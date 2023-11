Với chủ đề Intertwine - Giao thoa, Tuần lễ thời trang tốt nghiệp 2023 của các nhà thiết kế trẻ thuộc Học viện Thiết kế và Thời trang London là màn hội tụ của những sự giao thoa giữa con người và thời trang, thời trang và thiên nhiên, thời trang và cuộc sống, giữa quá khứ và hiện tại, di sản và các giá trị văn hóa đương đại, giữa các góc nhìn về những vấn đề của xã hội hiện đại.

NTK Bùi Ngọc Lê Vy tái hiện môi trường làm việc cạnh tranh, ngột ngạt của những cá tính khác biệt bằng ngôn ngữ thời trang. Gần như mỗi set đồ đều có sự xuất hiện của sơ mi trắng, tạo thành dải liên kết trong bộ sưu tập. Với dụng ý tạo sắc thái cường điệu, bụi phủ cho các thiết kế, kỹ thuật cắt và xé denim được kết hợp vừa đủ.

NTK Nguyễn Thu Trang mang tới bộ sưu tập Achilles ở Vietnam. Dựa trên việc nghiên cứu trang phục lịch sử trong chiến tranh Việt Nam và chia sẻ từ các cựu chiến binh, NTK đã hiểu rõ hơn công năng và ý nghĩa của từng chi tiết trên trang phục và thiết bị quân sự để từ đó phát triển và sáng tạo.

Bộ sưu tập Tinh hoa nghệ thuật của Phạm Quang Thắng xoay quanh việc kế thừa và tôn vinh truyền thống văn hóa của dân tộc. Xuyên suốt bộ sưu tập là tông màu trầm tối nhằm phản ánh hiện thực đa số các làng nghề truyền thống dần mai một. Chất liệu đều là vải tự nhiên như: lãnh Mỹ A, lụa tơ tằm Vạn Phúc, đũi Nam Cao, lanh mài đá của người H’Mông, vải da dứa.

Trần Thị Cẩm Tú mang tới Hồi ký của mẹ lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam thời kháng chiến và những vật dụng tiêu biểu giai đoạn này như khăn rằn, dép thủ công, áo giáp tái chế từ vỏ đạn. Bộ sưu tập kết hợp yếu tố hiện đại và xưa cũ nhằm tôn vinh người phụ nữ Việt và gợi nhắc về cuộc kháng chiến hào hùng của đất nước.

Bộ sưu tập Comfort zone lấy cảm hứng những ký ức của tuổi thơ của Diệu Anh. Thời thơ ấu ngọt ngào, hạnh phúc nên các thiết kế của cô đều rộng rãi, thoải mái với chất liệu len và chần bông tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu.

Nguyễn Khánh Linh mang tới bộ sưu tập Samurai’s Honor thể hiện tinh thần kiên cường, bất khuất của những Samurai Nhật Bản. Bảng màu chủ đạo bao gồm các tông màu be và đỏ bã trầu, được nhuộm từ gỗ tô mộc. Chất liệu vải chủ yếu là lụa, lanh, lụa thô và vải gai tạo nên vẻ đẹp mộc mạc cho các thiết kế.

Bộ sưu tập Solwar của Nguyễn Hoàng Đức Anh có ý tưởng từ chiến tranh và quân đội, cụ thể là những vũ khí, trang phục của binh sĩ, máy bay phản lực, máy bay chiến đấu, những thương vong mà con người trải qua... Đức Anh mong muốn thay đổi quan điểm của mọi người về tính ứng dụng của quân phục trong thời trang.

Bộ sưu tập Gió thổi của Nguyễn Châu Linh được truyền cảm hứng từ bộ phim The rises of the wind, với hình ảnh chủ đạo là bầu trời và máy bay - biểu tượng cho ước mơ và đam mê của nhân vật kỹ sư trong câu chuyện.

Dương Minh Anh mang tới bộ sưu tập Đoan trang, dựa trên tinh thần trong thơ của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương về khía cạnh tính dục và sự tự do của phụ nữ.

Bộ sưu tập Kayris của Nguyễn Thị Phượng được lấy cảm hứng từ những cảm xúc bất định của nhà thiết kế khi đứng trước quyết định quan trọng trong việc tìm kiếm và thể hiện bản thân.

Các mẫu thiết kể trong After hours của Khuất Ngọc Hà lấy cảm hứng từ một hiện tượng thường gặp trong xã hội Nhật Bản mang tên “Karoshi” - làm việc cho đến kiệt sức. Bộ sưu tập kể câu chuyện về 1 tuần đi làm của những nhân viên công sở.