Môi trường học tập đa dạng

Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), xu hướng này đã hình thành từ hơn hai thập kỷ trước và phát triển mạnh trong thời gian gần đây. Nếu như năm 2000 chỉ có khoảng 10-15 sinh viên quốc tế đến thực tập thì hiện nay mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận 200-300 học viên đến từ nhiều quốc gia như Anh, Đức, Đan Mạch, New Zealand, Pháp, Australia… cùng các bác sĩ trong khu vực sang tu nghiệp chuyên sâu.

Điểm khác biệt khiến môi trường đào tạo tại đây trở nên hấp dẫn là cơ hội tiếp cận thực tế. Trong khi tại nhiều quốc gia phương Tây, sinh viên bị hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh thì tại Bệnh viện Bạch Mai, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và điều dưỡng, học viên được tham gia đi buồng, dự giao ban chuyên môn và trực tiếp giao tiếp với bệnh nhân. Sự cởi mở, hợp tác của người bệnh ở Việt Nam cũng góp phần tạo nên môi trường học tập thực tiễn hiếm có.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn học viên nước ngoài. Ảnh: Nguyên Hà.

Tại các chuyên khoa đầu ngành, sinh viên có cơ hội nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới - những mặt bệnh hiếm gặp tại các nước phương Tây. Điều này giúp mở rộng tư duy chẩn đoán và tiếp cận đa chiều trong thực hành y khoa của bác sĩ nước ngoài.

Không chỉ dừng ở chuyên môn, các chương trình thực tập còn gắn với trải nghiệm văn hóa như tham quan Tràng An, làng gốm Bát Tràng hay Văn Miếu cùng các hoạt động giao lưu lễ Tết. Điều này giúp mỗi kỳ thực tập trở thành hành trình học thuật giàu chiều sâu văn hóa.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hợp tác quốc tế và đào tạo là chiến lược then chốt để nâng tầm thương hiệu bệnh viện.

“Việc trở thành địa chỉ thực tập của sinh viên đến từ nhiều quốc gia là minh chứng cho sự công nhận quốc tế đối với môi trường học thuật và chất lượng chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai”, ông Cơ nói.

Ung bướu, đột quỵ thu hút học viên

Bệnh viện K cũng đang khẳng định vị thế trong đào tạo quốc tế, đặc biệt ở các kỹ thuật chuyên sâu. Thông qua hợp tác với Bệnh viện Cipto Mangunkusumo và Đại học Indonesia, nhiều bác sĩ Indonesia đã sang Việt Nam học kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường tiền đình miệng (TOETVA) - một trong những thế mạnh mũi nhọn của bệnh viện.

BS Freda Susana Halim (nữ) đến từ Indonesia sang học tập tại Bệnh viện K. Ảnh: Thái Hà.

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của TS.BS Ngô Quốc Duy - Phó Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu Tân Triều (Bệnh viện K) và ê-kíp, các học viên được đào tạo theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”. Kỹ thuật TOETVA gây ấn tượng nhờ nhiều ưu điểm vượt trội như không để lại sẹo, tiếp cận được cả hai thùy tuyến giáp và có thể nạo vét hạch cổ trung tâm trong điều trị ung thư.

Sau khi hoàn thành khóa học, các bác sĩ Indonesia đã trở về nước và bước đầu triển khai thành công kỹ thuật này, mở ra hướng hợp tác bền vững giữa các cơ sở y tế hai quốc gia.

Ở lĩnh vực đột quỵ, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cũng trở thành điểm đến học tập của nhiều đoàn y bác sĩ quốc tế. PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu vừa bất ngờ vừa tự hào khi một đoàn 14 y bác sĩ từ Philippines lựa chọn trung tâm đột quỵ của bệnh viện để kiến tập, dù họ có thể tìm đến các quốc gia phát triển hơn.

PGS Thắng chia sẻ, điều khiến các bác sĩ nước ngoài quan tâm không chỉ là kỹ thuật mà còn là hiệu quả điều trị trên quy mô lớn. Số ca can thiệp tái thông mạch máu tại Philippines chỉ tương đương số ca mà Bệnh viện Nhân dân 115 thực hiện trong 1-2 tháng. Một trong những yếu tố tạo nên khác biệt là chi phí: Khoảng 400 triệu đồng cho một ca lấy huyết khối tại Philippines trong khi tại Việt Nam chỉ khoảng 80 triệu đồng, thậm chí thấp hơn nếu có bảo hiểm y tế.

Quan trọng hơn, triết lý điều trị tại Việt Nam đặt cơ hội của người bệnh lên hàng đầu. “Chúng tôi luôn cố gắng mang lại cơ hội cho tất cả bệnh nhân, bất kể điều kiện kinh tế”, PGS Thắng nhấn mạnh.

Việc ngày càng nhiều bác sĩ quốc tế lựa chọn Việt Nam để học tập không chỉ phản ánh sự tiến bộ về chuyên môn mà còn cho thấy sức hút từ mô hình y tế nhân văn, chi phí hợp lý và môi trường thực hành phong phú. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ y học khu vực và thế giới.

Nữ du khách hôn mê sâu khi leo núi Cô Tiên, y bác sĩ leo bộ gần 1km để cấp cứu Trưa 26/3, Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời cấp cứu một trường hợp nguy kịch khi leo núi Cô Tiên trong thời tiết nắng nóng gay gắt.

Bác sĩ dùng 'mắt thần' phóng đại 150 lần truy tìm ung thư thực quản Nhờ “mắt thần” nội soi phóng đại 150 lần kết hợp nhuộm màu ảo, các bác sĩ có thể quan sát rõ vi mạch và cấu trúc niêm mạc, từ đó phát hiện ung thư thực quản ngay từ giai đoạn rất sớm.