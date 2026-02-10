Thỏa thuận ghi nhận cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quốc tế của hãng xe điện Việt Nam, đồng thời đánh dấu bước tiến lớn trong việc thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh ở thủ đô Congo.

Theo MOU, hai bên sẽ trao đổi và phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp lô xe điện VinFast đầu tiên để công ty Exposure đưa vào vận hành dịch vụ taxi điện tại Kinshasa. Lô xe này dự kiến bao gồm hai mẫu xe dành riêng cho vận doanh Limo Green và Herio Green, được xem là nền tảng ban đầu cho mô hình taxi thuần điện, góp phần hình thành thói quen sử dụng phương tiện không phát thải trong vận tải hành khách đô thị tại Congo.

Đồng thời, Exposure bày tỏ ý định trở thành nhà phân phối xe VinFast tại thị trường Congo, sẽ cùng nghiên cứu kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện ở địa phương. Hai bên cam kết tiếp tục làm việc trên tinh thần thiện chí, tạo tiền đề cho quan hệ hợp tác sâu sắc hơn trong tương lai.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu VinFast và ông Fely Samuna Lukwaka - Tổng Giám đốc Exposure SARL tại lễ ký kết

MOU giữa VinFast và Exposure SARL đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn cụ thể hóa, hiện thực hóa khuôn khổ hợp tác chiến lược đã được Tập đoàn Vingroup và Thành phố Kinshasa thiết lập trong năm 2025, thời điểm hai bên nhất trí nghiên cứu, thúc đẩy mua sắm, triển khai các phương tiện giao thông thuần điện của VinFast, từ xe buýt, ô tô đến xe máy điện, để phục vụ nhu cầu của thành phố và người dân.

Trước đó, Chính quyền Thủ đô Kinshasa và Tập đoàn Vingroup cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ về nghiên cứu và phát triển dự án đại đô thị ven sông trên khu đất rộng khoảng 6.300 hecta, bao gồm nhà ở, biệt thự, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí…, hứa hẹn trở thành điểm đến du lịch cũng như biểu tượng phát triển mới của Kinshasa.

Hợp tác này phù hợp với tầm nhìn dài hạn của Congo về phát triển đô thị bền vững và chuyển đổi xanh, đặc biệt tại các thành phố đang đô thị hóa nhanh như Kinshasa, nơi nhu cầu về các giải pháp di chuyển sạch, thông minh và hiệu quả ngày càng gia tăng. Tận dụng tiềm năng năng lượng tái tạo của quốc gia và trên cơ sở cam kết phát triển theo hướng phát thải thấp, sáng kiến này góp phần hỗ trợ tham vọng của Kinshasa trong việc xây dựng hạ tầng xanh tích hợp và hệ sinh thái di chuyển điện hóa.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu của VinFast, chia sẻ: “Hợp tác với Exposure SARL phản ánh niềm tin của VinFast vào tiềm năng giao thông xanh tại châu Phi, đồng thời tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc mang đến giải pháp di chuyển xanh hiện đại, dễ tiếp cận, và phù hợp với điều kiện từng thị trường. Chúng tôi tin rằng các sản phẩm xe điện đã được kiểm chứng trên nhiều thị trường của VinFast, kết hợp với sự am hiểu địa phương của Exposure, sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi sang giao thông xanh tại Congo”.

Ông Fely Samuna Lukwaka, Tổng Giám đốc Exposure SARL, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác với VinFast nhằm hướng tới tương lai di chuyển phát thải thấp cho Cộng hòa Dân chủ Congo nói chung và Thủ đô Kinshasa nói riêng. Với quy mô dân số hơn 120 triệu người, cùng vị trí chiến lược khi giáp biên giới với 9 quốc gia - vốn tạo nên thị trường khu vực có tổng dân số trên 200 triệu người, Cộng hòa Dân chủ Congo sở hữu tiềm năng lớn để trở thành cửa ngõ phát triển xe điện tại Trung Phi.

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực công nghệ và hệ sinh thái sản phẩm toàn diện của VinFast, đồng thời kỳ vọng hợp tác này sẽ đặt nền tảng cho các bước phát triển tiếp theo của thị trường xe điện không chỉ tại Congo mà còn trên phạm vi khu vực”.

Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Vingroup, Chủ tịch VinFast và ông Fely Samuna Lukwana - Tổng Giám đốc Exposure SARL và đại diện hai bên tại lễ ký kết

VinFast là hãng xe thuần điện thuộc Vingroup, tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, với tầm nhìn trở thành thương hiệu xe điện thông minh, thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu. Trong những năm qua, hãng xe điện đã mở rộng mạnh mẽ sang những thị trường giàu tiềm năng như Ấn Độ, Philippines, Indonesia, và Trung Đông, đồng thời tiếp tục củng cố hiện diện tại các thị trường trọng điểm ở châu Âu và Bắc Mỹ. Những bước đi chiến lược trong năm 2025 sẽ làm bệ phóng vững chắc để hãng tiếp tục bứt phá trong năm 2026.