Cú đúp giải thưởng một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của Vinmec trong lĩnh vực quản trị nhân sự và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại khu vực châu Á.

Hai năm liền chạm “đỉnh châu Á” về môi trường làm việc lý tưởng

HR Asia Awards là giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức thường niên tại 15 quốc gia châu Á nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự, đãi ngộ và môi trường làm việc hàng đầu khu vực. Năm nay là lần thứ 2 liên tiếp Hệ thống Vinmec được vinh danh tại giải thưởng danh giá này với cú đúp: “Best Companies to Work for in Asia - Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” và “Most Caring Company Award - Doanh nghiệp có chính sách và hoạt động vì sức khỏe, hạnh phúc toàn diện của nhân viên”.

Việc được vinh danh tại HR Asia Awards không chỉ khẳng định chiến lược nhân sự hiệu quả của Vinmec, mà còn cho thấy khả năng xây dựng văn hóa bền vững trong một ngành đặc thù như y tế - nơi đòi hỏi cường độ làm việc cao và chuyên môn khắt khe. Môi trường làm việc tại Vinmec là nơi đội ngũ y bác sĩ được hỗ trợ toàn diện về chuyên môn, phát triển cá nhân và đời sống tinh thần.

Đại diện Hệ thống Y tế Vinmec nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2025

Tại Vinmec, triết lý “Con người là tài sản, không phải chi phí” luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Trong nhiều năm, Vinmec kiên định với ba trụ cột cốt lõi: xây dựng văn hóa, phát triển con người toàn diện và duy trì sự ổn định bền vững. Chính những yếu tố này đã giúp Vinmec xuất sắc vượt qua các tiêu chí đánh giá khắt khe của hội đồng giám khảo quốc tế tại HR Asia Awards để tiếp tục được công nhận là một trong những nơi làm việc lý tưởng nhất khu vực.

Chia sẻ về thành tựu đạt được, GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết: “Hai năm liên tiếp nhận hai giải thưởng uy tín về quản trị nhân sự khu vực là sự ghi nhận quý giá cho những nỗ lực bền bỉ của Vinmec trong việc kiến tạo môi trường làm việc nhân văn, truyền cảm hứng, tạo điều kiện tối đa cho nhân sự phát huy tiềm năng. Đây là minh chứng cho định hướng đúng đắn mà chúng tôi theo đuổi - lấy con người làm trung tâm, không chỉ ở khía cạnh chăm sóc y tế cho cộng đồng mà còn ngay trong chính nội bộ”.

Từ triết lý “con người là tài sản” đến chính sách nhân sự khác biệt

Môi trường làm việc tại Vinmec được xây dựng dựa trên bộ giá trị C.A.R.E: Sáng tạo - Trách nhiệm - Tin cậy - Hoàn hảo. Khác với nhiều tổ chức chỉ dừng ở khẩu hiệu, Vinmec hiện thực hóa các giá trị này thành những chính sách cụ thể và chương trình hành động rõ ràng. Tiêu biểu là chương trình “Speak Up” - nơi mọi nhân viên được khuyến khích đóng góp ý kiến, phản ánh vấn đề và đề xuất giải pháp trực tiếp tới lãnh đạo. Điều này góp phần xây dựng một môi trường làm việc minh bạch, cởi mở và đề cao tiếng nói cá nhân.

Cam kết về công bằng và đa dạng tại Vinmec còn được thể hiện rõ qua tỷ lệ 57,3% nữ giới giữ vị trí lãnh đạo - minh chứng rõ ràng cho một môi trường làm việc nơi năng lực và đóng góp được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, Vinmec cũng chú trọng đầu tư vào chiến lược phát triển con người lâu dài với 9.341 khóa học được triển khai trong năm 2024, từ đào tạo chuyên môn y tế đến kỹ năm mềm, quản trị và lãnh đạo.

Đặc biệt, Vinmec là đơn vị y tế duy nhất tại Việt Nam tài trợ toàn phần cho nhân sự tham gia học tập nâng cao và nghiên cứu tại nước ngoài. Nhờ chính sách này, trong giai đoạn 2022 - 2024, hệ thống đã có thêm 1 Phó Giáo sư, 18 Tiến sĩ và 61 Thạc sĩ - những con số ấn tượng đối với một tổ chức y tế ngoài công lập.

Đại diện Hệ thống Y tế Vinmec nhận Most Caring Company Awards tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2025

Một yếu tố then chốt khác tạo ra sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và Vinmec chính là sự ổn định về tài chính và phúc lợi. Dù trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động hay ngành y tế đối mặt với nhiều thách thức, Vinmec vẫn luôn đảm bảo lương thưởng, duy trì đầy đủ chế độ phúc lợi và môi trường làm việc an toàn. Nhờ đó, tỷ lệ nghỉ việc tại Vinmec chỉ ở mức 10,7% - thấp hơn gần một nửa so với mức trung bình toàn cầu. Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả chiến lược nhân sự mà còn là minh chứng cho niềm tin và sự gắn kết vững chắc giữa tổ chức và đội ngũ nhân lực.

Trước đó, tháng 4/2025, Vinmec cũng đã được vinh danh “Hệ thống Y tế của Năm” và “Đổi mới Công nghệ Y tế của Năm” tại Healthcare Asia Awards. Thành công liên tiếp tại các giải thưởng uy tín trong khu vực tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Vinmec, đóng góp cho nền y tế của Việt Nam, cả ở khía cạnh chuyên môn lẫn quản trị tổ chức.

Thế Định