho Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Tại Quảng Ninh, siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long có quy mô hơn 6.200 ha, nhanh chóng kết nối với thủ đô Hà Nội chỉ trong 23 phút thông qua đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, được kỳ vọng sẽ mở ra một biểu tượng sống – nghỉ dưỡng mới ngay bên vịnh di sản Hạ Long. Trong khi đó tại TP.HCM, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (dự án Cần Giờ) có quy mô khoảng 2.870 ha, diện mạo đô thị đang ngày càng rõ nét với với những dãy nhà, trục đường đã hoàn thiện.

Diện mạo dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Việc đồng loạt triển khai các hạng mục hạ tầng, công trình nhà ở và tiện ích tại hai dự án đặt ra nhu cầu lớn về nhân lực xây dựng của VinCons, với nhiều vị trí tuyển dụng đa dạng gồm thợ xây, thợ trát, thợ sắt, thợ cốp pha và nhân sự thi công cơ điện.

Mức thu nhập được doanh nghiệp xây dựng minh bạch theo vị trí, cấp bậc và năng lực. Cụ thể công nhân dao động từ 14 – 34 triệu/tháng, còn ở vị trí tiểu đội trưởng dao động từ 35 – 50 triệu/tháng.

Bên cạnh việc chiêu mộ những tổ đội công nhân xây dựng bên ngoài, tìm kiếm nguồn lao động lâu năm trong nghề, Vincons còn tiếp nhận cả lao động phổ thông, người muốn chuyển đổi nghề nghiệp và trực tiếp đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc.

Chính sách này mở thêm hướng đi cho lao động tại các vùng nông thôn, miền núi muốn có việc làm ổn định, thu nhập tốt và cơ hội phát triển trong ngành xây dựng.

Công nhân đang làm việc tại công trường VinCons.

Đầu tư đào tạo từ gốc, chuyên nghiệp hóa người thợ xây dựng

Đằng sau kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn là chiến lược xây dựng lực lượng 200.000 công nhân cơ hữu trên toàn quốc của VinCons, hướng tới mô hình lao động chuyên nghiệp, gắn bó lâu dài.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc VinCons cho biết, doanh nghiệp muốn xóa bỏ tư duy lao động thời vụ trong ngành xây dựng.

“Quan trọng hơn, chúng tôi muốn mỗi người lao động đều nhìn thấy một con đường phát triển nghề nghiệp thay vì tương lai thời vụ mờ mịt. Từ một người mới vào nghề, vào VinCons họ có thể được đào tạo để nâng cao dần tay nghề, dần đảm nhiệm những công việc phức tạp hơn, vị trí cao hơn và có thu nhập tốt hơn trong tương lai”, ông Phong chia sẻ.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp tổ chức đào tạo trực tiếp tại công trường. Người lao động mới được trang bị kiến thức nền tảng, thực hành dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia và thợ lành nghề.

Từ quy trình thi công, kỹ thuật chuyên môn đến tác phong an toàn lao động đều được rèn luyện thực tế. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức sát hạch, nâng bậc tay nghề định kỳ để ghi nhận năng lực và tạo lộ trình thăng tiến nâng bậc, nâng lương rõ ràng cho người lao động.

Một buổi thi sát hạch nâng bậc tay nghề cho công nhân VinCons tháng 10/2026.

Song song với thu nhập cạnh tranh, VinCons còn chú trọng xây dựng lực lượng công nhân cơ hữu với đãi ngộ toàn diện: đóng đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn 24/7, khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần và chi trả lương 2 kì/tháng. Ngoài ra, người lao động được hỗ trợ miễn phí 3 bữa ăn/ngày, bố trí chỗ ở tại ký túc xá và xe buýt đưa đón giúp tối ưu chi phí sinh hoạt và yên tâm gắn bó lâu dài.

Công nhân VinCons được khám sức khỏe định kỳ.

Với thu nhập theo năng lực, được đào tạo nghề bài bản và các chế độ phúc lợi, đợt tuyển dụng 30.000 công nhân của VinCons mở ra cơ hội việc làm cho hàng chục ngàn người lao động trên khắp cả nước. Đây cũng là bước đi trong chiến lược hình thành đội ngũ công nhân xây dựng chuyên nghiệp, có nghề nghiệp và thu nhập ổn định lâu dài của VinCons.

Người lao động quan tâm liên hệ tổng đài tuyển dụng của VinCons 1900.633.000 để được tư vấn và đăng ký ứng tuyển.

(Nguồn: VinCons)