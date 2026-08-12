Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt giữ Đỗ Duy Đức, Nguyễn Văn Cương và Lường Văn Hưng để điều tra hành vi mua ma túy, chia nhỏ để trả công và bán cho công nhân xây dựng.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 8/8, tại khu vực trước cửa Điếm trên đường ĐT.378, thôn Nguyễn Huệ, xã Chí Minh, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Chí Minh phát hiện, bắt quả tang Cương (41 tuổi, trú xã Công Chính, Thanh Hóa) và Hưng (24 tuổi, trú xã Chiềng La, Sơn La) đang cất giấu một túi xách màu hồng.

Các bị can (từ trái qua): Lường Văn Hưng, Đỗ Duy Đức và Nguyễn Văn Cương tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Kiểm tra túi xách, công an phát hiện một túi nylon dạng zip chứa chất cục và bột màu trắng. Cương và Hưng khai đây là heroin.

Tang vật được niêm phong, trưng cầu giám định. Kết quả của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên xác định chất trên là heroin, khối lượng 17,5628 gram.

Qua đấu tranh, công an xác định Nguyễn Văn Cương và Lường Văn Hưng đều sử dụng ma túy, từng có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cả hai làm công nhân xây dựng cho Đỗ Duy Đức (32 tuổi, trú Hà Nội). Theo điều tra, trong thời gian làm cai thầu, Đức biết một số công nhân có nhu cầu sử dụng ma túy nên chuyển 31,5 triệu đồng vào tài khoản của Cương, yêu cầu người này mua ma túy và rủ Hưng cùng tham gia.

Nhóm dự định mua ma túy về chia nhỏ để trả công cho công nhân và bán lại cho những người có nhu cầu.

Chiều 8/8, Cương rủ Hưng đi taxi từ khu vực phường Tây Mỗ, Hà Nội, đến Hưng Yên mua ma túy. Trên đường trở về Hà Nội, cả hai bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò của từng người liên quan, đồng thời truy tìm nguồn cung cấp số ma túy trên để xử lý theo quy định.