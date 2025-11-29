Đây là bước quyết định để chuẩn bị cho đêm Gala vinh danh cấp quốc gia, dự kiến diễn ra ngày 5/12 tại Hà Nội.

Chương trình do Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) khởi xướng, phối hợp thực hiện với Báo Đại Đoàn Kết, dưới sự đồng hành và chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội đồng thẩm định Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” chính thức tiến hành thẩm định và chấm điểm vòng Chung khảo

Những con người bình dị, những câu chuyện phi thường

Theo thông tin từ Ban tổ chức, 150 đề cử đến từ khắp các tỉnh, thành và nhiều lĩnh vực khác nhau: từ giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, đến văn hoá nghệ thuật, khoa học công nghệ…

Những con người được đề cử là tấm gương hết sức bình dị: thầy cô giáo, nông dân, tình nguyện viên, người lao động, kỹ sư, cán bộ xã, những người chăm lo an sinh xã hội… nhưng bằng sự đam mê, kiên trì và trách nhiệm, họ đã trở thành “ngọn lửa” lan tỏa cảm hứng, mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng.

Ban tổ chức cho biết, các hồ sơ được đánh giá dựa trên năm tiêu chí cốt lõi: tính bền vững, cam kết, tác động cộng đồng, khả năng nhân rộng và yếu tố sáng tạo.

Ban đầu, hơn 300 hồ sơ đề cử từ 33 tỉnh, thành được sàng lọc kỹ lưỡng để chọn ra 150 gương mặt “truyền lửa” bước vào vòng bình chọn và chấm chung khảo.

Nhằm huy động sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, Ban tổ chức đã mở cổng bình chọn trực tuyến từ ngày 15/11 đến hết ngày 23/11/2025.

Kết quả bình chọn chiếm 70% tổng điểm; 30% còn lại đến từ đánh giá của Hội đồng Thẩm định Trung ương, gồm các chuyên gia từ MTTQ Việt Nam, Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia, học viện chính sách, báo chí và Ban lãnh đạo Sabeco.

TS. Nguyễn Hoàng Anh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, cơ quanUBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại vòng Chung khảo

TS. Nguyễn Đăng Khang - Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại vòng Chung khảo

Chính cơ chế kết hợp bình chọn cộng đồng, đánh giá chuyên môn giúp Giải thưởng đảm bảo tính công tâm, đa chiều và phản ánh đúng tinh thần mà chương trình hướng đến: tôn vinh những con người thực sự dấn thân vì cộng đồng, xã hội.

Gắn trách nhiệm xã hội vào hoạt động kinh doanh

Với việc khởi xướng “Người truyền lửa,” Sabeco hướng đến xây dựng một nền tảng lan tỏa giá trị sống tích cực, bền vững.

Chương trình phản ánh đúng cam kết của Sabeco trong việc đồng hành cùng người Việt từ chất lượng sản phẩm, cho đến các hoạt động vì cộng đồng, vì sự phát triển toàn diện của xã hội.

Tại vòng Chung khảo, ông Lester Tan - Tổng Giám đốc Sabeco, thành viên Hội đồng thẩm định đã chia sẻ mạnh mẽ về ý nghĩa của Giải thưởng và tầm quan trọng của mỗi cá nhân được tôn vinh: “Với vai trò là một thành viên Hội đồng xét chọn hôm nay, tôi thực sự được truyền cảm hứng từ những câu chuyện mà tôi được nghe và đọc. Những câu chuyện đó thực sự chạm đến trái tim tôi, và cũng chính những điều ấy sẽ góp phần giúp Việt Nam cùng nhau tiến bước trong tương lai.

Khi chúng ta tôn vinh những cá nhân tiêu biểu này, đó cũng là lời cảm ơn gửi đến tất tất cả mọi người vì đã chung tay xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn trên hành trình phía trước".

Ông Lester Tan - Tổng Giám đốc Sabeco, thành viên hội đồngthẩm định làm việc tại vòng Chung khảo

Việc lựa chọn 15 gương mặt “tinh hoa của tinh hoa” từ 150 đề cử không đơn giản. Theo ông Trương Thành Trung - Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, nhiệm vụ này “vô cùng khó khăn” bởi mỗi ứng viên đều xuất sắc theo cách riêng; nhưng ông tin tưởng rằng Hội đồng, với uy tín và trách nhiệm, sẽ chọn ra những gương mặt xứng đáng nhất.

Ông Trương Thành Trung - Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết phát biểu tại vòng Chung khảo

Top 15 cá nhân xuất sắc sẽ được trao Biểu trưng danh dự, Giấy chứng nhận, Cúp vinh danh, và phần thưởng trị giá 30 triệu đồng từ Ban tổ chức. Bên cạnh đó là cơ hội được kết nối với mạng lưới đối tác, nguồn lực của Sabeco để nhân rộng mô hình, sáng kiến của họ.

Đêm Gala vinh danh hứa hẹn sẽ là một dấu ấn đẹp bằng việc tôn vinh các “ngọn lửa đời thường”, đồng thời lan tỏa tinh thần lối sống đẹp, trách nhiệm cộng đồng, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên.

Như ông Lester Tan chia sẻ: Không chỉ mang tầm quốc gia, giải thưởng còn là một sáng kiến mang tinh thần cộng đồng, kết nối con người từ mọi miền Việt Nam.

Với 150 gương mặt truyền cảm hứng và sắp tới là top 15 xuất sắc nhất Giải thưởng đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: mỗi người Việt chỉ bằng những hành động hết sức bình dị đều có thể trở thành “người truyền lửa,” nếu dám sống tử tế, dám dấn thân và biết lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Đó chính là ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà Sabeco, Báo Đại Đoàn Kết và ý nghĩa mà “Người truyền lửa” mong muốn lan tỏa tới mọi miền đất nước.

Bích Trâm