Trải nghiệm đắt giá từ một “hành trình dưỡng sinh” đa thế hệ

Gia đình anh Duy Anh (35 tuổi, TP.HCM) đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đặc biệt. Không phải một kỳ nghỉ ở nơi xa, cũng không phải một hoạt động giải trí quen thuộc, mà là cùng nhau tham gia Giải đi bộ “Green Family Walk” tại Cần Giờ.

“Bố mẹ tôi lớn tuổi, rất chăm vận động ngoài trời để giữ gìn sức khỏe. Còn con nhỏ thì cần không gian thiên nhiên để khám phá. Khi biết đến giải đi bộ này, tôi nghĩ ngay đây là dịp hiếm để cả nhà cùng làm một việc gì đó thật sự ý nghĩa”, anh Duy Anh chia sẻ.

Diễn ra ngày 19/4, Giải đi bộ “Green Family Walk” sẽ mang đến hành trình trải nghiệm đầy cảm hứng trên cung đường hướng biển tại Vinhomes Green Paradise. Trên đường đến khu vực tổ chức, các vận động viên sẽ "băng qua" rừng ngập mặn Cần Giờ - “lá phổi xanh” quý giá của thành phố - nơi bầu không khí trong lành, giàu oxy giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường hô hấp và tái tạo năng lượng.

Không chỉ là một hoạt động thể chất, hành trình còn mở ra cơ hội để mỗi gia đình hòa mình vào thiên nhiên, giảm căng thẳng và nuôi dưỡng một lối sống khỏe mạnh, bền vững.

Theo ban tổ chức, giải dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham gia với hai cự ly: 2km “Dạo bước an nhiên” dành cho người cao tuổi cùng gia đình và 3,04km “Sức khỏe bền vững” chào mừng ngày đất nước thống nhất 30/4.

Các nghiên cứu đã chứng minh, lợi ích mà đi bộ mang lại cho sức khỏe là không hề nhỏ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc duy trì 30 phút đi bộ nhanh mỗi ngày, ít nhất 5 ngày/tuần, giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường và một số loại ung thư. Nghiên cứu đăng trên British Journal of Sports Medicine còn chỉ rõ, người cao tuổi đi bộ thường xuyên giảm tới 22% nguy cơ tử vong sớm, đồng thời cải thiện khả năng giữ thăng bằng và giảm nguy cơ té ngã.

Tuy nhiên, hiệu quả của vận động không chỉ phụ thuộc vào thời lượng mà còn được quyết định bởi môi trường. Việc đi bộ giữa không gian xanh, không khí trong lành như Cần Giờ, giúp gia tăng đáng kể lợi ích sức khỏe so với các khu vực nội đô ô nhiễm.

Hơn nữa, sự kiện được thiết kế như một hành trình trải nghiệm đa lớp. Các trạm “Sống xanh - Sống khỏe” cung cấp dịch vụ kiểm tra huyết áp, tim mạch miễn phí, cùng các workshop như “Thế hệ tuổi vàng New Horizon”, “Sống xanh mỗi ngày” cung cấp kiến thức về dinh dưỡng, vận động bền vững và hoạt động sáng tạo. Đây là không gian để mỗi thành viên sống “chậm lại”, tái tạo năng lượng và tìm lại cảm giác thư thái trong nhịp sống đô thị nhiều áp lực.

Đồng thời, những bước chân đồng hành trên cùng một cung đường, những khoảnh khắc nghỉ chân, trò chuyện hay cùng hoàn thành thử thách chính là cách các gia đình tái thiết sự gắn bó.

Thiên đường sống khỏe mới của TP.HCM

Cần Giờ - cách trung tâm TP.HCM chỉ 13 phút di chuyển trong tương lai, hiện là khu vực hiếm hoi còn lưu giữ được hệ sinh thái tự nhiên quy mô lớn. Nơi đây được ví như lá phổi xanh của thành phố khi sở hữu khu dự trữ sinh quyển thế giới rộng 75.000 ha. Hệ sinh thái rừng ngập mặn có khả năng hấp thụ CO₂, giữ lại bụi mịn và điều hòa độ ẩm không khí, giúp Cần Giờ luôn duy trì nhiệt độ thấp hơn 2-3 độ C so với khu vực trung tâm.

Vinhomes Green Paradise chính là một "thiên đường sống khỏe" cho các gia đình

So sánh với nội đô TP.HCM, nơi nhiều thời điểm nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng khuyến nghị của WHO, Cần Giờ được xem là khu vực có chất lượng không khí tốt nhất thành phố.

Nghiên cứu công bố trên Nature.com, thực hiện với hơn 16.000 người tại 18 quốc gia cho thấy, sống gần không gian xanh hoặc ven biển giúp gia tăng mức độ hạnh phúc, đồng thời giúp con người ít căng thẳng và có tinh thần tích cực hơn. Thậm chí, đô thị có mật độ cây xanh, mặt nước lớn và vi khí hậu trong lành còn giúp kéo dài tuổi thọ trung bình của con người từ 5-7 năm so với các đô thị truyền thống vốn có tỷ lệ bê tông hóa lớn, mức độ ô nhiễm cao.

Các căn biệt thự song lập view biển trở thành first home cho các gia đình đa thế hệ.

Được bao bọc bởi “lá phổi xanh” Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise chính là một “thiên đường sống khỏe” cho các gia đình đa thế hệ. Siêu đô thị được phát triển theo mô hình ESG++, tích hợp nhiều tiện ích đẳng cấp quốc tế, kiến tạo chất sống tiện nghi, đủ đầy giữa thiên nhiên nguyên bản.

Đặc biệt, Vinhomes Green Paradise còn sở hữu bệnh viện Vinmec hợp tác cùng Cleverland Clinic, mang tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe “chuẩn Mỹ” mà cư dân không cần đi xa nửa vòng trái đất. Siêu đô thị còn phát triển đô thị hưu trí quốc tế Vin New Horizon - mô hình tiên phong dành cho người cao tuổi tại Việt Nam. Tại đây, cư dân lớn tuổi được tận hưởng một tuổi vàng với dịch vụ chăm sóc y tế chuyên biệt, đồng thời vẫn duy trì nếp sống quen thuộc và sự gắn bó bên con cháu.

Thu Loan