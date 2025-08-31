Chị N.T.Q (33 tuổi, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) thỉnh thoảng đau đầu, run tay nhưng không thường xuyên. Đi khám sức khỏe tổng quát, chị Q. phát hiện túi phình động mạch cảnh trong trái, kích thước 4,7 x 4,2mm, cổ rộng đường kính 4mm, không có máu tụ quanh túi phình.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị túi phình động mạch cảnh trong trái kích thước lớn, có cổ rộng, quyết định sử dụng phương pháp nút túi phình bằng vòng xoắn kim loại (coil) kết hợp stent chẹn cổ túi phình để tránh nguy cơ vỡ gây đột quỵ xuất huyết não.

Các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiến hành đặt stent chẹn cổ túi phình, tiếp tục thả 6 coil để nút bít túi phình dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch DSA. Kết quả chụp mạch kiểm tra thấy túi phình cổ rộng đã được bít hoàn toàn, các nhánh mạch sau túi phình lưu thông tốt.

Bệnh nhân tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp, sức khỏe hồi phục tốt, không đau đớn, đi lại và ăn uống bình thường sau can thiệp 1 ngày.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh đánh giá: “Bệnh nhân trẻ mới 33 tuổi, phát hiện túi phình mạch kích thước lớn chưa vỡ. Tuy nhiên, đây là ca khá phức tạp do túi phình có phần cổ rộng, khi nút coil thường khó kiểm soát, nguy cơ tái thông sau nút cao do coil có thể trôi vào lòng mạch và gây biến chứng tắc mạch máu não. Với trường hợp này, chúng tôi quyết định nút túi phình mạch não kết hợp đặt stent chẹn cổ để đảm bảo an toàn cho người bệnh".

Stent đóng vai trò như một giá đỡ tại cổ túi phình, vừa giúp giữ coil ổn định trong lòng túi phình, vừa tái lập dòng chảy qua đoạn mạch bị tổn thương, qua đó hạn chế các nguy cơ. Quá trình can thiệp đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, từ lựa chọn loại stent và coil phù hợp với đường kính mạch não, đến thao tác vi ống thông trong lòng mạch vốn rất nhỏ và ngoằn ngoèo.

Đặc biệt, bệnh nhân còn trẻ nên mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ nguy cơ vỡ túi phình tức thì mà còn phải đảm bảo hiệu quả lâu dài, hạn chế tối đa biến chứng và giữ nguyên chất lượng sống.

Người dân cần cảnh giác với các dấu hiệu thường gặp như đau đầu, chóng mặt, run tay, mờ mắt thoáng qua... đó có thể là tín hiệu của “sát thủ thầm lặng” mang tên túi phình mạch não. Không chỉ người già, người trẻ cũng có nguy cơ, khám sức khỏe định kỳ, tầm soát mạch não, duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để bảo vệ bạn khỏi đột quỵ.

