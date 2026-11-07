Bốn vệ tinh CubeSat 3U do VinSpace phát triển dự kiến được đưa lên quỹ đạo cao khoảng 500 km vào quý II/2027, nhằm nghiên cứu môi trường không gian, thử nghiệm tải trọng tự phát triển và đào tạo nhân lực.

Theo hồ sơ kỹ thuật mang tên VinSat constellation gửi tới Liên minh Vô tuyến nghiệp dư quốc tế (IARU), VinSpace JSC lên kế hoạch triển khai chùm bốn vệ tinh siêu nhỏ CubeSat 3U vào quý II/2027. Các vệ tinh dự kiến hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO), ở độ cao khoảng 500 km và góc nghiêng 47 độ.

Hồ sơ được VinSpace nộp ngày 4/10 và cập nhật ngày 12/10. Theo kế hoạch, các vệ tinh sẽ được phóng bằng dịch vụ của SpaceX từ Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ), vào tháng 4/2027.

Vinspace ký hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX (Mỹ) vào ngày 11/8. Ảnh: Vingroup

CubeSat 3U là loại vệ tinh siêu nhỏ có kích thước tiêu chuẩn khoảng 10 x 10 x 30 cm. Thiết kế mô-đun cho phép tích hợp các thiết bị điện tử, cảm biến và hệ thống liên lạc trong một cấu trúc nhỏ gọn.

Hồ sơ xác định ba mục tiêu chính của dự án VinSat, gồm nâng cao năng lực cho sinh viên và kỹ sư trẻ; nghiên cứu môi trường không gian; đánh giá tải trọng do VinSpace tự phát triển.

Về hệ thống liên lạc, doanh nghiệp đề xuất sử dụng đường xuống UHF với phương thức điều chế BPSK (Binary Phase Shift Keying - Điều chế dịch pha nhị phân), tốc độ truyền dữ liệu từ 1.200 đến 9.600 bit/giây.

Các vệ tinh dự kiến phát tín hiệu đo từ xa (telemetry) định kỳ để cung cấp thông tin hoạt động. Ngoài ra, dự án lên kế hoạch truyền văn bản, dữ liệu và hình ảnh trong các sự kiện đặc biệt bằng phương thức vô tuyến nghiệp dư đã công bố.

Theo hồ sơ, dữ liệu telemetry và hình ảnh sẽ không được mã hóa, cho phép công chúng tiếp nhận. VinSpace cũng dự kiến xây dựng cơ chế để cộng đồng gửi báo cáo thu tín hiệu và đóng góp các gói dữ liệu đã giải mã. Dữ liệu từ tải trọng sẽ được mã hóa, tuy nhiên phương án này có thể thay đổi.

CubeSat là các loại vệ tinh nhỏ/siêu nhỏ có kích thước và hình dạng tiêu chuẩn. Ảnh: NASA

Trước đó, ngày 11/8, Vingroup công bố VinSpace đã ký hợp đồng với SpaceX để đưa vệ tinh lên quỹ đạo thông qua chương trình Transporter Rideshare trong quý II/2027.

Transporter Rideshare là chương trình phóng chia sẻ của SpaceX, cho phép nhiều khách hàng cùng sử dụng một chuyến phóng để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo. Hình thức này được sử dụng cho các vệ tinh nhỏ và những nhiệm vụ không gian có nhu cầu phóng riêng lẻ.

Vingroup đánh giá thỏa thuận "là nền tảng quan trọng cho những nhiệm vụ vệ tinh đầu tiên của VinSpace. Thông qua đó, công ty sẽ thử nghiệm các mô-đun vệ tinh do doanh nghiệp tự phát triển, đồng thời từng bước nâng cao năng lực làm chủ hệ thống vệ tinh và triển khai những ứng dụng thương mại trong tương lai".

Lý do hồ sơ VinSat chưa được IARU phối hợp tần số

Trong bản tin công bố về hoạt động phối hợp tần số vệ tinh, Hiệp hội Vệ tinh vô tuyến nghiệp dư Mỹ (AMSAT) cho biết IARU đã từ chối đề nghị phối hợp tần số cho dự án VinSat.

Lý do được IARU đưa ra là hồ sơ "chưa xác định được một nhiệm vụ vô tuyến nghiệp dư cụ thể".

Ngoài VinSat, trong cùng đợt đánh giá, IARU đã phối hợp tần số cho hai dự án HADES-L của AMSAT-EA và PVDX của Đại học Brown (Mỹ), đồng thời từ chối hồ sơ GlobalGirlzSAT của Space Kidz India và hồ sơ UTNH-Sat của Universidad Tecnologica Nacional Regional Haedo (Argentina).

PVDX là vệ tinh CubeSat 3U có nhiệm vụ thử nghiệm một bo mạch radio vệ tinh UHF mã nguồn mở, chi phí thấp, sử dụng bộ thu phát AT86RF215. Dự án còn có hoạt động giáo dục dành cho học sinh và nghiên cứu sự suy giảm của pin mặt trời perovskite. Hồ sơ được phối hợp tần số ngày 12/10.

Trong khi đó, GlobalGirlzSAT là vệ tinh CubeSat 12U của Ấn Độ, mang theo camera quan sát Trái Đất, camera nhận thức tình huống không gian, các thí nghiệm khoa học, hệ thống tính toán AI và thiết bị nghiên cứu vật liệu. IARU từ chối hồ sơ do "không có nhiệm vụ vô tuyến nghiệp dư rõ ràng, được tách biệt hoàn toàn khỏi các tải trọng thương mại, khoa học và những nhiệm vụ phi nghiệp dư khác".

Việc IARU từ chối phối hợp tần số đối với VinSat là kết quả đánh giá trong khuôn khổ phối hợp sử dụng các tần số vô tuyến nghiệp dư. Thông tin này không đồng nghĩa với việc dự án bị hủy bỏ hoặc không thể thực hiện kế hoạch phóng vệ tinh đã công bố.