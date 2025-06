Chiều 16/6, tại trụ sở Báo Lao động đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025. Đây là sự kiện do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, báo Lao Động và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp tổ chức.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025 với chủ đề Tự hào và Khát vọng dự kiến được tổ chức trang trọng vào hồi 19h45 ngày Chủ nhật (22/6), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo (Hà Nội).

Bước sang năm thứ 21, Chương trình Vinh quang Việt Nam 2025 mang chủ đề “Tự hào và Khát vọng”, vừa là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, vừa là nơi tiếp lửa cho hành trình dựng xây đất nước phồn vinh, hùng cường.

Tôn vinh những người thầm lặng làm nên Việt Nam

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, chương trình năm nay tiếp tục hướng đến tôn vinh những con người, tập thể không chỉ có thành tích đáng nể mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ bằng khát vọng dấn thân, tinh thần cống hiến cho cộng đồng và đất nước.

Cũng theo bà Xương, điểm mới của Vinh quang Việt Nam 2025 là không chỉ chú trọng thành tích quá khứ, mà còn tìm kiếm những nhân tố mới, tiềm năng, đại diện cho 1 Việt Nam chuyển động, sáng tạo, bền bỉ vươn lên trong thời đại chuyển đổi số, kinh tế xanh, và phát triển bền vững.

Chương trình năm nay diễn ra vào thời điểm ý nghĩa, đúng vào các dấu mốc quan trọng: 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập nước, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong bối cảnh ấy, việc tôn vinh những người Việt ưu tú càng có ý nghĩa sâu sắc như những điểm sáng soi chiếu hành trình phát triển phía trước.

Vinh quang Việt Nam không chỉ là nơi ghi nhận, mà còn là điểm hội tụ những giá trị đẹp của xã hội, từ lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm đến sự tử tế, dấn thân, và khát vọng vượt giới hạn. Đây cũng là thông điệp mà Ban tổ chức chương trình muốn lan tỏa: Người Việt Nam không thiếu những tấm gương truyền cảm hứng. Quan trọng là nhận ra và nhân lên điều đó.

Trong bối cảnh đất nước hướng tới nhiều mục tiêu phát triển đầy tham vọng, những tấm gương được vinh danh trong chương trình chính là chất xúc tác, là chất liệu tinh thần tiếp thêm sức mạnh để cả dân tộc bền chí tiến về phía trước.

Tôn vinh 19 tập thể, cá nhân

Dự kiến năm 2025 sẽ có 19 tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh, trên cơ sở 3 nhóm tiêu chí: Có thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước; có tiềm năng lớn trong các lĩnh vực mũi nhọn; và có sức lan tỏa xã hội, truyền cảm hứng sống đẹp, sống có trách nhiệm.

Tính đến nay, chương trình đã vinh danh tổng cộng 110 tập thể và 184 cá nhân, đại diện tiêu biểu cho nhiều lĩnh vực từ sản xuất, nghiên cứu khoa học, y tế, giáo dục đến quốc phòng, an ninh, thể thao và ngoại giao.

Danh sách vinh danh năm nay quy tụ những đơn vị, cá nhân mang lại hình ảnh sinh động về một Việt Nam hiện đại, sáng tạo và đầy quyết tâm hội nhập. Đó là lực lượng vũ trang, ngành y tế, ngoại giao, các doanh nghiệp nòng cốt trong nền kinh tế quốc gia, các trường đại học tiên phong, cũng như các cá nhân cống hiến thầm lặng từ khai thác hầm lò, giảng dạy vùng sâu đến dẫn dắt các đội tuyển thể thao quốc gia.

Một số gương mặt tiêu biểu như: HLV Mai Đức Chung, người đã đưa bóng đá nữ Việt Nam ra đấu trường thế giới; vận động viên Trịnh Thu Vinh, tay súng trẻ mang kỳ vọng huy chương; hay ông Phạm Đình Duẩn, công nhân khai thác hầm lò, đại diện cho tầng lớp lao động trực tiếp – những người “âm thầm giữ mạch nguồn cho đất nước”.

“Những tập thể, cá nhân được vinh danh hôm nay là hình ảnh cụ thể, sống động về một Việt Nam không ngừng chuyển mình, sẵn sàng vươn tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045”, bà Thái Thu Xương chia sẻ.

Danh sách 19 tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2025

Tập thể:

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

2. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng

3. Phòng CSĐT tội phạm ma túy, Công an TPHCM

4. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh

5. Lực lượng vũ trang TPHCM, Quân khu 7

6. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

7. Bệnh viện Chợ Rẫy

8. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

9. Agribank

10. Vietnam Airlines

11. Công ty CP Vắc xin Việt Nam (VNVC)

12. Tập đoàn TH

13. Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh)

Cá nhân:

1. Phạm Đình Duẩn – công nhân Công ty Than Vàng Danh

2. Mai Đức Chung – HLV trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia

3. PGS.TS Hoàng Văn Hùng – Giám đốc ĐH Thái Nguyên

4. TS Ngô Sô Phe – Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh

5. VĐV Trịnh Thu Vinh – Đội tuyển Bắn súng Quốc gia

6. TS Trần Tấn Phương – Nguyên Phó Giám đốc Sở NN&MT Sóc Trăng