Chiều ngày 19/11, tại phường An Hội, Hội đồng thẩm định tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thông mới nâng cao năm 2025 đối với 5 xã: Tân Xuân, Trung Ngãi, Trung Hiệp, An Ngãi Trung và Cầu Kè.

Các xã tiếp tục duy trì và nâng chất nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại cuộc họp, tổ giúp việc trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định hồ sơ và khảo sát thực tế tại các địa phương. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dân vận, phát huy vai trò của người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các xã đã tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng, qua đó góp phần hoàn thành các tiêu chí đúng tiến độ và bền vững.

Kết quả thẩm định cho thấy, 3 xã Tân Xuân, Trung Hiệp, Trung Ngãi đều hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; 2 xã An Ngãi Trung và Cầu Kè đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Hồ sơ của các xã được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định; không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đều vượt yêu cầu.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu và thống nhất đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn cho cả 5 xã với tỷ lệ đồng thuận 100%. Đây là thành quả từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự ủng hộ tích cực của nhân dân thông qua nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động sâu rộng, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Văn Hòa đề nghị các xã tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt được; chủ động xây dựng mô hình nông thôn mới hiện đại và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các địa phương cần sớm hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét công nhận và chuẩn bị chu đáo kế hoạch tổ chức lễ công bố theo đúng quy định, bảo đảm trang trọng, thiết thực và tạo khí thế thi đua mới trong toàn dân.