Nỗi khổ nhiều năm sống chung với thoái hóa khớp gối nặng

Trong nhiều năm, bà Phan Thị Nghiệp (63 tuổi, Đà Nẵng) phải chịu đựng những cơn đau khớp gối kéo dài. Các hoạt động sinh hoạt thường ngày như đứng lên, ngồi xuống hay đi lại đều trở nên khó khăn.

Dù đã kiên trì điều trị bằng nhiều phương pháp, từ nội khoa đến vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, tình trạng của bà vẫn không cải thiện. Những cơn đau không chỉ kéo dài mà còn ngày một dày hơn, khiến nhiều đêm bà gần như không thể chợp mắt. Việc đi lại dần trở thành gánh nặng, phải phụ thuộc vào người thân. Từ một người phụ nữ còn năng động ở tuổi xế chiều, thế giới sinh hoạt của bà ngày càng thu hẹp.

Lần đầu tiên tại miền Trung, công nghệ robot tích hợp AI được ứng dụng trong phẫu thuật thay khớp gối

Tại Vinmec Đà Nẵng, bà được chẩn đoán thoái hóa khớp gối độ 4 - giai đoạn nặng nhất, khi sụn khớp gần như mất hoàn toàn, khớp biến dạng rõ rệt. Nếu không can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ mất dần khả năng vận động, thậm chí dẫn tới tàn phế.

Sau quá trình thăm khám và hội chẩn chuyên sâu, các bác sĩ xác định phẫu thuật thay khớp gối toàn phần là phương án điều trị tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại, nhằm phục hồi chức năng vận động và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.

Ê-kíp bác sĩ Vinmec Đà Nẵng trải qua quá trình sát hạch khắt khe trước khi được cấp chứng chỉ phẫu thuật robot

Theo ThS.BSCKII Lê Quang Minh - Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, đây là ca bệnh có độ phức tạp cao do khớp đã biến dạng lâu năm, trục chi lệch đáng kể. Điều này đòi hỏi ê-kíp phải tái lập chính xác trục cơ học chi dưới, đồng thời cân bằng hệ thống dây chằng để đảm bảo biên độ vận động tối ưu. Nếu sai lệch, bệnh nhân có thể đau kéo dài, mòn khớp sớm hoặc phải phẫu thuật lại.

Phẫu thuật robot tích hợp AI: chính xác đến từng milimet, phục hồi ngay sau mổ

Ca phẫu thuật thay khớp gối của bệnh nhân Phan Thị Nghiệp tại Vinmec Đà Nẵng đánh dấu lần đầu tiên công nghệ robot tích hợp AI được triển khai tại khu vực miền Trung.

Công nghệ được sử dụng là robot CORI - hệ thống phẫu thuật chỉnh hình tiên tiến đến từ Mỹ, hiện đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia phát triển với hàng chục nghìn ca thành công. Tại Việt Nam, Vinmec là đơn vị y tế tư nhân tiên phong triển khai công nghệ này, với đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản và chứng nhận bởi các chuyên gia quốc tế.

Được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), robot CORI hoạt động như một “hệ thống dẫn đường”, hỗ trợ bác sĩ kiểm soát toàn bộ quá trình phẫu thuật với độ chính xác cao, sai số dưới 1mm. Hệ thống cho phép lập kế hoạch chi tiết, định vị chính xác vị trí cắt xương, đặt khớp nhân tạo và cân bằng khớp theo đặc điểm giải phẫu riêng của từng bệnh nhân.

Một ưu điểm nổi bật là khả năng tái tạo mô hình khớp gối 3D ngay trong quá trình mổ, giúp cá thể hóa điều trị mà không cần chụp CT trước phẫu thuật, từ đó tiết kiệm chi phí và thời gian chuẩn bị.

Nhờ sự hỗ trợ của robot, bệnh nhân phục hồi ấn tượng, có thể tập đi ngay sau phẫu thuật.

ThS.BSCKII Lê Quang Minh - Trưởng khoa Ngoại - Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng - chia sẻ: “Việc ứng dụng robot giúp giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan, đồng thời tối ưu hiệu quả phẫu thuật, từ giảm xâm lấn, giảm đau đến rút ngắn thời gian hồi phục”.

Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong khoảng 1 giờ. Đáng chú ý, ngay sau mổ, bệnh nhân đã có thể đứng dậy và tập đi với sự hỗ trợ của nhân viên y tế - một tín hiệu phục hồi tích cực, đặc biệt với người cao tuổi.

Chia sẻ sau ca mổ, bà Nghiệp xúc động: “Cảm giác như đây mới thực sự là đôi chân của mình. Trước đây, mỗi bước đi đều rất đau và nặng nề, tôi từng nghĩ mình sẽ khó có thể đi lại bình thường nữa”.

Tại lễ công bố ca phẫu thuật thay khớp gối ứng dụng robot CORI đầu tiên tại miền Trung ngày 3/4/2026, BS.CKII Trương Văn Trình - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng - đánh giá cao việc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng đã triển khai thành công ca phẫu thuật thay khớp gối ứng dụng robot, một kỹ thuật hiện đại, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự đầu tư bài bản về công nghệ.

“Thành công này khẳng định uy tín của Vinmec Đà Nẵng nói riêng và Hệ thống Y tế Vinmec, cũng như năng lực y tế của khu vực miền Trung nói chung. Vinmec Đà Nẵng đã tiên phong ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại như trí tuệ nhân tạo và mới đây là robot. Ngành y tế công lập Đà Nẵng cũng chưa sử dụng công nghệ hiện đại này. Việc Vinmec Đà Nẵng chủ động đầu tư và làm chủ các kỹ thuật mới là một tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao năng lực chung của ngành y tế thành phố, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương”, BS.CKII Trương Văn Trình nhấn mạnh.

BS.CKII Trương Văn Trình - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng - phát biểu tại buổi lễ.

Theo GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, việc triển khai phẫu thuật thay khớp gối bằng robot tại Vinmec Đà Nẵng là bước tiến quan trọng trong hành trình đưa công nghệ y học hiện đại về miền Trung, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật tiên tiến ngay tại địa phương, không cần di chuyển xa.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - phát biểu.

Tại lễ công bố, vấn đề chi phí phẫu thuật nhận được sự quan tâm lớn từ báo chí. GS Trần Trung Dũng cho biết các ca phẫu thuật thay khớp tại Vinmec vẫn được hưởng bảo hiểm y tế, riêng phần chi phí sử dụng robot đã được Quỹ phẫu thuật chuyên môn robot Vinmec hỗ trợ. Nhờ đó, chi phí phẫu thuật bằng robot CORI tương đương với ca thay khớp thông thường, người bệnh có cơ hội tiếp cận công nghệ điều trị hiện đại với mức chi phí hợp lý.

Trong bối cảnh bệnh lý thoái hóa khớp gia tăng, ứng dụng robot không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn mở ra hướng đi cho y học chính xác và cá thể hóa. Đây không chỉ là một ca phẫu thuật thành công, mà còn là minh chứng cho bước tiến của y học hiện đại - nơi công nghệ trả lại những bước đi trọn vẹn và chất lượng sống cho người bệnh.