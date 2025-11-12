Không còn là những “thành phố ngủ” để cư dân sáng đi - tối về, Vinhomes Green City viết lại định nghĩa về đô thị vệ tinh khi lần đầu tiên mang chuẩn sống “all-in-one” đến cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.

“Thành phố 15 phút” lần đầu hiện diện tại Tây Bắc TP.HCM

Mô hình “Thành phố 15 phút” do Giáo sư Carlos Moreno (Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Pháp) đề xuất, với triết lý lấy con người làm trung tâm - nơi mọi nhu cầu thiết yếu từ làm việc, học tập, y tế, mua sắm đến giải trí đều nằm trong phạm vi vài phút di chuyển.

Tại Việt Nam, Vinhomes là nhà phát triển bất động sản tiên phong hiện thực hóa mô hình này qua những đại đô thị như Ocean City, Vinhomes Smart City (Hà Nội) hay Vinhomes Grand Park, Vinhomes Central Park (TP.HCM) - biểu tượng cho phong cách sống “tất cả trong một” của hàng vạn gia đình hiện đại.

Vinhomes tiên phong phát triển các đô thị all-in-one tại Việt Nam, với triết lý đặt con người vào trung tâm của mọi tiện ích

Tiếp nối hành trình đó, Vinhomes Green City đánh dấu bước tiến chiến lược của Vingroup khi mang “thành phố 15 phút” về Tây Bắc TP.HCM - khu vực đang được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực phía Nam. Đây cũng là đích đến mới của làn sóng dịch chuyển dân cư khỏi nội đô TP.HCM vốn đã quá tải.

Đại đô thị được định vị là KĐT đáng sống bậc nhất Tây Bắc TP.HCM mang đến một hệ sinh thái sống trọn vẹn cho mọi thế hệ, đáp ứng các nhu cầu giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thương mại, giải trí, khởi nghiệp, đầu tư sinh lời và gắn kết cộng đồng ngay trong cùng một không gian.

Vinhomes Green City đáp ứng mọi nhu cầu của mỗi thành viên gia đình

“Thành phố sống đầy” - Chuẩn sống trọn vẹn giữa thiên nhiên và tiện ích

Vinhomes Green City thu hút tầng lớp thành đạt mới trước tiên nhờ không gian xanh đắt giá. Trên tổng quy mô hơn 197 ha, Vinhomes Green City dành riêng 40 ha cho cây xanh và mặt nước. Mảng xanh này gấp 3,5 lần công viên Tao Đàn (TP.HCM), bằng khoảng 70% công viên Thống Nhất (Hà Nội). Nhờ đó, mỗi cư dân Vinhomes Green City được thụ hưởng khoảng 9 m2 diện tích xanh, cao gấp 3 lần tiêu chuẩn tối thiểu do WHO khuyến nghị.

Trong lòng đại đô thị, 12 công viên sinh thái quy mô lớn trải dọc khắp các khu, biến nơi đây thành điểm đến an cư lý tưởng cho những ai đề cao chất lượng sống. Nổi bật trong số đó là công viên hồ trung tâm The Great Lake rộng 8 ha - vừa là “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu, vừa là không gian giải trí sôi động với hàng loạt hoạt động trên mặt nước, như đạp vịt, đạp thuyền, chèo sup, kayak… mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày ngay thềm nhà.

Tại Vinhomes Green City, mọi nhu cầu sống đều được đáp ứng chỉ trong vài phút di chuyển. Mỗi sáng, trẻ nhỏ có thể tự tin đi bộ, đạp xe hoặc di chuyển bằng xe buýt điện đến trường liên cấp Vinschool ngay trong nội khu. Cha mẹ thỏa sức rèn luyện sức khỏe tại công viên thể thao đa năng rộng 4.500 m2.

Sau giờ làm, cư dân có thể thong dong chạy bộ quanh hồ trong làn gió mát, trẻ nhỏ vui đùa thỏa thích ở công viên nước rực rỡ, còn ông bà an nhiên tập dưỡng sinh dưới những tán cây xanh mát. Mỗi thế hệ đều tìm thấy “khoảng trời riêng” của mình, nhưng cùng hòa vào nhịp sống chung - nơi sự gắn kết và văn minh trở thành nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng.

Những ngày cuối tuần cũng ngập tràn niềm vui và kỷ niệm với trải nghiệm mua sắm - giải trí tại trung tâm thương mại Vincom trong nội khu. Các thành viên trong gia đình còn có thể cùng nhau khám phá thế giới ẩm thực phong phú trên những tuyến phố mang đậm phong vị Trung Hoa, Nhật Bản…

Cuộc sống thư thái bên hồ thơ mộng của cư dân Vinhomes Green City.

Không chỉ là nơi an cư, Vinhomes Green City còn được quy hoạch như trung tâm kinh tế - xã hội năng động của khu vực. Bên cạnh các phân khu thấp tầng hiện đại là tổ hợp nhà ở - thương mại - văn phòng - dịch vụ sầm uất, tạo nên không gian kinh doanh và khởi nghiệp sôi động. Các dãy shophouse và văn phòng cao tầng đan xen hài hòa, mở ra cơ hội làm việc, đầu tư và sinh lời bền vững cho cư dân.

Với quy mô dân số dự kiến 40.000 người, Vinhomes Green City tạo ra nguồn cầu nội khu dồi dào cho thương mại và dịch vụ, đồng thời đón đầu dòng tiền đầu tư nhờ vị thế hạt nhân của cực tăng trưởng Tây Bắc - tâm điểm của mạng lưới hạ tầng tỷ đô như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đường tỉnh ĐT823D...

Nhờ đó, Vinhomes Green City trở thành tâm điểm đầu tư và sinh sống mới, bởi cư dân không chỉ an cư mà còn có thể kiến tạo thịnh vượng ngay trong lòng đô thị. Một “Thành phố sống đầy” - nơi giá trị an cư, đầu tư và tận hưởng hòa quyện trong cùng một không gian, chính là sự khẳng định cho vị thế đô thị đáng sống bậc nhất Tây Bắc TP.HCM của Vinhomes Green City.

Thế Định