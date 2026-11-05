Trong bối cảnh Đông Nam Á tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, mô hình đại đô thị tích hợp quy mô lớn của Vinhomes được nhắc đến như một hướng tiếp cận nổi bật, vượt khỏi phát triển nhà ở để kiến tạo những trung tâm kinh tế mới.

Từ phát triển nhà ở đến kiến tạo các trung tâm kinh tế

Lần đầu tiên tổ chức tại TP HCM, ngày 3/11/2026, Fortune Southeast Asia 500 Summit quy tụ hơn 250 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư cùng hơn 60 diễn giả cấp cao, tập trung thảo luận những vấn đề định hình tương lai kinh tế khu vực.

Sự kiện do tạp chí danh tiếng Fortune tổ chức, gắn với bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ sự kiện, phiên thảo luận “Lợi thế đô thị hóa - Những cực tăng trưởng tiếp theo của ASEAN” tập trung chủ đề làm thế nào để quá trình đô thị hóa tạo ra giá trị kinh tế thực chất, thay vì chỉ mở rộng không gian xây dựng và gia tăng nguồn cung nhà ở. Đây cũng là hướng đi mà Vinhomes theo đuổi khi phát triển các đại đô thị tích hợp quy mô lớn tại Việt Nam.

“Việc xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng sẽ tạo nên một không gian đô thị, nhưng để biến không gian đó thành một trung tâm kinh tế, yếu tố quyết định nằm ở khả năng kết nối hiệu quả giữa con người, doanh nghiệp và các dịch vụ”, ông Phạm Anh Khôi, Giám đốc Tài chính và Đầu tư Vinhomes, chia sẻ tại phiên thảo luận.

Ông Phạm Anh Khôi, Giám đốc Tài chính và Đầu tư Vinhomes chia sẻ tại Fortune Southeast Asia 500 Summit

Theo đại diện Vinhomes, doanh nghiệp hiện đang sở hữu và vận hành 32 dự án, với quy mô cộng đồng khoảng 650.000 cư dân. Năm 2025, doanh số bán bất động sản của doanh nghiệp đạt 205.300 tỷ đồng, tăng 98% so với năm trước.

Gần hai thập kỷ qua, Vinhomes đã không ngừng nâng tầm mô hình phát triển đô thị, từ những dự án nhà ở cao cấp tại trung tâm các thành phố lớn đến các đại đô thị tích hợp đa chức năng, thiết lập những chuẩn mực mới về quy hoạch và chất lượng sống.

Sau những dấu ấn đầu tiên với các dự án Vinhomes Times City, Royal City, Metropolis tại Hà Nội và Vinhomes Central Park tại TP.HCM, năm 2018, doanh nghiệp tạo bước chuyển với bộ ba đại đô thị all-in-one đầu tiên tại Việt Nam, gồm Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park. Các dự án góp phần mở rộng không gian đô thị và đón đầu sự phát triển của các hành lang giao thông mới.

Vinhomes Ocean Park hiện có hơn 102.000 cư dân, góp phần mở rộng không gian đô thị và đón đầu sự phát triển của các hành lang giao thông mới.

Vinhomes Ocean Park hiện có hơn 102.000 cư dân, Vinhomes Smart City có khoảng 70.000 cư dân, trong khi Vinhomes Grand Park tại TP.HCM là nơi sinh sống của khoảng 99.000 người.

Vượt ra ngoài chức năng an cư, các đại đô thị Vinhomes đã hình thành những cộng đồng có quy mô đủ lớn để thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và phát triển kinh tế ngay tại địa phương.

“Nếu chúng ta có thể tạo ra mật độ hoạt động kinh tế đủ lớn thông qua việc kết nối con người, doanh nghiệp và các dịch vụ thiết yếu, tổng giá trị kinh tế được tạo ra sẽ lớn hơn nhiều so với khi các yếu tố này hoạt động riêng lẻ”, ông Phạm Anh Khôi nhấn mạnh.

Khai phá những miền đất mới, mở rộng cơ hội an cư cho người dân

Theo đại diện Vinhomes, kiến tạo những trung tâm đô thị và kinh tế mới đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn và tầm nhìn dài hạn. Thách thức nằm ở chỗ, các công trình hạ tầng trọng yếu như đường bộ, đường sắt và hệ thống tiện ích công cộng thường cần được đầu tư từ rất sớm, trong khi hiệu quả kinh tế có thể chỉ được hiện thực hóa sau nhiều năm.

“Chúng tôi sẵn sàng tiến vào những khu vực mới, nơi cơ sở hạ tầng còn chưa phát triển nhằm khai mở các hành lang đô thị và động lực tăng trưởng mới, và chấp nhận những thách thức đi kèm”, ông Phạm Anh Khôi cho biết.

Song song với chiến lược đi trước mở đường, khai phá những miền đất mới, phát triển các đại đô thị tích hợp quy mô lớn, Vinhomes còn chú trọng mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho nhiều người. Đơn cử như việc phát triển các dòng sản phẩm với diện tích căn hộ được tối ưu, hay các sản phẩm nhà thấp tầng có diện tích sàn chỉ khoảng 48–52 m², hướng tới đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

Đặc biệt, Vinhomes đang tham gia tích cực chiến lược phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê của Chính phủ tạo cơ hội an cư cho những hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp.

Đưa mô hình đô thị Việt vươn ra bản đồ quốc tế

Tiếp nối thành công của các đại đô thị hiện hữu, Vinhomes đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những dự án có quy mô vượt trội, tích hợp các chức năng nhà ở, thương mại, du lịch và hạ tầng công cộng.

Nổi bật là Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TP.HCM, ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bình chọn toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”. Với quy mô 2.870 ha, siêu đô thị ESG++ của Vinhomes đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược kiến tạo những điểm đến đa chức năng, nơi các hoạt động kinh tế, du lịch và đời sống cư dân được kết nối trong một hệ sinh thái toàn diện.

Vinhomes đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những siêu dự án có quy mô vượt trội, tích hợp các chức năng nhà ở, thương mại, du lịch và hạ tầng công cộng.

Ở phía Bắc, dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long quy mô hơn 6.200 ha tiếp tục mở rộng dấu ấn của doanh nghiệp tại những khu vực giàu tiềm năng về du lịch, thương mại và dịch vụ.

Những dự án này thể hiện tầm nhìn phát triển vượt ra khỏi khuôn khổ bất động sản truyền thống của Vinhomes, hướng tới hình thành các trung tâm đô thị quy mô lớn, có khả năng thu hút dòng vốn đầu tư, nguồn nhân lực và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho địa phương.

Song song với thị trường trong nước, Vinhomes còn đang nghiên cứu cơ hội phát triển tại Cộng hòa Congo, Ấn Độ, Australia, Philippines và Indonesia. Định hướng này cho thấy mục tiêu đưa mô hình đại đô thị tích hợp mang thương hiệu Việt vươn ra thị trường quốc tế. Đây cũng là một trong những hướng tiếp cận có ý nghĩa đối với bài toán tìm kiếm các cực tăng trưởng mới của ASEAN.

(Nguồn: Vinhomes)