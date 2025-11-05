Kết quả này được rút ra từ nghiên cứu của các nhà khoa học Tây Ban Nha và Australia phân tích dữ liệu của hơn 33.500 người và công bố trên Annals of Internal Medicine.

Từ lâu, hoạt động thể chất được biết đến như yếu tố giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Tuy nhiên, lượng vận động cần thiết để đạt được lợi ích này vẫn còn gây tranh cãi. Một số nghiên cứu trước cho rằng đi bộ chỉ 5-11 phút mỗi ngày đã có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, trong khi các hướng dẫn y tế lại khuyến nghị 150 phút vận động vừa hoặc 75 phút vận động mạnh mỗi tuần.

Nhóm tác giả trên đã chọn những người có độ tuổi trung bình 62, đi bộ khoảng 8.000 bước hoặc ít hơn mỗi ngày và không mắc bệnh tim hay ung thư tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu (2013-2015). Họ được theo dõi trong 8 năm.

Nếu không có thời gian chơi thể thao, bạn nên tranh thủ đi bộ 10-15 phút mỗi ngày. Ảnh: Ban Mai

Những người tham gia được chia thành các nhóm theo thời lượng mỗi lần vận động: dưới 5 phút, từ 5 đến dưới 10 phút, từ 10 đến dưới 15 phút và từ 15 phút trở lên. Các nhà khoa học cũng phân loại mức độ hoạt động theo số bước mỗi ngày: dưới 5.000 bước là ít vận động; từ 5.000 đến 7.999 bước là hoạt động nhẹ. Trong quá trình theo dõi, nhóm nghiên cứu ghi nhận các trường hợp tử vong do mọi nguyên nhân và những vấn đề tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Kết quả cho thấy, dù tổng số bước đi hằng ngày tương đương nhau, những người tập trung đi bộ ít nhất 15 phút mỗi lần có nguy cơ tử vong và mắc bệnh tim thấp hơn đáng kể so với người chỉ đi bộ những quãng ngắn dưới 5 phút. Cụ thể, họ giảm gần 2/3 nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngay cả nhóm đi bộ 10-15 phút mỗi lần cũng đạt được lợi ích rõ rệt. So với nhóm thường chỉ đi bộ 5-10 phút, họ giảm một nửa nguy cơ tử vong và giảm khoảng 26% nguy cơ mắc bệnh tim.

Tuy nhiên, do nghiên cứu mang tính quan sát nên vẫn có khả năng sai lệch do người tham gia tự báo cáo hoặc các yếu tố gây nhiễu khác. Ngoài ra, dữ liệu về mức độ vận động chỉ được ghi nhận tại thời điểm ban đầu nên có thể chưa phản ánh chính xác thói quen vận động theo thời gian.

Dù vậy, kết quả này góp phần củng cố bằng chứng rằng mọi hình thức vận động đều có lợi cho tim mạch. Ngay cả với người ít vận động, chỉ cần duy trì thói quen đi bộ liên tục ít nhất 10-15 phút mỗi lần cũng có thể mang lại hiệu quả đáng kể.

Các chuyên gia cho rằng điều quan trọng là bắt đầu từ khả năng hiện tại, sau đó tăng dần thời lượng và cường độ vận động. Một chương trình tập luyện lý tưởng nên kết hợp ba yếu tố: bài tập tim mạch, rèn sức mạnh và giãn cơ. Dù nghe có vẻ nhiều nhưng thực tế chỉ cần dành 10-15 phút mỗi ngày cho việc đi bộ, thêm vài phút tập toàn thân và giãn cơ khi rảnh là đủ.

Bên cạnh vận động, nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch như kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ ăn lành mạnh. Chế độ ăn Địa Trung Hải - giàu trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, đậu, thịt nạc và chất béo tốt - được xem là lựa chọn phù hợp để bảo vệ tim mạch.