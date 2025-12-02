Sai lệch nhỏ có thể khiến bệnh nhân tử vong trên bàn can thiệp

Bà L.T.H.O (68 tuổi, Đà Nẵng) cảm thấy mí mắt bên trái bị sụp xuống, đầu đau nhức và mệt mỏi trong hơn 2 tháng. Ban đầu bà cho rằng đây là dấu hiệu thông thường của tuổi già. Tuy nhiên, tình trạng sụp mí ngày càng nặng hơn.

Lo lắng, bà đi khám tại một bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng và được chỉ định chụp MRI não. Kết quả khiến cả gia đình bàng hoàng khi bà mang một túi phình động mạch khổng lồ trong não, có nguy cơ vỡ rất cao.

Các bác sĩ thực hiện can thiệp loại bỏ túi phình não

Hiểu rõ mức độ nguy hiểm, bệnh viện địa phương đã nhanh chóng chuyển bà đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BVĐKQT) Vinmec Đà Nẵng - nơi có đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm xử trí các ca phình động mạch não phức tạp.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, ekip bác sĩ Trung tâm Thần kinh Đột quỵ, BVĐKQT Vinmec Đà Nẵng đánh giá đây là ca phình mạch não khổng lồ cực kỳ nguy hiểm, cần can thiệp khẩn cấp.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật đặt ra nhiều thách thức với đội ngũ bác sĩ. TS.BS Tôn Thất Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Thần kinh Đột quỵ, BVĐKQT Vinmec Đà Nẵng, cho biết: “Túi phình có kích thước rất lớn, thành mạch cực kỳ mỏng yếu, chỉ cần sai lệch nhỏ trong quá trình can thiệp cũng có thể khiến túi phình vỡ và bệnh nhân tử vong ngay trên bàn can thiệp. Ekip can thiệp mạch não cùng với đội ngũ gây mê phải làm việc với độ chính xác cao nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tránh nguy cơ gây tàn phế cho bệnh nhân”.

Hy vọng mới cho những bệnh nhân mang trong đầu “quả bom” dễ nổ

Theo các bác sĩ tại Vinmec, túi phình não giống như một “quả bom” tiềm ẩn trong mạch máu, nếu vỡ, có thể gây đột quỵ, tổn thương não nặng nề hoặc nguy cơ tử vong cao. Trước những thách thức này, ekip Vinmec đã quyết định không dùng phương pháp phẫu thuật mở sọ truyền thống, mà lựa chọn can thiệp nội mạch não xâm lấn tối thiểu bằng kỹ thuật stent chuyển dòng kết hợp đặt coil (vòng xoắn kim loại). Đây là phương pháp hiện đại hàng đầu hiện nay trong điều trị phình mạch não, mang lại an toàn cho người bệnh và giảm thiểu biến chứng.

Một dụng cụ siêu nhỏ được đưa từ động mạch đùi lên tận não, tiếp cận chính xác vị trí túi phình. Đầu tiên, bác sĩ đặt coil vào trong túi phình để chặn dòng máu tạm thời, ngăn nguy cơ vỡ. Sau đó, stent chuyển dòng được đặt tại vị trí mạch tổn thương, giúp chuyển hướng dòng máu ra khỏi túi phình, đồng thời tái cấu trúc thành mạch một cách tự nhiên trong giai đoạn hồi phục.

TS.BS Tôn Thất Trí Dũng thăm khám tư vấn cho bệnh nhân.

Toàn bộ thủ thuật được thực hiện trên hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), cho phép hiển thị hình ảnh mạch máu não chi tiết theo thời gian thực, giúp bác sĩ thao tác chính xác.

Sau hơn hai giờ can thiệp căng thẳng, bệnh nhân được loại bỏ hoàn toàn túi phình não, không xảy ra biến chứng. Bệnh nhân tỉnh táo, không yếu liệt, hồi phục nhanh và xuất viện trong tình trạng ổn định. Nhờ stent chuyển dòng, nguy cơ tái phình gần như bằng không, thành mạch được “hàn gắn” bền vững từ bên trong, đánh dấu một ca can thiệp thành công, cứu bệnh nhân khỏi lưỡi hái tử thần.

“Kỹ thuật đòi hỏi tay nghề kinh nghiệm, sự phối hợp chính xác giữa các bác sĩ và hệ thống thiết bị hiện đại. Hiện nay, tại Việt Nam, phương pháp stent chuyển dòng kết hợp đặt coil mới chỉ được triển khai thường quy ở một số trung tâm đột quỵ lớn”, bác sĩ Dũng cho biết.

Trước đây, những ca phình mạch phức tạp như vậy thường phải chuyển tuyến ra Hà Nội hoặc TP.HCM để được can thiệp điều trị. Giờ đây, người dân miền Trung đã có thể tiếp cận các kỹ thuật can thiệp nội mạch não tiên tiến ngay tại địa phương.

Hiện nay, Vinmec Đà Nẵng đang làm chủ nhiều kỹ thuật cao nhất của can thiệp nội mạch thần kinh như đặt coil, đặt stent chuyển dòng, lấy huyết khối cơ học, tái thông mạch máu não, nút mạch dị dạng… giúp bệnh nhân đột quỵ và phình mạch não được điều trị kịp thời, không chỉ hồi phục tốt mà còn sống khoẻ mạnh, không biến chứng sau này.

Thế Định