Vinhomes Green Paradise là điểm đến an cư mới của giới thượng lưu toàn cầu. (nguồn: Vinhomes)

Trong những năm gần đây, khái niệm “second home” ven biển đang dần khẳng định vị thế như một biểu tượng sống mới của tầng lớp thượng lưu - nơi giao thoa giữa nghỉ dưỡng, phong cách sống và tầm nhìn đầu tư dài hạn. Tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực TP.HCM và vùng phụ cận, loại hình này ngày càng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, Vinhomes Cần Giờ nổi bật như một dự án tiềm năng, góp phần định hình lại chuẩn mực sống nghỉ dưỡng cho những người thành đạt.

Tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM, Vinhomes Cần Giờ (hay còn gọi là Vinhomes Green Paradise) sở hữu vị trí hiếm có: vừa giáp biển, vừa tiếp giáp khu rừng ngập mặn Cần Giờ, lại nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển đô thị sinh thái bền vững của thành phố. Với quy mô khoảng 2.870 ha, dự án hướng tới trở thành tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế - nơi không gian sống, tiện ích và thiên nhiên hòa quyện thành một chỉnh thể trọn vẹn.

Với lợi thế thiên nhiên hiếm có, dự án được quy hoạch theo mô hình sinh thái cao cấp. Không gian được bao bọc bởi hệ sinh thái biển - rừng phong phú, kết hợp cùng quy hoạch hạ tầng đồng bộ và kiểm soát mật độ xây dựng chặt chẽ. Đây là những yếu tố cốt lõi tạo nên một “second home” lý tưởng: tách biệt khỏi ồn ào đô thị, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi hiện đại và tính riêng tư cao. Vị trí của dự án không quá xa trung tâm TP.HCM cũng mang lại sự linh hoạt trong sử dụng: vừa có thể là nơi nghỉ ngơi cuối tuần, vừa phù hợp làm chốn an cư lâu dài, nhất là trong bối cảnh xu hướng làm việc từ xa ngày càng phổ biến.

Về quy hoạch tổng thể, Vinhomes Cần Giờ gây ấn tượng nhờ hệ sinh thái tiện ích đa dạng, từ trung tâm thương mại, bệnh viện Vinmec, trường học, khu vui chơi giải trí, bãi biển nhân tạo đến bến du thuyền, khách sạn cao cấp… Các dòng sản phẩm bất động sản được thiết kế theo định hướng nghỉ dưỡng và đầu tư, bao gồm biệt thự ven biển, nhà phố thương mại và căn hộ cao tầng. Tất cả các sản phẩm đều mang dấu ấn đẳng cấp và tính thanh khoản cao.

Bên cạnh đó, dự án nổi bật nhờ quỹ đất lớn, tiến độ hạ tầng đang được đẩy nhanh và sự hỗ trợ từ loạt dự án giao thông quan trọng như cầu Cát Lái, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, vành đai 3, vành đai 4. Đặc biệt, việc Cần Giờ được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái biển duy nhất của TP.HCM đã tạo ra một lợi thế cạnh tranh mà hiếm nơi nào khác có được.

Về dài hạn, chính sự khan hiếm về loại hình bất động sản ven biển liền kề đô thị trung tâm sẽ giúp Vinhomes Cần Giờ duy trì sức hấp dẫn và khả năng tăng giá ổn định. Thêm vào đó, với quy hoạch bài bản, quy mô lớn, và thương hiệu mạnh từ Vingroup, dự án này còn thu hút giới đầu tư quốc tế đang tìm kiếm cơ hội sở hữu tài sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Trong bức tranh toàn cảnh của thị trường bất động sản cao cấp, Vinhomes Cần Giờ nổi bật không chỉ bởi vị trí và quy mô mà còn bởi triết lý phát triển đề cao tính bền vững, cân bằng giữa nghỉ dưỡng và sinh sống lâu dài. Đây không chỉ là một ngôi nhà thứ hai, mà là sự khẳng định đẳng cấp, gu sống và tầm nhìn dài hạn của những người đang dẫn dắt xu hướng sống thời đại mới.

Thế Định