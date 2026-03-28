Ngày 28/3, tại phường Hoa Lư (Ninh Bình), Bộ Công an đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại tỉnh Ninh Bình.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công

Dự án được xây dựng tại lô đất C-HH25 có tổng giá trị đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp gần 2.700 căn hộ nhà ở xã hội và 110 căn nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho cán bộ và chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình cùng gia đình.

Tổ hợp các công trình có thiết kế kiến trúc hiện đại, tiện ích đầy đủ, quản trị thông minh, thân thiện với môi trường và phù hợp với định hướng phát triển bảo tồn di sản của địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Lực lượng CAND luôn được Đảng, Nhà nước xác định là lực lượng vũ trang trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, lực lượng đã luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, có những đóng góp đặc biệt quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và của mỗi địa phương.

Do đó, việc quan tâm và xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND thể hiện ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, chiến sĩ CAND yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Dự án được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chọn là 1 trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định tỉnh Ninh Bình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức triển khai dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND trên địa bàn, góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tuân thủ quy hoạch phát triển và các quy định của pháp luật.