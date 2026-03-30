Cú hích mạnh gia tăng tốc độ và hiệu quả giao dịch

Sáng 30/3, Vinhomes khai trương văn phòng bán hàng (VPBH) Vinhomes Hải Vân Bay tại Vincom Plaza Long Biên, Hà Nội. Đây là văn phòng thứ hai của dự án sau Đà Nẵng, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng điểm chạm với khách hàng, đồng thời hoàn thiện chuỗi văn phòng bán hàng các đô thị biển chiến lược của Vinhomes tại phía Bắc.

Sự kiện khai trương VPBH Vinhomes Hải Vân Bay khẳng định cách làm chuyên nghiệp, bài bản của chủ đầu tư khi mở ra kênh kết nối trực tiếp, minh bạch với khách hàng

Sự kiện diễn ra ngay sau chuỗi 5 phiên livestream “dậy sóng”, thu hút hơn 500.000 lượt xem, đỉnh điểm 100.000 người theo dõi đồng thời cùng hơn 7.300 booking thành công. Việc nhanh chóng đưa vào vận hành VPBH tại Hà Nội tiếp tục cho thấy sức nóng của đô thị vịnh biển cũng như sự chủ động của chủ đầu tư trong việc đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng phía Bắc.

Ghi nhận cho thấy, ngay trong ngày khai trương, VPBH Vinhomes Hải Vân Bay đã đón hàng trăm lượt khách hàng tới tìm hiểu thông tin, nhận tư vấn và làm thủ tục.

Anh Nguyễn Xuân Thành (42 tuổi, Hưng Yên) vừa chốt một căn liền kề phân khu Bạch Vân, cho biết việc Vinhomes mở VPBH tại Hà Nội mang lại lợi ích lớn cho khách hàng.

“Tôi không cần phải bay vào Đà Nẵng để xem dự án mà vẫn nắm rõ mọi thông tin một cách minh bạch, đầy đủ. Việc làm thủ tục ngay tại văn phòng nhanh chóng, lại an tâm khi có sự bảo đảm từ chủ đầu tư”, anh Thành chia sẻ.

Với chị Lưu Quỳnh Thơ (35 tuổi, nhà đầu tư đến từ Bắc Ninh), sự hiện diện của VPBH với không gian rộng rãi, sang trọng, đầy đủ dịch vụ hỗ trợ cho thấy cách làm việc bài bản, chuyên nghiệp, thấu hiểu và tôn trọng khách hàng, đồng thời cũng phản ánh bản lĩnh và năng lực tài chính của Vinhomes, bởi “chỉ những chủ đầu tư lớn và tự tin với sản phẩm của mình mới sẵn sàng đầu tư hệ thống văn phòng bán hàng quy mô tại nhiều thị trường như vậy”.

Hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư đã đổ về VPBH Vinhomes Hải Vân Bay tại Hà Nội để tìm kiếm cơ hội và chốt giao dịch

Với các đại lý, VPBH tại Hà Nội chính là trợ lực quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động.

“Khi có văn phòng, dự án sẽ có thêm nhiều điểm chạm trực tiếp với khách hàng. Khách đến đây có thể xem sa bàn, được tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ sale mạnh nhất, từ đó giúp việc ra quyết định nhanh hơn. Vì vậy, đây sẽ là cú hích rất mạnh cho tốc độ giao dịch của dự án”, ông Mai Đình Hải, Giám đốc Southern Home, nhận xét.

Cơ hội sở hữu các sản phẩm tốt nhất với mức giá tốt nhất

Có mặt tại sự kiện, bà Nguyễn Thuỳ Dung, Chủ tịch HĐQT SSM Group, đánh giá Vinhomes Hải Vân Bay đang là dự án “nóng” nhất thị trường hiện nay khi thu hút sự quan tâm trên toàn quốc. Xu hướng này cho thấy dòng vốn đang dịch chuyển rõ nét từ miền Bắc vào miền Nam và miền Trung, tìm đến các cực tăng trưởng mới, nơi sở hữu pháp lý lâu dài và dư địa tăng giá lớn.

“Riêng tại hệ thống đại lý của chúng tôi, mức độ quan tâm dành cho dự án đang chiếm tới 80% tổng nhu cầu, với trung bình 20 sản phẩm được giao dịch mỗi ngày và có ngày đạt tới 30 giao dịch”, bà Dung cho biết.

Đồng quan điểm, ông Hà Văn Thơ, Phó Tổng Giám đốc QueenLand, nhận xét hấp lực của Vinhomes Hải Vân Bay trên thị trường miền Bắc mãnh liệt.

“Các sản phẩm thấp tầng diện tích 63m2, 72m2 bán chạy như tôm tươi bởi giá chỉ ngang với một căn chung cư 2 phòng ngủ tại nội đô Hà Nội”, ông Thơ nói.

Còn trên thị trường miền Trung, dự án là một “cơn địa chấn” khi tạo ra sức cầu khổng lồ. Theo ông Hoa Trung Hiếu, Chủ tịch BHS Partner, Hải Vân Bay là khu đô thị quy mô lớn đầu tiên của Vinhomes tại Đà Nẵng, được toàn thành phố ngóng đợi từ lâu. Không thuần tuý mua đầu tư, nhiều người Đà Nẵng thực sự xem đây là căn nhà thứ nhất của họ.

“Các dự án tại Đà Nẵng trước đây thường có 60% khách Hà Nội, chỉ 20% khách Đà Nẵng thôi, nhưng với Hải Vân Bay, tỷ trọng khách miền Trung lên tới 40%. Không chỉ khách Đà Nẵng mà còn có khách Huế, Quảng Nam cũ và nhiều nơi khác”, ông nói.

Sức hút của Vinhomes Hải Vân Bay đến từ hàng loạt giá trị độc bản, nổi bật là vị trí sát biển, hội tụ “ngũ tầng kỳ quan” và pháp lý sở hữu lâu dài hiếm có trên thị trường. Điều này biến Vinhomes Hải Vân Bay trở thành nơi an cư lý tưởng và là tài sản truyền đời với tiềm năng tăng giá không giới hạn.

Yếu tố quan trọng khác hấp dẫn nhà đầu tư là quy mô sản phẩm hữu hạn nên tính khan hiếm và khả năng thanh khoản rất cao. Trong khi đó, dự án lại được hưởng lợi rất lớn từ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, nổi bật là siêu cảng nước sâu Liên Chiểu và Khu thương mại tự do. Các hạ tầng thế kỷ này vừa tạo ra dòng chảy tài chính - thương mại, làm gia tăng nhu cầu cư trú, lưu trú, tiêu dùng vừa thúc đẩy giá trị tài sản thực liên tục tăng trưởng.

Bên cạnh đó, chính sách bán hàng ưu việt của Vinhomes, đặc biệt là chương trình “5 năm không lo lãi suất” đã mở toang cánh cửa cơ hội sở hữu sản phẩm độc bản cho nhà đầu tư ngay ở giai đoạn khởi điểm của dự án.

Hội tụ hàng loạt giá trị độc bản, Vinhomes Hải Vân Bay là cơ hội đầu tư sáng giá bậc nhất trên thị trường

“Nhà đầu tư nên xuống tiền lúc dự án vừa mới mở bán, bởi đây là lúc có các sản phẩm tốt nhất với giá hợp lý nhất. Sau giai đoạn này, giá chắc chắn sẽ tăng lên”, ông Hà Văn Thơ đúc kết từ kinh nghiệm “thực chiến” nhiều năm.

Thu Loan