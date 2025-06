Kết quả Giải báo chí Phật giáo năm 2024 Giải đặc biệt: Chương trình “Linh thiêng cõi Phật” (12 tập) của nhóm tác giả Thanh Huyền, Phương Thúy, Như Phong, Thái Sơn, Lê Trang, Lê Mai, Duy Khánh, Thanh Thảo, Chu Quý, Đình Tuấn - Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Giải Nhất thể loại Báo in: Tác phẩm “Để đạo gắn với đời” (2 kỳ) của nhóm tác giả Mai Tâm Hiếu, Trần Thị Mỹ Dung - ấn phẩm Thời Nay của Báo Nhân Dân. Giải Nhất thể loại Báo điện tử: Tác phẩm “Phật giáo đồng hành cùng cộng đồng tạo nên những phép màu của cuộc sống” (4 kỳ), tác giả Cao Thị Thùy Giang - Báo điện tử VietnamPlus. Giải Nhất thể loại Truyền hình: Tác phẩm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Phật giáo”, nhóm tác giả Mai Thị Thúy Hường, Trần Thị Hằng, Nguyễn Xuân Hùng, Văn Tuyên, Tuấn Anh, Ngọc Nam, Văn Hưng - Kênh truyền hình Bchannel, BTV9 An Viên. Giải Nhì thể loại Phát thanh: Tác phẩm “Phật giáo Việt Nam đồng hành bảo vệ Tổ quốc”, tác giả Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Hoan, Bùi Lê Lợi, Đoàn Nguyên Hiếu - VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam. Giải Nhì thể loại Ảnh báo chí: Tác phẩm “Linh thiêng những ngôi chùa nơi địa đầu Tổ quốc”, tác giả Vân Quang Tâm - Báo Văn hóa. Cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi nhất: Báo Giác Ngộ (18 tác phẩm) Tác giả có nhiều tác phẩm dự thi nhất: Nhà báo Chu Minh Khôi - Tạp chí Kinh tế Việt Nam (13 tác phẩm, trong đó 3 tác phẩm vào vòng Chung khảo).