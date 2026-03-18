Ngày 18/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho một người đàn ông chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông, với sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TPHCM.

Bác sĩ của hai bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng. Ảnh: Linh Chi

Trước đó, tối 14/3, bệnh nhân V.Q.C. (30 tuổi, trú phường Vũng Tàu, TPHCM) được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông. Kết quả thăm khám cho thấy ông C. hôn mê sâu, điểm Glasgow (GCS) chỉ còn 5 - mức độ chấn thương sọ não rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Hình ảnh chụp CT sọ não ghi nhận khối máu tụ ngoài màng cứng vùng trán, kèm nứt sọ trán - đỉnh - thái dương trái và sưng nề mô mềm vùng trán.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã nhanh chóng hội chẩn với Bệnh viện Nhân Dân Gia Định và quyết định phẫu thuật cấp cứu nhằm lấy khối máu tụ, giảm áp lực nội sọ.

Đến 0h15 ngày 15/3, ca mổ được tiến hành với sự tham gia trực tiếp của bác sĩ Nguyễn Thành Đồng (Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định) và bác sĩ Hà Ngọc Phúc (Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu), cùng ê-kíp gây mê hồi sức của hai đơn vị.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa của hai bệnh viện, ca phẫu thuật diễn ra an toàn, thành công. Hiện bệnh nhân được theo dõi, điều trị tích cực sau mổ.

Theo bác sĩ Đồng, bệnh nhân nhập viện với chấn thương sọ não rất nặng, điểm Glasgow thấp. Nếu không can thiệp kịp thời, khối máu tụ ngoài màng cứng có thể gây chèn ép não, dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng. Việc phẫu thuật khẩn cấp đóng vai trò quyết định trong việc giành lại cơ hội sống cho người bệnh.