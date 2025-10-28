Đây là bước tiến thần tốc, khẳng định tầm vóc, bản lĩnh và uy tín vượt trội của Vinpearl tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Theo Brand Finance, Vinpearl đã có cú bứt phá ngoạn mục, vượt qua những tên tuổi lớn như BCA (Indonesia) và Marina Bay Sands (Singapore), để trở thành thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á với điểm số sức mạnh thương hiệu (BSI) 97,5/100 và xếp hạng AAA+. “Nghiên cứu cho thấy Vinpearl đạt thành tích vượt trội nhờ khả năng được khách hàng chấp nhận ở phân khúc cao cấp, mức độ nhận biết thương hiệu mạnh mẽ và danh tiếng vững chắc tại Việt Nam,” Brand Finance nhận định.

Vinpearl dẫn đầu BXH Sức mạnh thương hiệu ASEAN

Không chỉ ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng, năm 2025 cũng đánh dấu một loạt thành tựu vượt trội của Vinpearl: Từ thành công niêm yết 1,8 tỷ cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào tháng 5/2025 và lọt Top 15 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất sàn, đến việc tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam với chỉ số BSI cao nhất, đạt 97,5/100.

Vinpearl niêm yết trên sàn HOSE từ tháng 5/2025

Những kết quả nổi bật này là minh chứng cho chiến lược đúng đắn của Vinpearl khi chuyển dịch từ mô hình lưu trú truyền thống sang phát triển hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện. Năm qua, Vinpearl đã không ngừng mở rộng các lĩnh vực giải trí, nghệ thuật, giáo trí gắn với thiên nhiên, thể thao và chăm sóc sức khỏe, đồng thời khai trương nhiều cơ sở mới trên khắp cả nước. Đầu tư mạnh vào các trụ cột trải nghiệm này giúp Vinpearl biến mỗi điểm đến thành một “tổ hợp trải nghiệm trọn gói”, vừa thu hút tệp khách đa dạng, vừa gia tăng thời gian lưu trú và mức độ gắn kết của khách hàng.

Việc mở rộng sang nhiều dòng sản phẩm đưa Vinpearl vượt ra khỏi khuôn khổ một thương hiệu nghỉ dưỡng, để trở thành một thương hiệu hàng đầu Việt Nam về trải nghiệm du lịch - giải trí tích hợp.

Bên cạnh đó, Vinpearl liên tiếp tạo dấu ấn với các sự kiện quy mô lớn, nổi bật như Wonder Summer 2025 và chuỗi đại nhạc hội quốc tế 8Wonder Festival. Riêng 8Wonder Summer 2025 đã thu hút hơn 50.000 khán giả, trở thành sự kiện giải trí - âm nhạc lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Đặc biệt, 8Wonder còn cho ra mắt 8wonder World Tour nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các siêu sao quốc tế hàng đầu. Những dấu ấn nói trên tiếp tục khẳng định nỗ lực của Vinpearl trong việc mang đến những “kỳ quan cảm xúc mới” cho khách hàng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa Việt.

8Wonder Summer 2025 thu hút hơn 50.000 khán giả, quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay

Cùng với đó, Vinpearl cũng tập trung nâng cấp chất lượng dịch vụ với việc đầu tư vào River Safari (Nam Hội An), Thủy cung (Nha Trang) và hợp tác với các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế như Meliá, Marriott, qua đó không ngừng nâng tầm tiêu chuẩn phục vụ. Việc mở rộng hệ sinh thái với các cơ sở mới như Vinpearl Bắc Ninh, Aquafield Ocean City hay Vinpearl Golf Léman không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm, mà còn củng cố vị thế Vinpearl là thương hiệu đa ngành hàng đầu, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí và chăm sóc sức khỏe của khách hàng trên toàn quốc.

Vinpearl Bắc Ninh Hotel khai trương từ tháng 7/2025

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong hợp tác quốc tế của Vinpearl. Doanh nghiệp liên tiếp ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với những đối tác toàn cầu, mở rộng mạng lưới và khẳng định vai trò cầu nối của du lịch Việt Nam với thế giới.

Tiêu biểu là hợp tác chiến lược với các tập đoàn du lịch hàng đầu của Hàn Quốc để củng cố vị thế điểm đến hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương; thỏa thuận cùng Booking.com mở rộng quảng bá du lịch Việt Nam và hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí của thương hiệu đến thị trường châu Âu, nhất là nhóm khách nói tiếng Ý. Đặc biệt là hợp tác với bốn tập đoàn lữ hành hàng đầu Nga trong khuôn khổ các diễn đàn doanh nghiệp cấp cao nhằm hướng tới mục tiêu khôi phục và phát triển mạnh mẽ thị trường khách trọng điểm đến Việt Nam…

Vinpearl ký kết hợp tác với bốn tập đoàn lữ hành hàng đầu Nga trong khuôn khổ các diễn đàn doanh nghiệp cấp cao

Việc vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á và giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam chính là bằng chứng mạnh mẽ cho tầm vóc, bản lĩnh và uy tín vượt trội của Vinpearl - đại diện tiêu biểu cho doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Thành tựu này không chỉ củng cố vị thế của Vinpearl như một điểm đến biểu tượng, mà còn góp phần nâng cao vị thế quốc gia, đưa thương hiệu Việt Nam vững vàng ghi dấu ấn trên bản đồ thương hiệu thế giới.

Thế Định