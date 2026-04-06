4 giờ căng não xử trí vết thương phức tạp

Ông P.D.V. (67 tuổi) trong lúc sử dụng cưa máy để cắt cành cây tại nhà đã bất cẩn để cưa văng vào tay trái và hai chân, gây chảy nhiều máu. Ông được gia đình cầm máu tạm thời và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị nhiều vết thương lóc da rộng, lộ xương ở tay và chân. Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy người bệnh bị gãy xương ngón tay trái, xương cổ chân trái và xương chày phải; tổn thương bó mạch thần kinh hai bên chân, đứt bán phần gân gót và đứt hoàn toàn gân chày sau và gân duỗi nhiều ngón chân. Tổng cộng, người bệnh bị đứt cùng lúc 10 gân, 2 mạch máu lớn và 2 dây thần kinh, kèm theo mất máu nhiều.

TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng - cho biết, đây là ca bệnh rất phức tạp với nhiều tổn thương phối hợp ở xương, gân, mạch máu và thần kinh. Nếu xử trí chậm, chi thể có thể bị thiếu máu dẫn đến hoại tử. Vì vậy, cần phẫu thuật khẩn cấp để khôi phục tuần hoàn máu và cấu trúc giải phẫu cho chân tay, bảo tồn khả năng vận động cho người bệnh.

Ngay trong đêm, nhóm phẫu thuật gồm các bác sĩ chấn thương chỉnh hình, mạch máu, gây mê hồi sức và chẩn đoán hình ảnh đã phối hợp chặt chẽ để xây dựng phương án mổ, xác định thứ tự xử trí các tổn thương và đảm bảo an toàn gây mê cho bệnh nhân.

Các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc cho ông V. sau phẫu thuật

Sau khi cắt lọc, làm sạch các vết thương phần mềm để tránh nguy cơ nhiễm trùng, bác sĩ tiến hành kết hợp xương đốt bàn ngón tay II bên trái, ghép xương xốp tự thân vào ổ gãy, kết hợp xương đốt bàn ngón chân I, II bên trái. Tiếp theo, bác sĩ thực hiện bước quan trọng nhất: Tỉ mỉ khâu nối các bó mạch và gân bị đứt. Đây là kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác cao, chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng phục hồi vận động của chi.

Sau 4 giờ, toàn bộ gân và mạch máu được nối thành công, các phần xương bị gãy được cố định vững chắc. Những ngày tiếp theo, người bệnh được theo dõi sức khỏe chặt chẽ, kiểm soát cẩn thận sự lưu thông máu qua các mạch máu đã được nối.

Sau 5 ngày, các mạch máu lưu thông tốt, vết mổ khô, ngón tay và bàn chân đã cử động tốt hơn, sức khỏe bệnh nhân ổn định. Bệnh nhân bày tỏ sự xúc động và biết ơn đội ngũ bác sĩ Vinmec Hải Phòng vì đã nỗ lực bảo tồn toàn vẹn chức năng vận động chân tay, giúp ông có thể trở lại công việc và sinh hoạt thường ngày.

Trung tâm cấp cứu, điều trị chấn thương hàng đầu khu vực Đông Bắc

Đây là một trong nhiều ca bệnh chấn thương phức tạp được Vinmec Hải Phòng tiếp nhận cấp cứu và điều trị thành công thời gian qua. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa như Chấn thương chỉnh hình, Mạch máu, Gây mê hồi sức và Chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện có khả năng tiếp nhận và xử trí hiệu quả nhiều ca chấn thương nặng, đa tổn thương, đòi hỏi can thiệp khẩn cấp.

Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, bệnh viện đã từng bước xây dựng quy trình cấp cứu chấn thương bài bản, rút ngắn thời gian đánh giá trước phẫu thuật, qua đó tăng cơ hội phẫu thuật thành công, bảo tồn chức năng cơ thể và chất lượng sống cho người bệnh.

Song song với đó, TS. Mạnh cùng các cộng sự triển khai nhiều kỹ thuật chấn thương chỉnh hình chuyên sâu, như phẫu thuật kết hợp xương ít xâm lấn, phẫu thuật nội soi khớp vai, khớp gối; phẫu thuật thay khớp háng, gối; phẫu thuật chỉnh trục chi… Nhờ đó, người dân Hải Phòng có thể tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương, thay vì phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trung ương. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những trường hợp cấp cứu cần được xử trí trong “thời gian vàng”.

“Chúng tôi hướng tới xây dựng đội ngũ y tế toàn diện, không chỉ giỏi chuyên môn lâm sàng, mà còn tích cực nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật để liên tục cập nhật các tiến bộ y học mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh”, TS. Mạnh chia sẻ.

Với những nỗ lực đó, Vinmec Hải Phòng ngày càng khẳng định vai trò là một trong những cơ sở y tế tư nhân có năng lực chuyên môn cao tại khu vực, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và mang lại cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân địa phương.­

Thu Loan